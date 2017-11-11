«Интерфакс»: подозреваемый по делу о взрыве в Ижевске заявил, что «слышал голоса соседей, которые позорили его»
Подозреваемый по делу о взрыве в жилом доме в Ижевске Александр Копытов заявил на допросе, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, следствие считает, что Копытов «умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире и скрылся».
«Подозреваемый считал, что услышав шипение идущего газа, голоса соседей смолкали», — рассказал он.
Александр Копытов жил с матерью в доме в Ижевске, который был частично разрушен взрывом 9 ноября. Следствие считает, что эпицентр взрыва был в их квартире.
Мужчина был задержан 10 ноября, против него возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В СК заявили, что намерены отправить его на судебно-психиатрическую экспертизу.
В результате обрушения дома в Ижевске погибли семь человек.