В Краснодаре активистку «Открытой России» задержали на пикете памяти Бориса Немцова

По словам адвоката Михаила Беньяша, на нее решили составить протокол о нарушении порядка проведении акции (статья 20.2 КоАП).

В Краснодаре 27 февраля полиция задержала координатора «Открытой России» Яну Антонову, которая проводила одиночный пикет памяти Бориса Немцова с плакатом «Герои не умирают».

Напомним, активисты планировали провести пикет памяти Немцова в Чистяковской роще. Администрация города отказала, предложив вместо этого провести мероприятие в сквере на 1-м отделении учхоза «Кубань». Активисты решили заменить акцию одиночными пикетами.

Ранее в Екатеринбурге был задержан местный житель Владислав Бухтияров, который вышел на одиночный пикет памяти Бориса Немцова.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту около Кремля. Исполнителями убийства были признаны пятеро выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.