Подписан указ об отставке главы Дагестана. Его сменил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оставке главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Исполняющим обязанности главы республики назначен руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

Рамазан Абдулатипов объявил о намерении уйти в отставку 27 сентября. При этом он сослался на свой возраст — ему 71 год.

Говоря об отставках губернаторов, Абдулатипов сказал, что в России «идет озеленение кадров». Владимиру Васильеву 68 лет.