В Ижевске задержали жителя квартиры, после взрыва в которой обрушилась часть дома

Интерфакс
14:28, 10 ноября 2017
Надежный источник

В Ижевске задержан житель квартиры в обрушившемся доме, в которой, по версии следствия, находился «эпицентр разрушения».

Задержанного зовут Александр Копытов. Он жил в этой квартире вместе с матерью, заявили в СК.

После обрушения подъезда жилого дома в Ижевске было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 3 статьи 238 УК РФ).

9 ноября в Ижевске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Причиной предположительно стал взрыва бытового газа на одном из нижних этажей. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, несколько человек пострадали. В городе был введен режим ЧС и объявлен траур.

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