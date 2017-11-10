СК заподозрил жителя обрушившегося дома в Ижевске в убийстве по мотивам личной неприязни

Интерфакс
16:27, 10 ноября 2017
Надежный источник

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве против Александра Копытова — жителя квартиры в Ижевске, в которой предположительно произошел взрыв 9 ноября. О задержании Копытова было объявлено 10 ноября.

Дело возбуждено по статье «убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия, мотивом преступления стала личная неприязнь. В СК заявили, что «у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова», ему будет назначена психиатрическая экспертиза.

В СК не уточнили никаких подробностей преступления — в том числе, чье убийство планировал задержанный. Сообщалось, что в квартире он жил вместе с матерью.

По словам источника «Интерфакса», у Копытова был конфликт с матерью. Женщина жива и «вчера была у следователя», сказал источник.

9 ноября в Ижевске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Причиной обрушения предварительно называли взрыв бытового газа на одном из нижних этажей. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, пять человек пострадали.

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