Заявители «Русского марша» в Люблино решили отказаться от акции. Полиция начала задержания

Заявители «Русского марша», который должен был начаться в московском районе Люблино днем 4 ноября, заявили об отказе от акции из-за того, что полиция не пропустила согласованные с мэрией баннеры. Трансляцию с мероприятия ведет «Дождь».

Сотрудники ОМОН начали задерживать людей. По словам корреспондента «Дождя», они действуют жестко и, в частности, ударили дубинкой фотографа. Сотрудники ОМОН также толкнули на забор девушку, попытавшуюся вмешаться в задержания. «Она лежит на асфальте и пока не встает», — говорила корреспондент «Дождя». Позже ее увезли на скорой.

Перед этим полицейские начали объявлять по мегафону, что «шествие закончено», и призывать людей «покинуть территорию», и отказываются пропускать участников через рамки.

По имеющимся данным, отказ от акции написали четверо из пяти заявителей. Корреспондент «Дождя» сообщает, что часть участников марша все-таки решили отправиться по маршруту шествия.

Представители полиции заявили «Дождю», что «все согласованные баннеры были пропущены».

На другом конце Москвы, в районе метро «Октябрьское поле», в 14:00 начался альтернативный «Русский марш», организованный другими консервативными организациями.