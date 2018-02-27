Жителя Екатеринбурга задержали за одиночный пикет памяти Бориса Немцова

В Екатеринбурге на одиночном пикете в память о Борисе Немцове задержан местный житель Владислав Бухтияров, сообщает Znak.com.

27 февраля на городской площади Труда у памятника Татищеву и де Геннину проходит «вахта памяти» убитого политика. Жители Екатеринбурга несут цветы к импровизированному мемориалу, а рядом дежурят активисты в одиночных пикетах.

Поводом к задержанию Бухтиярова стало то, что он якобы не снял шарф, закрыв им от мороза нижнюю часть лица. Как пояснила одна из организаторов акции Елена Шукаева, закон действительно запрещает скрывать лицо на массовых мероприятиях. «Но вряд ли законодатель имел в виду конкретно этот случай, ведь парень не представлял опасности и на улице стоит сильный мороз. Тем не менее парня задержала полиция», — цитирует ее Znak.com.

По сведениям ОВД-Инфо, в общей сложности Бухтиярова задерживали семеро представителей правоохранительных органов. Он доставлен в отдел полиции № 5. На помощь задержанному выехала юрист правозащиты «Открытой России» Юлия Федотова.