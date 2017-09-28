Губернатор или уже нет? Игра на выбывание от «Медузы»

Худшая должность в системе российской власти — это, вероятно, губернатор. В одних регионах их не выбирают — и потому к ним соответствующее отношение, в других выбирают — но не на конкурентной основе, так что и отношение к ним такое же. Еще важнее, что любого главу региона может снять Кремль, когда ему заблагорассудится (и дай бог, чтобы без уголовного дела). Наконец, в последние годы Москва ярких и своевольных губернаторов прежних лет постепенно заменяет молодыми технократами, которых иной раз трудно отличить друг от друга. Немудрено, что мы не помним, кто и где сейчас руководит краями, республиками и областями! И вы тоже. Сомневаетесь? Сейчас проверим.