Обрушение подъезда жилого дома в Ижевске: спасатели закончили работы, в деле появился подозреваемый в убийстве

9 ноября в Ижевске рухнул подъезд девятиэтажного жилого дома на улице Удмуртская. Почти сразу же МЧС приступило к разбору завалов. Работы закончились поздним вечером 10-го, после чего дом был передан местным властям. В результате обрушения погибли семь человек. В СК считают, что взрыв, из-за которого обрушился дом, мог устроить местный житель из-за личной неприязни к кому-то из жильцов.

Жертвы. Имена всех погибших пока не называются, известно только, что это трое женщин, двое мужчин, подросток и ребенок. Один из погибших мужчин — заместитель начальника районного отдела полиции Ильдар Гарифуллин. С 2006 года он был начальником отдела в Устиновском районе Ижевска, с 2011-го — заместителем начальника в Завьяловском районе. МВД объявило, что прощание с ним состоится 11 ноября.

Также сообщается, что погиб ученик гуманитарно-юридического лицея № 86. Мальчик учился в седьмом классе. После уроков он должен был пойти на футбольную тренировку, но ее отменили, поэтому он во время обрушения оказался дома. Местные СМИ называют его имя — Кирилл и пишут, что родителям нужна помощь.

Директор лицея № 86 Надежда Заварзина также утверждает, что в результате обрушения погибла второклассница. По словам замминистра здравоохранения Удмуртии Людмилы Гузнищевой, девочке было восемь лет. Среди погибших также оказался ее дед.

Спасательная операция. Всего спасатели вывезли 73 самосвала со строительным мусором, демонтировали 23 плиты перекрытий и несущих стен, свисающих в месте обрушения. Тело седьмой погибшей (ее имя также не называется) было найдено почти перед самым завершением операции. В местном МЧС уже объявили, что участвовавших в завале спасателей наградят. В ночь на 11 ноября МЧС передала здание администрации города и управляющей компании, днем 11-го в дом обещают начать подавать электричество, газ и воду.

В результате разбора завалов пострадал сотрудник МЧС — у него закрытый перелом и рваные раны кисти левой руки.

Версия следствия и подозреваемый. Почти сразу после обрушения в СК заявили, что не нашли остатков взрывчатых веществ. Таким образом, основной версией стал взрыв бытового газа, было возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Позднее выяснилось, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже, где жили Александр Копытов и его мать. Никто из них в результате обрушения дома не пострадал.

10 ноября СК объявил, что после допроса Копытов был задержан, против него возбуждено уголовное дело по второй части статьи 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). В ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, так как у следствия есть сомнения в его психическом здоровье. В СК считают, что подозреваемый мог специально подорвать свою квартиру из-за личной неприязни, но к кому — пока не сообщается. По версии следствия, он отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя, а потом ушел из квартиры.

В СК также допросили мать подозреваемого. Она в момент взрыва находилась на работе — на заводе. Старший брат подозреваемого уже шесть лет живет в Петербурге, он заявил, что общался только с матерью, о ее отношениях с младшим сыном ему ничего неизвестно.

Соседи Копытова рассказывают, что ему 27 лет, он был нелюдим, но конфликтов с матерью они не замечали. Источник «Интерфакса», напротив, утверждает, что у них был конфликт, но никаких подробностей не приводит. Копытов учился в том же лицее, куда ходили двое погибших детей.

Последствия. 11 и 12 ноября объявлены в Удмуртии днями траура. Местные власти начали выдавать материальную помощь — по 10 тысяч рублей уже получили более 70 человек; семьям погибших выдадут по миллиону рублей. Деньги и одежду для пострадавших также собирают несколько благотворительных фондов. Ижевские депутаты заявили, что необходимо ужесточить контроль за обслуживанием газового оборудования в жилых домах, партия «Справедливая Россия» объявила, что внесет в Госдуму законопроект об отказе в использовании газа в жилых домах (еще год назад они были резко против аналогичной идеи Ростехнадзора).