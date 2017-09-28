Мэр Махачкалы принялся лайкать кандидата на пост главы Дагестана (возможно, он лайкал фейковый аккаунт)

Мэр Махачкалы Муса Мусаев вечером 27 сентября подписался в инстаграме на аккаунт, который предположительно принадлежит первому заместителю главы Росгвардии Сергею Меликову. После этого Мусаев поставил несколько десятков лайков Меликову, которого называют наиболее вероятным кандидатом на пост главы Дагестана.

Как пишет дагестанское издание «Новое дело», за 15 часов Мусаев поставил 26 лайков под фотографиями Меликова (информация о последних лайках отображается у подписчиков пользователя Instagram во вкладке «Подписки»).

Тем временем мэр Махачкалы Муса Мусаев активно ставит лайки возможно будущему главе Дагестана Сергею Меликову. pic.twitter.com/zCrT1chj7A — Beslan Uspanov (@beslanu) September 28, 2017

Днем 28 сентября Мусаев также лайкнул пост в инстаграме «Орлы Лезгинского народа». В нем сообщалось, что Меликов стал основным кандидатом на пост главы республики.

О том, что замдиректора Росгвардии — наиболее вероятный кандидат на смену бывшему руководителю Дагестана Рамазану Абдулатипову, сообщили вечером 27 сентября источники РБК.

Первые публикации в местной прессе о том, что Меликов временно возглавит Дагестан, появились днем того же дня. В 18:50 по московскому времени об этом сообщили источники «Интерфакса». Первый пост в инстаграме, который лайкал мэр Махачкалы, появился в 19:28 мск.

A post shared by Melikov_s_a (@melikov_s_a) on Sep 27, 2017 at 9:28am PDT

На момент написания заметки в инстаграме, предположительно принадлежащем Меликову, больше 70 публикаций; на аккаунт подписано больше четырех тысяч пользователей. Пользователи тегали этого пользователя с 2015 года.

В инстаграме есть еще один аккаунт, выдающий себя за аккаунт Меликова. На него подписано 546 пользователей. Принадлежит ли одна из этих страниц замглавы Росгвардии, неизвестно.