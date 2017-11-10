В Ижевске задержали жителя квартиры, после взрыва в которой обрушилась часть дома
В Ижевске задержан житель квартиры в обрушившемся доме, в которой, по версии следствия, находился «эпицентр разрушения».
Задержанного зовут Александр Копытов. Он жил в этой квартире вместе с матерью, заявили в СК.
После обрушения подъезда жилого дома в Ижевске было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 3 статьи 238 УК РФ).
9 ноября в Ижевске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Причиной предположительно стал взрыва бытового газа на одном из нижних этажей. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, несколько человек пострадали. В городе был введен режим ЧС и объявлен траур.