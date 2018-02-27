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Три года назад убили Бориса Немцова. Как проходит день памяти политика?

Meduza
13:34, 27 февраля 2018

Мемориал на Большом Москворецком мосту в Москве, где был убит Борис Немцов. 27 февраля 2018 года

Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве возложили цветы к месту убийства политика (пришли Григорий Явлинский, Ксения Собчак, Михаил Касьянов, Геннадий Гудков, Лев Пономарев, а также послы Литвы и Швеции). В Петербурге на рекламном щите повесили баннер в память о погибшем. В Сахаровском центре открыли выставку «Немцов: свобода стоит дорого». В Екатеринбурге прошли пикеты, одного из участников задержали. В Пскове устроят митинг. В Вашингтоне перед посольством России состоится церемония открытия площади Немцова. На месте убийства вечером пройдет минута молчания.

Памяти Бориса Немцова

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