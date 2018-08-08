«В Европе россияне со мной фотографируются» Михаил Саакашвили дал интервью «Новой газете». Прочитайте его короткую версию

Ровно 10 лет назад произошел вооруженный конфликт между Россией и Грузией, по итогам которого Кремль признал независимость не подконтрольных Тбилиси республик Абхазия и Южная Осетия. В интервью спецкору «Новой газеты» Павлу Каныгину бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подробно вспомнил о событиях августа 2008 года. «Медуза» коротко пересказывает беседу.

Главной мишенью в этой войне был я. Когда звонила Лаврову, он сказал, что есть только два варианта: полное разрушение Грузии или уход Саакашвили. Русские специально не бомбили тбилисский аэропорт, всячески намекая, чтобы я сел в самолет и улетел.

Американцы не ожидали, что Россия после окончания холодной войны куда-нибудь вторгнется. Но именно они не дали Путину зайти в Тбилиси, когда поняли, чем все может закончиться.

Я ненавижу войну, но тогда было только два выхода: сдаться или сражаться. У нас массово гибли солдаты. Гибель каждого из них я воспринимаю как личную трагедию. Я ощущаю всю ответственность за те события.

Если бы мы не нарушили режим прекращения огня, то осетинские формирования быстро бы оказались в Тбилиси. Правительство бы свалилось, и мир бы даже не пикнул, не осознав, что случилось. Представьте, я бы улетел на Олимпиаду в Пекин, а в это время захватывают президентский дворец, и мне даже некуда возвращаться!

Южная Осетия никогда не была на радаре российских интересов. Путин однажды мне сказал, что раньше и не слышал про такую территорию. Как проект она возникла только после — это единственный случай, когда у Путина кто-то из-под носа забрал территорию. После этого Путин мне сказал по телефону: «Больше вам никаких подарков не будет».

. Хотя я всегда говорил, что готов их сам отрезать и послать взамен на наши территории, если уж это являлось их истинной целью.

Сейчас, спустя 10 лет, пока неясно, кто победил в конечном счете. Это все еще развивающаяся ситуация. В 2008-м Россия сразу вообще ничего не выиграла, кроме захвата нескольких десятков грузинских деревень. Они не смогли добиться смены моего правительства, но частично добились этих целей в 2012 году с помощью российского олигарха . Но Грузия все равно движется к евроатлантической интеграции, поэтому, думаю, что 2/3 своих целей Путин в Грузии так и не достиг.

Сейчас в Европе, если меня встречают россияне, они со мной фотографируются, говорят, что поддерживают, несмотря ни на что. Думаю, 20% россиян с симпатией ко мне относятся.

На бытовом уровне у грузин никогда не было и не будет антироссийских настроений. Другое дело — память о захватчиках. Если грузины вам улыбаются, это не значит, что они ничего не помнят. Просто они умеют быть очень вежливыми.

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