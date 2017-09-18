Из чего состоят тридцатые: фокстрот, Большой террор и «Красная Москва» Специальный подкаст «Медузы» с Леонидом Парфеновым

В специальном выпуске подкаста, посвященном выходу новой книги Леонида Парфенова «Намедни. Наша эра. 1931-1940», журналист «Медузы» Константин Бенюмов обсуждает с автором книги, как в тридцатые годы зарождалась советская империя с ее архитектурой, искусством, торговлей и промышленностью и к чему это привело в дальнейшем, какими эти годы остались в памяти россиян и почему в них так легко находить параллели с сегодняшним днем.