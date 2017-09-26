РБК: В автомобиле ФСБ, сбившем сотрудника ГИБДД на Новом Арбате, был только водитель

В автомобиле ФСБ, который насмерть сбил сотрудника ГИБДД на Новом Арбате, не было пассажиров, только водитель. Об этом РБК сообщает со ссылкой на источник в московском управлении МВД и источник, знакомый с ходом служебной проверки. Издание также указывает, что за рулем «мерседеса» находился прапорщик ФСБ.

«На автомобилях данного класса могут передвигаться сотрудники центрального аппарата, руководители департаментов и их замы», — отметил источник в ГУ МВД по Москве. К оперативным автомобилям относятся машины классом ниже: Ford Focus, Ford Transit, Hyunday.

«Мерседес» с номерами АМР, приписанный к ФСБ, сбил сотрудника ГИБДД вечером 25 сентября. Машина двигалась со скоростью около 80 километров в час. Полицейский погиб на месте. После аварии водитель «мерседеса» убрал со своей машины номера.

О возбуждении уголовного дела не сообщалось. Где находится водитель машины, неизвестно.