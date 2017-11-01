истории

«Московский комсомолец» написал об огромной компенсации от силовиков семье погибшего на Арбате сотрудника ГИБДД. И это очень странная история

Meduza
17:14, 1 ноября 2017
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«Мерседес», сбивший Сергея Грачева, на месте ДТП, 25 сентября 2017 года

Агентство городских новостей «Москва»

Газета «Московский комсомолец» 30 октября написала, что родственникам погибшего в сентябре на Новом Арбате сотрудника ГИБДД Сергея Грачева выделили трехкомнатную квартиру и шесть миллионов рублей — два от МВД, четыре от ФСБ, сотрудник которой, предположительно, сбил инспектора на проезжей части. Вдова погибшего сотрудника ГИБДД заявила «Медузе», что получила компенсацию, но ее сумма — в три раза меньше, чем пишет издание. После звонка корреспондента «Медузы» из статьи в МК исчез абзац текста.

Вечером 25 сентября «Мерседес» с номером А896МР97 (знаки серии АМР, как правило, используются на автомобилях администрации президента и правительства России) сбил 32-летнего инспектора Сергея Грачева. Машина ехала по разделительной полосе со скоростью около 80 километров в час; от полученных травм Грачев умер на месте. По информации сообщества «Синие ведерки» (борется с привилегиями для высокопоставленных участников дорожного движения), номер «Мерседеса» входит в перечень, закрепленный за ФСБ; эти сведения подтвердили источники ТАСС и «Интерфакса». РБК писал, что в сбившей Грачева машине находился только водитель, прапорщик ФСБ; с места ДТП его забрали на автомобиле именно этого ведомства.

Никакой информации о возбуждении уголовного дела, его развитии и личности подозреваемого с тех пор не было; лишь источник «Интерфакса» рассказал, что делом займутся военные следователи.

Через месяц после ДТП, 30 октября, новостную заметку о последствиях происшествия на Новом Арбате выпустил «Московский комсомолец». Это была первая за последние недели публикация в СМИ о ДТП (исключение составил только текст «Лайфа» 13 октября о предложении депутата Госдумы Анатолия Лысакова отменить разделительные полосы, чтобы избежать таких происшествий в дальнейшем).

В тексте «Московского комсомольца» «Семье гаишника, сбитого на Новом Арбате „членовозом“, выплатили солидную компенсацию» говорится, что родственникам погибшего Сергея Грачева выплачено в общей сложности шесть миллионов рублей компенсации. Без ссылок на источник издание утверждает, что два миллиона были выплачены «по линии МВД», еще четыре — «со стороны чекистов [ФСБ]».

О каких именно родственниках идет речь, неясно; известно, что у Грачева остались жена Екатерина с двумя несовершеннолетними детьми, сестра и родители. Издание сообщает также, что супруге погибшего сотрудника «выдали комфортабельную трехкомнатную квартиру в новостройке»; какое именно ведомство, газета не уточняет.

Выплата двух миллионов рублей погибшему сотруднику — положенная по закону процедура, рассказал «Медузе» глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. «Но четыре миллиона от ФСБ — это очень много. Не знаю, сколько выделяет ФСБ своим погибшим сотрудникам, может, это такая компенсация морального ущерба», — рассказал Пашкин в беседе с «Медузой». Он добавил, что квартиры в подобных случаях выделяет мэрия Москвы. «Такая практика есть. Это зависит от общественного резонанса. Вот сотруднику во время этой [несогласованной акции протеста 26 марта] дали по башке — ему выделили квартиру», — рассказал Пашкин.

Екатерина Грачева, вдова погибшего Сергея Грачева, подтвердила «Медузе», что по линии МВД ей выделено два миллионов рублей. «Со стороны МВД я претензий не имею. Все, что положено по закону, все выплаты наследникам произвели», — сказала она. При этом информацию о выплате еще четырех миллионов рублей от ФСБ Екатерина не подтвердила. «Откуда все это берется, с чьих слов это было написано, я не могу сказать. Если бы со мной ФСБ связывалось… Может быть, они только планируют», — заявила она.

Комментируя информацию о квартире, она сказала, что этот вопрос «так быстро не решается», но она «им занимается». Кто именно собирается выдать квартиру, Екатерина Грачева уточнять не стала. По словам вдовы, ей ничего неизвестно о расследовании смерти ее мужа. «Когда будет заседание в суде, нас известят, этим занимается военная прокуратура», — сказала она.

Пресс-служба МВД и центр общественных связей ФСБ были недоступны для оперативных комментариев.

В тексте «МК» также содержались слова, приписанные Светлане Грачевой, матери погибшего полицейского. «Мы остались довольны, — пояснила правозащитникам мама инспектора Светлана. — Помимо солидной компенсации мне и супругу назначили пожизненную пенсию по потере кормильца. Все выплаты уже получаем», — написало издание. О каких правозащитниках идет речь, из текста понять невозможно. Со Светланой Грачевой «Медузе» связаться не удалось.

Глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК, проверяет условия содержания задержанных и осужденных) Вадим Горшенев сказал «Медузе», что ему неизвестно о членах ОНК, которые могли общаться с семьей Грачева — или с предполагаемым фигурантом уголовного дела об убийстве. Журналистка «МК» и член ОНК Ева Меркачева заявила, что не имеет отношения к заметке; о каких правозащитниках говорится в тексте, она также не знает. Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин и пресс-секретарь организации «Офицеры России» Роман Шкуратов также заявили «Медузе», что их организации не общались с родственниками Грачева.

Как рассказал «Медузе» один из журналистов «Московского комсомольца», просивший не раскрывать его имени, Станислав Юрьев, которым подписан материал о Грачеве, — псевдоним, используемый главой службы информации «МК» Станиславом Скобло. Скобло в беседе с «Медузой» не стал подтверждать использование этого псевдонима и отказался объяснять, о каких правозащитниках идет речь. «Мы все, что сочли нужным, написали в заметке», — сказал он и повесил трубку.

После разговора между корреспондентом «Медузы» и Станиславом Скобло из материала «МК» исчез абзац со словами Светланы Грачевой о «пожизненной пенсии», которые она якобы произнесла в беседе с правозащитниками.

Евгений Берг

Евгений Берг

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