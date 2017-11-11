Подозреваемому по делу о взрыве дома в Ижевске предъявили обвинение в убийстве

Как сообщает «Интерфакс», Копытова уже привезли в суд.

«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила представитель СК Светлана Петренко.

Копытова обвиняют в «убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в убийстве Александру Копытову, задержанному по делу об обрушении части жилого дома в Ижевске.

Александр Копытов жил с матерью в доме в Ижевске, который был частично разрушен взрывом газа 9 ноября. Следствие считает, что эпицентр взрыва был в их квартире. Мужчина был задержан 10 ноября, против него завели дело об убийстве.

По утверждению источника «Интерфакса», на допросе Копытов рассказал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его», и что «услышав шипение идущего газа, голоса смолкали». Следствие считает, что мужчина «умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения», что и привело к взрыву.

В результате обрушения дома в Ижевске погибли семь человек.