«Сокровище Тарзана»: фильм о сухумском питомнике, где проводят медицинские опыты над обезьянами

«Медуза» продолжает знакомить читателей с фильмами, которые участвуют в конкурсной программе фестиваля документального кино «Артдокфест» (пройдет в декабре 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге). В этот раз президент фестиваля Виталий Манский рассказывает о картине «Сокровище Тарзана» румынского режиссера Александра Соломона, а также вспоминает еще несколько картин о животных — классику документального кино «Животный мир» Ульриха Зайдля и четыре наиболее яркие российские картины, снятые в 2000-х годах.

«Сокровище Тарзана»

В детстве я путешествовал с бабушкой на теплоходе «Адмирал Нахимов» по Черному морю. На этом теплоходе мы заходили в различные порты: в Севастополь, Одессу, Адлер, и, конечно, в Сухуми, где проходила одна из самых увлекательных экскурсий всего круиза — в Сухумском обезьяньем питомнике. Хотя мне было лет 12, я и сейчас помню, какое теплое, светлое, приятное ощущение у меня осталось от этой экскурсии. Белоснежный Сухуми, солнце, пальмы, обезьянки, которые заглядывали тебе в глаза и как будто что-то хотели сказать, и ты с ними словно общался; казалось, что они говорят, как рады тебя видеть, как прекрасна их жизнь — какие-то очень светлые послания.

И все это светлое осталось в далеком-далеком детстве. Сейчас круиз по Черному морю невозможен, потому что пароходы из Одессы не могут попасть в Севастополь, Адлер и Сухуми, все это уже превратилось в такую Атлантиду, ушедшую под воду вместе с «Адмиралом Нахимовым» (пароход затонул в 1986 году — прим. «Медузы»). Но кажется, что чистота взгляда этих обезьянок должна сохраниться, для них ведь ничего не поменялось. Но выходит фильм об обезьяне по имени Тарзан, и ты узнаешь, что, оказывается, и тогда эти обезьянки, смотря тебе в глаза, кричали: «Спаси нас, нам плохо, нам больно, мы даже не экспонаты в этом представлении, мы — жертвы, мы существуем для того, чтобы на нас проводили медицинские эксперименты».

Трейлер фильма «Сокровище Тарзана» Artdocfest

У меня, как у человека, видевшего это райское место, «Сокровище Тарзана» — большая, фундаментальная, по-европейски блокбастерная документальная картина — вызывает невероятное внутреннее напряжение, неприятие, несогласие и возмущение. Обезьяны живут нечеловеческой жизнью. При этом у них, как и у людей, — свои судьбы, свои истории любви и ненависти, свои дети, свои поколения. Это очень трагическая история, очень личная. Все герои фильма, которые работают с обезьянами, вольно или невольно говорят о них как о людях. У них есть имена, партнерши, и зритель правда в какой-то момент перестает улавливать грань между человеком и животным. И все вместе это создает очень страшную картину мира.

Документальные фильмы, где животное является главным героем, одни из самых трагических. И здесь можно вспомнить картину Александра Расторгуева «Жар нежных. Дикий, дикий пляж», где рассказывается очень драматическая история верблюда. Пляжный фотограф Женя отправляется в Калмыкию, покупает там только родившегося верблюжонка и приезжает с ним на Черное море, где этот верблюд на пляже отрабатывает сезон. Кардинальная смена климата, влажности, условий жизни сокращает жизнь верблюда — и здесь мы видим, как он погибает, не дожив даже до конца сезона. Смерть верблюда, его погребение становятся самой драматической точкой этого большого эпоса о трагедии человека.

Еще пять фильмов и животных

«Животная любовь»

Ульрих Зайдль, Австрия, 1995

Lotus-Film GmbH

Главный фильм о животных всех времен и народов — как «Броненосец „Потемкин“» или «Прибытие поезда» братьев Люмьер. Эта картина в той же степени о животных, как и о человеке. С другой стороны, более глубинного понимания животной природы Homo sapiens трудно себе представить.

Екатерина Сохова, Россия, 2013

Artdocfest

Это видеодневник человека, спасшего голубя от верной смерти, а также короткий фильм о том, как голубь ради комфорта и защиты отказался от свободы. В финале голубь отказывается улететь, выпорхнуть с кормящей его руки. Весь фильм снят на мобильный телефон — причем не горизонтально, а вертикально.

Artdocfest

Картина о женщине, ныряющей в северных морях с белухами. Это фильм о мечте, мечте миллионов, реализованной одним человеком. Девушкой — прекрасной, красивой, смелой. Совершая этот фантастический поступок, она преодолевает страх и естественный ужас от ледяной воды. Героиня пускается в плавание в обнаженном виде — ее нужно было намазать специальным жиром, иначе бы она просто не вынесла этого приключения физически. Абсолютно фантастическая картина о единении человека и природы.

«Кровавые бивни»

Сергей Ястржембский, Франция, Кения, Россия, 2016

Esperanza International Film Festival

Это фильм бывшего пресс-секретаря президента Бориса Николаевича Ельцина Ястржембского, заядлого охотника. Я помню, с каким горящим глазом он рассказывал мне о некоторых своих охотничьих путешествиях. Уйдя из политического пространства, он стал снимать документальное кино. Все его фильмы связаны с путешествиями — и в какой-то момент он, видимо, превратился из охотника в эколога. Во всяком случае картина «Кровавые бивни» полна пафоса о спасении животного мира. Она рассказывает о том, как в Африке охотятся на слонов из-за этих самых бивней — твердой валюты в нестабильном мире.

«Клетка»

Дарья Маркевич, Россия, 2016

Artdocfest

Медведь — символ России. Медведь — символ «Единой России». А еще медведь — это просто животное, на которое приходят поглядеть дети в цирк и зоопарк. Зоопарки бывают берлинские, что неплохо. Бывают московские, что, может быть, чуть хуже. А бывают зоопарки, которые точно нужно запретить законодательством, — и такой зоопарк был на Дальнем Востоке. Там жил медведь, герой фильма «Клетка», который участвовал в качестве такого ожившего символа на митингах «Единой России». Но и это не спасло его от гибели во время наводнения: люди о себе позаботились, а медведь остался в клетке, где и утонул.