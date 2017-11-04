«Русского марша» не было. А задержания были Что происходило в московском районе Люблино, где должна была пройти акция националистов

4 ноября в Москве должен был состояться традиционный «Русский марш», однако прямо перед началом шествия четыре из пяти заявителей отказались от проведения акции. После этого полиция начала задерживать людей, пришедших на шествие. Отказавшиеся от акции националисты считают, что власти Москвы намеренно сыграли на конфликте внутри «Русского марша», чтобы показать свою способность противостоять массовым беспорядкам.

В московском районе Люблино сорвалось проведение «Русского марша» 4 ноября; четыре из пяти заявителей отказались от шествия. Изначально заявки на марш подали «Новая оппозиция» и «Партия националистов», неонацистский «Черный блок», националистический «Комитет „Нация и свобода“», а также националист Александр Грузинов, который формировал общегражданскую колонну. Мэрия объединила их заявки в одну. В итоге все, кроме «Партии националистов», прямо перед началом марша отказались его проводить. Это произошло после того, как полиция запретила проносить на мероприятие баннеры. Как рассказал «Медузе» художник и организатор новосибирских акций «Монстрация» Артем Лоскутов, находившийся 4 ноября в Люблино, полиция чрезвычайно тщательно досматривала участников: «Была отдельная палатка, где досматривали каждый листик на предмет несогласованного лозунга. Например, меня туда направили, потому что под курткой — кофта с надписью „Здесь вам не Москва“». Один из лидеров организации «Новая оппозиция» Юрий Горский (скрывается в Литве от уголовного преследования по подозрению в экстремизме) объяснил «Медузе», что организаторы не видели смысла в шествии без баннеров: «Баннеры обозначают контур колонны, а так просто толпа будет идти, как стадо какое-то. Что это за марш-то?»

Среди запрещенных к проносу на «Русский марш» баннеров оказались, в частности, «Импичмент. Люстрация. Десоветизация», «Коррупция — проблема, дадим отпор системе!», «Против марксизма и капитализма!», при этом представители полиции заявили телеканалу «Дождь», что «все согласованные баннеры были пропущены».

Полиция начала проводить жесткие задержания, несмотря на то, что участники акции готовы были разойтись самостоятельно. По словам Лоскутова, на марш пришли около тысячи человек. После того, как большинство заявителей отказались от шествия и попросили участников разойтись, перед рамками металлоискателей возникла толпа людей. «Смятение было, люди вроде пришли на акцию, и теперь не понимали что делать. Стали звучать слова: „Нам тут нечего делать, пошли отсюда“», — рассказал Лоскутов. По его словам, полиция потребовала от собравшихся разойтись, и почти сразу начала «точечные задержания»: «Видят, что стоит кто-то подозрительный, по их мнению, — выхватывают его и тащат в „пазик“. Был момент, когда тащили какого-то парня и задавили девушку, она упала на асфальт, ее не стали поднимать. За ней приехала желтая машина реанимации». О том, что полицейские толкнули на землю девушку, сообщал также телеканал «Дождь». Всего по данным «Открытой России» были задержаны 17 человек, «ОВД-Инфо» сообщило о 26 задержанных, националисты — о 70 задержанных. Управление МВД по Москве отчиталось о завершении шествия в Люблино, не упомянув о задержаниях вообще.

Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA

Единственной колонной, продолжившей марш, стала «Партия националистов»; они поддерживают Вячеслава Мальцева, анонсировавшего , об этом сообщил РБК лидер партии Иван Белецкий. Лоскутов также рассказал «Медузе», что часть людей, прошедших за рамки, продолжили движение по маршруту марша; об этом же сообщал «Дождь». «Они [„Партия националистов“] хотели, чтобы из шествие перешло в это 5-е число, а нам это не надо, мы не поддерживаем Мальцева, все четыре группы заявителей были против», — говорит Юрий Горский из «Новой оппозиции». Он считает, что полиция намерено спровоцировала конфликт: «Они когда хотят, держат себя в руках, а тут — нет. Значит, мэрии для чего-то это нужно. Я думаю, чтобы отчитаться перед властью, что они предотвратили какие-то супербеспорядки, например, пресловутую революцию 5 ноября. А чтобы было наглядно, они воспользовались противоречиями внутри „Русского марша“».

Националистическое движение в России расколото, а «Русские марши» деградируют последние несколько лет. Первый «Русский марш» прошел в 2005 году, в 2011-м в шествии приняли участие 7-10 тысяч человек, а в 2016 марш собрал не более 500 человек. Одна из причин сокращения числа участников в том, что националисты не могут договориться по вопросу о Крыме — одни поддерживают произошедшее в марте 2014 года и пророссийских сепаратистов на востоке Украины, другие — нет. С того же 2014 года те националисты, которые выступают за сепаратистов, проводят свой «Русский марш». На этот раз альтернативное шествие проходило у метро «Октябрьское поле» и закончилось без задержаний.