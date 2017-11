Фотография с мусульманкой, которая игнорирует жертву теракта в Лондоне, широко обсуждалась в марте. Оказывается, ее раскручивал тролль из России

Теракт в Лондоне произошел 22 марта 2017 года. Сбив несколько человек на автомобиле, нападавший вышел из машины и напал с ножом на полицейских у здания парламента Великобритании. В результате погибли три человека, в том числе один полицейский, 20 человек получили ранения. Террорист был застрелен во время нападения на охрану парламента.

Снимок с женщиной в хиджабе опубликовал пользователь твиттера @SouthLoneStar. «Мусульманке нет дела до теракта, — говорилось в твите (сейчас этот аккаунт заблокирован). — Она буднично проходит мимо умирающего человека, глядя в телефон». Впоследствии в этом же аккаунте появился коллаж из двух снимков: на одном были полицейские, оказывающие помощь раненым (с подписью «Мы»), на другом — та же женщина в хиджабе (с подписью «Они»).

Твиттер @SouthLoneStar велся от лица жителя Техаса, сторонника Дональда Трампа. Автор выбрал для аватара изображение мужчины в ковбойской шляпе. В описании аккаунта говорилось, что его ведет «гордый ТЕХАСЕЦ, патриот АМЕРИКИ». Большинство записей было посвящено американской политике: @SouthLoneStar критиковал Хиллари Клинтон, называл зятя Трампа Джареда Кушнера «либеральной змеей», а Барака Обаму — предателем США и лидером «Исламского государства». На пике популярности у @SouthLoneStar было около 60 тысяч подписчиков.

Твитом с фотографией делились в соцсетях, его опубликовали многие британские СМИ, в том числе популярные таблоиды The Sun и The Daily Mail. Как пишет The Guardian, после каждой публикации в очередном крупном СМИ, он писал новые твиты: «Спасибо The Daily Mail, теперь я знаменит». Запечатленной на снимке женщине пришлось выступить с заявлением — она объяснила, что была шокирована терактом и предлагала посильную помощь пострадавшим и полиции, а на фотографии показан момент, когда она звонит своим родственникам. «Мне пришлось справляться не только с шоком от увиденного, но и с шоком от того, что моя фотография появилась во всех соцсетях стараниями тех, кто не видит ничего, кроме моего облачения», — писала она. На сторону женщины встал и автор снимка, фотограф Джейми Лорриман.

Летом 2017 года твиттер @SouthLoneStar был заблокирован. Как пишут британские СМИ, это было сделано из-за связи аккаунта с российским Агентством интернет-исследований — «фабрикой троллей», расположенной в Санкт-Петербурге. Всего в рамках расследования Конгресса США о вмешательстве России в американские выборы 2017 года стало известно о примерно 2700 аккаунтов в различных соцсетях, связанных с Россией.