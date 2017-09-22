Беженцев-рохинджа в России больше не обсуждают. Их положение за сентябрь значительно ухудшилось

Количество беженцев мусульман-рохинджа в Мьянме к 20-м числам сентября достигло уже 500 тысяч человек против 90 тысяч в начале месяца. Совет безопасности ООН впервые за девять лет сумел достичь единогласия — и осудил насилие в Мьянме. Впервые это решение не заблокировали ни Россия, ни Китай. Власти Мьянмы наконец отреагировали на конфликт и пообещали разобраться с проблемой рохинджа. В России обсуждать беженцев из Мьянмы стали после того, как в их защиту вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, а мусульмане в Москве и в Грозном 3 и 5 сентября провели митинги в их защиту, причем в Москве — не санкционированный . Протесты прекратились — Кадыров сказал , что его слова о том, что Россия недостаточно вмешивается в конфликт, были «исковерканы». С тех пор положение рохинджа становится все хуже, а международное сообщество обсуждает их все больше.

К началу сентября 2017 года Мьянму покинуло около 90 тысяч беженцев. Сейчас их почти полмиллиона.

по-прежнему бегут в Бангладеш. Точное количество беженцев установить сложно — доступ в северную часть мьянмарского штата Ракхайн, где компактно жили рохинджа, остается закрыт для международных наблюдателей и журналистов. Получить приблизительные данные о беженцах можно, основываясь только на данных журналистов, работающих на границе Мьянмы и Бангладеш. «Сейчас Бангладеш начал частично обнародовать данные и регистрировать беженцев, речь идет о 420-440 тысячах, но люди продолжают идти. То есть это не завершившееся движение и не финальная цифра. Скорее всего цифра в 500 тысяч будет достигнута - это практически половина предполагаемого населения рохинджа в Ракхайне. Это самое большое бегство, которое было за всю историю конфликта [рохинджа с бирманским населением, которое исповедует буддизм]», — рассказал «Медузе» директор немецкого политического Фонда Фридриха Эберта в Мьянме Алексей Юсупов.

Совет безопасности ООН пришел к общему соглашению по Мьянме впервые за девять лет.

13 сентября прошло закрытое заседание Совбеза ООН, где все 15 членов (включая Россию и Китай, которые все эти годы накладывали вето на любые заявления по ситуации в Мьянме, считая это вмешательством в дела суверенного государства) «выразили озабоченность в связи с сообщениями о чрезмерном насилии во время операций по безопасности и призвали к незамедлительным действиям, чтобы остановить насилие в штате Ракхайн и решить проблему беженцев». Впервые за девять лет Совбез смог достичь какого-то согласия по Мьянме, — заявил по итогам Мэттью Райкфол, постоянный представитель Великобритании при ООН.

Фактически управляющая Мьянмой правозащитница Аун Сан Су Чжи 19 сентября впервые обратилась к международному сообществу с речью на английском языке

Лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи много критиковали за то, что она не говорит о конфликте или воздерживается от осуждающих его заявлений. 11 сентября женщины-лауреаты Нобелевской премии мира даже отправили письмо своей «сестре», в котором попросили прекратить насилие в штате Ракхайн.

В своей речи Аун Сан Су Чжи напомнила, что страна находится на пути перехода к демократии после полувека военного правления, и что ее правительство пришло к власти всего 18 месяцев назад — а это слишком короткий срок для того, чтобы решить все проблемы. Она заявила, что у правительства есть четкая программа политических и социально-экономических мер по решению проблемы рохинджа. В их бегстве и эскалации конфликта с коренным населением она обвинила некие «силы извне».

«Многие жители были разочарованы тем, что государственный советник произнесла свою речь на английском языке. Люди спрашивали соседей или друзей, о чем она говорит. Тем не менее, обиды на „Маму Су“ не было — собравшиеся понимали, что ее речь предназначалась прежде всего для зарубежной аудитории и была призвана разрушить огромные айсберги дезинформации вокруг Мьянмы», — рассказал «Медузе» работающий в Мьянме бизнесмен по имени Антон (свою фамилию он просил не указывать).

Фактически возглавляющая Мьянму Аун Сан Су Чжи обращается к нации и международному сообществу, 19 сентября 2017 года U Aung / Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA

После этого выступления Аун Сан Су Чжи за границей обвинили в неискренности

Издание The Guardian провело фактчек заявлений Аун Сан Су Чжи и выяснило, что глава Мьянмы могла говорить неправду. Так, она сказала, что для всех жителей штата Ракхайн создан равный доступ к услугам здравоохранения и к образованию. Эти сведения опровергаются докладом специальной комиссии по Мьянме, которую возглавляет бывший генсек ООН Кофи Аннан. Кроме того, по ее словам, военная операция против «международных террористов» в штате Ракхайн прекратилась еще 5 сентября, но почему тогда беженцы продолжают тысячами уходить в Бангладеш?

Аун Сан Су Чжи обещала открыть доступ в штат Ракхайн международным наблюдателям и сказала, что снимет запрет на работу в стране гуманитарных организаций. Она также пообещала, что беженцы смогут вернуться в страну из Бангладеш, но при условии, что они пройдут процедуру «национальной верификации», которая была введена еще в 1993 году. «Это далеко не самый совершенный механизм, — говорит „Медузе“ Алексей Юсупов. — В нем прописано, кто может иметь право на возвращение. Он подразумевает, что люди должны иметь удостоверения личности национального уровня, документы на имущество, либо документы, доказывающие, что человек долго жил в Мьянме. Какая доля из тех, кто бежал и покинул Ракхайн, обладает такими документами — сложно представить. Может оказаться, что это мизерная цифра».

В самой Мьянме прошла многотысячная демонстрация в поддержку Аун Сан Су Чжи. Такого не было за все полтора года, что она находится у власти

В крупнейшем городе страны Янгоне люди стояли с плакатами: «Мы на стороне Сан Су Чжи», «Мы поддерживаем наше правительство», «Мы поддерживаем нашу армию.» Пользователи фейсбука массово ставили свои фотографии в профайлах в рамочку с текстом: «Мы вместе с вами, Аун Сан Су Чжи». Как рассказал Алексей Юсупов, «патриотический накал очень чувствуется в обществе».