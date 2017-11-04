Националисты заявили о задержании 70 человек на «Русском марше» в Люблино
На «Русском марше» в московском районе Люблино были задержаны более 70 человек, сообщил «Интерфаксу» националист Иван Белецкий. По его словам, среди задержанных есть организаторы акции.
Проект «ОВД-Инфо» сообщает о задержании по меньшей мере 26 человек и возможном задержании еще 15 человек. Ранее правозащитный проект «Открытой России» сообщал о задержании 17 человек.
В свою очередь управление МВД по Москве отчиталось о завершении шествия в Люблино, не упомянув о каких-либо задержаниях.
«Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечили охрану общественного порядка», — сказано в сообщении.
4 ноября в московском районе «Люблино» должен был пройти очередной «Русский марш». Перед началом акции четверо из пяти заявителей сообщили, что полиция отказалась пропустить согласованные с мэрией Москвы баннеры; из-за этого они решили отменить акцию. При этом, как сообщал «Дождь», часть участников все-таки пошли по маршруту.
После этого полиция начала требовать от присутствующих разойтись, а ОМОН начал задержания. От действий сотрудников ОМОНа, как было видно на трансляции мероприятия, пострадала девушка, ее увезли на скорой.
4 ноября на другом конце Москвы, у метро «Октябрьское поле», прошел альтернативный «Русский марш». Как следует из заявлений участников акции в эфире «Дождя», они, в отличие от участников марша в Люблино, поддерживают пророссийских сепаратистов на Украине и присоединение Крыма к России.
В конце октября и начале ноября по всей России начались задержания сторонников националиста Вячеслава Мальцева, который на протяжении нескольких лет говорил, что 5 ноября 2017 года в России должна произойти революция. ФСБ заявило, что они планировали поджоги и нападения на полицейских.