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В Краснодаре активистку «Открытой России» задержали на пикете памяти Бориса Немцова

Юга.ру
17:46, 27 февраля 2018
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В Краснодаре 27 февраля полиция задержала координатора «Открытой России» Яну Антонову, которая проводила одиночный пикет памяти Бориса Немцова с плакатом «Герои не умирают». 

По словам адвоката Михаила Беньяша, на нее решили составить протокол о нарушении порядка проведении акции (статья 20.2 КоАП). 

Напомним, активисты планировали провести пикет памяти Немцова в Чистяковской роще. Администрация города отказала, предложив вместо этого провести мероприятие в сквере на 1-м отделении учхоза «Кубань». Активисты решили заменить акцию одиночными пикетами.

Юга.ру
Ранее в Екатеринбурге был задержан местный житель Владислав Бухтияров, который вышел на одиночный пикет памяти Бориса Немцова.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту около Кремля. Исполнителями убийства были признаны пятеро выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.

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