Подозреваемому по делу о взрыве дома в Ижевске предъявили обвинение в убийстве

Интерфакс
14:25, 11 ноября 2017
Надежный источник

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в убийстве Александру Копытову, задержанному по делу об обрушении части жилого дома в Ижевске. 

Копытова обвиняют в «убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ).

«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила представитель СК Светлана Петренко.

Как сообщает «Интерфакс», Копытова уже привезли в суд.

Александр Копытов жил с матерью в доме в Ижевске, который был частично разрушен взрывом газа 9 ноября. Следствие считает, что эпицентр взрыва был в их квартире. Мужчина был задержан 10 ноября, против него завели дело об убийстве.
По утверждению источника «Интерфакса», на допросе Копытов рассказал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его», и что «услышав шипение идущего газа, голоса смолкали». Следствие считает, что мужчина «умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения», что и привело к взрыву.
В результате обрушения дома в Ижевске погибли семь человек.

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