истории
Из чего состоят тридцатые: фокстрот, Большой террор и «Красная Москва» Специальный подкаст «Медузы» с Леонидом Парфеновым
Meduza
16:30, 18 сентября 2017
В специальном выпуске подкаста, посвященном выходу новой книги Леонида Парфенова «Намедни. Наша эра. 1931-1940», журналист «Медузы» Константин Бенюмов обсуждает с автором книги, как в тридцатые годы зарождалась советская империя с ее архитектурой, искусством, торговлей и промышленностью и к чему это привело в дальнейшем, какими эти годы остались в памяти россиян и почему в них так легко находить параллели с сегодняшним днем.