Под завалами в Ижевске нашли тело седьмой погибшей

ТАСС
06:16, 11 ноября 2017
Надежный источник

В Ижевске, где 9 ноября обрушился подъезд жилого дома, спасатели нашли тело седьмой погибшей. 

Судьба одного человека остается невыясненной.

9 ноября в жилом многоэтажном доме в Ижевске произошел взрыв, в результате которого обрушилась секция дома. По последним данным, погибли семь человек и пять пострадали.
Первоначально причиной обрушения называли взрыв бытового газа. 10 ноября стало известно о задержании жителя квартиры, в которой, предположительно, был эпицентр разрушения. Позже СК сообщил, что подозревает его в убийстве по мотивам личной неприязни.
Против кого, по версии следователей, могли быть направлены действия преступника, пока не уточняется.

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