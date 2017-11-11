Под завалами в Ижевске нашли тело седьмой погибшей

В Ижевске, где 9 ноября обрушился подъезд жилого дома, спасатели нашли тело седьмой погибшей.

9 ноября в жилом многоэтажном доме в Ижевске произошел взрыв, в результате которого обрушилась секция дома. По последним данным, погибли семь человек и пять пострадали.

Первоначально причиной обрушения называли взрыв бытового газа. 10 ноября стало известно о задержании жителя квартиры, в которой, предположительно, был эпицентр разрушения. Позже СК сообщил, что подозревает его в убийстве по мотивам личной неприязни.

Против кого, по версии следователей, могли быть направлены действия преступника, пока не уточняется.