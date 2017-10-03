Главой Дагестана назначен Владимир Васильев. Он будет первым варягом среди руководителей республики До этого Васильев возглавлял фракцию «ЕР» в Госдуме

Президент России Владимир Путин 3 октября подписал указ об отставке главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Он занимал пост с января 2013-го — сначала был исполняющим обязанности, а затем, в том же году, выиграл выборы. О намерении уйти в отставку Абдулатипов объявил 27 сентября. «Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже», — сказал он тогда. Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству Дагестана, сообщил, что в пользу отставки сыграли низкие рейтинги Абдулатипова, многочисленные конфликты и «коррупциогенная атмосфера» в Дагестане.

И.о. главы Дагестана назначен лидер фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев. Васильев заседает в Думе с 2003 года, он возглавил фракцию в ноябре 2012-го, тогда же стал вице-спикером. Васильев 27 лет прослужил в органах МВД, у него звание генерал-полковника полиции. В 1999-м ушел со службы на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. В 2001–2003 годах — замминистра внутренних дел России.

Кроме того, он был заместителем руководителя оперативного штаба по освобождению заложников во время теракта на Дубровке (2002). Через полтора года после этих событий, в 2004-м, он первым из официальных лиц признал, что причиной гибели многих заложников стало «несвоевременное оказание медицинской помощи».

Васильев родился в Московской области; «Википедия» отмечает, что при рождении ему дали имя Алик Асанбаев (его отец — казах, а мать — русская; фамилия Васильев, очевидно, по матери).

Главным претендентом на должность нового главы Дагестана назывался замдиректора Росгвардии Сергей Меликов. «Меликов — наиболее вероятная кандидатура, он силовик, хорошо знает регион и пользуется там уважением. 90% — Меликов», — приводил в конце сентября РБК слова источника, близкого к властям региона, который также отмечал, что в пользу кандидатуры Меликова играет его «лезгинское происхождение». Собеседник издания в Совете Федерации сообщал, что должность главы Дагестана предлагалась сенатору от республики и вице-спикеру верхней палаты Ильясу Умаханову, но он от нее отказался.

Абдулатипов — пятый губернатор, ушедший в отставку с конца сентября; волну увольнений он сам назвал «озеленением кадров». При этом Васильев всего на три года младше предшественника, ему 68. Помимо Абдулатипова ушли со своих должностей глава Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Красноярского края Виктор Толоконский и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Меркушкин, как и Абдулатипов, свою отставку связал с началом «тренда на омоложение» (хотя это, на самом деле, не вполне тренд). В сентябре источники РБК и «Коммерсанта» говорили о появившемся в Кремле запросе на обновление губернаторского корпуса; осуществить его якобы планировалось как можно раньше, чтобы новые руководители регионов успели подготовиться к выборам президента России в 2018 году.

Назначение главой Дагестана человека, не имеющего отношения к республике, вызвано «усталостью федеральных властей от соперничества кланов», считает эксперт по Азии и Кавказу, профессор политологии Алексей Малашенко. «Кремль устал от постоянных выяснений отношений между аварцами, даргинцами, кумыками и так далее. Кого можно поставить? Варяга! Такого, который никакого отношения к Дагестану не имеет, которому будет легче управлять в этой обстановке тотальной коррупции и постоянной борьбы, продолжающейся много-много лет. У Васильева очень твердый характер, и он будет нести ответственность не перед своими близкими и друзьями, а перед Кремлем и президентом. Я считаю это разумным решением. Как у него будет получаться — посмотрим, Дагестан — самая большая кавказская республика с большим количеством проблем. Но я думаю, если бы он не верил в свои силы, он бы не согласился, потому что это каторжная работа», — сказал Малашенко «Медузе».

Сам Васильев, комментируя свое назначение в беседе с президентом России Владимиром Путиным, сказал: «Буду стараться сделать это искренне, ответственно, опираясь на людей, на местные кадры, безусловно. Когда-то я там работал, в непростые времена. Если такое доверие мне оказано, вами и затем народом Дагестана, конечно, буду честно исполнять свой долг, опираясь на очень гордый, очень свободолюбивый, талантливый многонациональный народ Дагестана, который я знаю не понаслышке». «Медузе» не удалось найти сведений о том, на какой именно опыт работы в Дагестане ссылается Васильев. Прямых выборов главы региона в республике нет — Васильева будут выбирать депутаты местного госсовета.

На освобожденное Васильевым место в Госдуме будут проведены довыборы. В Думу седьмого созыва Владимир Васильев избирался от Заволжского одномандатного округа в Тверской области. По закону, теперь там должны пройти дополнительные выборы — в единый день голосования во второе воскресенье сентября (то есть 9 сентября 2018-го) или в любом случае не позднее, чем через год после того, как Васильев отказался от депутатского мандата.

Что касается лидера фракции, в «Единой России» собираются обсуждать кандидатуры с президентом Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым; при этом первый формального отношения к «ЕР» не имеет, а второй возглавляет партию. В 2016-м, после очередных парламентских выборов, именно Путин предложил Васильеву остаться на посту руководителя фракции.