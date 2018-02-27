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Жителя Екатеринбурга задержали за одиночный пикет памяти Бориса Немцова

Znak.com
10:54, 27 февраля 2018
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В Екатеринбурге на одиночном пикете в память о Борисе Немцове задержан местный житель Владислав Бухтияров, сообщает Znak.com.

27 февраля на городской площади Труда у памятника Татищеву и де Геннину проходит «вахта памяти» убитого политика. Жители Екатеринбурга несут цветы к импровизированному мемориалу, а рядом дежурят активисты в одиночных пикетах.

Поводом к задержанию Бухтиярова стало то, что он якобы не снял шарф, закрыв им от мороза нижнюю часть лица. Как пояснила одна из организаторов акции Елена Шукаева, закон действительно запрещает скрывать лицо на массовых мероприятиях. «Но вряд ли законодатель имел в виду конкретно этот случай, ведь парень не представлял опасности и на улице стоит сильный мороз. Тем не менее парня задержала полиция», — цитирует ее Znak.com. 

По сведениям ОВД-Инфо, в общей сложности Бухтиярова задерживали семеро представителей правоохранительных органов. Он доставлен в отдел полиции № 5. На помощь задержанному выехала юрист правозащиты «Открытой России» Юлия Федотова.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту около Кремля. Исполнителями убийства были признаны пятеро выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.
25 февраля во многих российских городах состоялись Марши памяти Бориса Немцова, приуроченные к трехлетию со дня смерти политика. В Москве на шествие, по разным данным, собрались от 4,5 до 7,6 тысяч человек. В Екатеринбурге на акцию памяти политика пришли более 100 человек.

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