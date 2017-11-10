В Ижевске задержали жителя квартиры, после взрыва в которой обрушилась часть дома

В Ижевске задержан житель квартиры в обрушившемся доме, в которой, по версии следствия, находился «эпицентр разрушения».

Задержанного зовут Александр Копытов. Он жил в этой квартире вместе с матерью, заявили в СК.

После обрушения подъезда жилого дома в Ижевске было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 3 статьи 238 УК РФ).