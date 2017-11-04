Националисты заявили о задержании 70 человек на «Русском марше» в Люблино

На «Русском марше» в московском районе Люблино были задержаны более 70 человек, сообщил «Интерфаксу» националист Иван Белецкий. По его словам, среди задержанных есть организаторы акции.

Проект «ОВД-Инфо» сообщает о задержании по меньшей мере 26 человек и возможном задержании еще 15 человек. Ранее правозащитный проект «Открытой России» сообщал о задержании 17 человек.

В свою очередь управление МВД по Москве отчиталось о завершении шествия в Люблино, не упомянув о каких-либо задержаниях.

«Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечили охрану общественного порядка», — сказано в сообщении.