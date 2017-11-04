На «Русском марше» в Люблино задержали 17 человек

На сорванном «Русском марше» в Люблино 4 ноября задержаны по меньшей мере 17 человек, сообщает правозащитный проект «Открытой России».

«ОВД-Инфо», в свою очередь, со ссылкой на организаторов сообщает о задержании «нескольких десятков человек».

4 ноября в московском районе «Люблино» должен был пройти очередной «Русский марш». Перед началом акции четверо из пяти заявителей, представляющие разные националистические организации, сообщили, что полиция отказалась пропустить согласованные с мэрией Москвы баннеры; из-за этого они решили отменить акцию.

После этого полиция начала требовать от присутствующих разойтись, а ОМОН начал задержания; от действий сотрудников ОМОНа, как было видно на трансляции мероприятия, пострадал по меньшей мере один человек. При этом, как сообщал «Дождь», часть участников, которые успели пройти за рамки металлоискателей, все-таки пошли по маршруту мероприятия.

4 ноября на другом конце Москвы, у метро «Октябрьское поле», проходит альтернативный «Русский марш». Как следует из заявлений участников акции в эфире «Дождя», они, в отличие от участников марша в Люблино, поддерживают присоединение Крыма к России и пророссийских сепаратистов на Украине.