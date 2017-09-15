Теракт в лондонском метро. Пострадали 22 человека. Главное

Утром в вагоне лондонского метро произошел взрыв. Примерно в 8:20 утра (10:20 мск) на ветке «Дистрикт» на станции «Парсонс Грин» в последнем вагоне поезда, следовавшего в центр Лондона из западной части города, произошел взрыв, после которого началось возгорание. Самодельное взрывное устройство выглядело как белое пластиковое ведро, похожее на емкость для краски или строительной смеси. В вагоне началось сильное задымление, всех пассажиров эвакуировали.

Пострадали 22 человека. В основном они госпитализированы с ожогами, ни у одного из них нет травм, опасных для жизни. Погибших нет. По словам очевидцев, взрыв был несильным; он произошел, когда поезд еще стоял на станции с открытыми дверями. Один из пассажиров рассказал газете The Guardian, что после взрыва увидел «приближающуюся огненную вспышку» и успел выпрыгнуть в открытую дверь. Очевидцы говорят, что поначалу не могли понять, что именно произошло — то ли взрыв, то ли какая-то неисправность в метро.

Wires can clearly be seen in this shot of what can be described as an improvised explosive device. Most certainly was intentional. #London pic.twitter.com/DWmgCS6F0k — Strategic Sentinel (@StratSentinel) September 15, 2017

Полиция расследует инцидент как теракт. Вслед за полицейскими и спасателями на «Парсонс Грин» приехали специалисты антитеррористического подразделения полиции Лондона. По итогам осмотра места взрыва полицейские предварительно пришли к выводу, что это был террористический акт с применением самодельной бомбы (по данным Sky News, у бомбы был часовой механизм). Сообщалось также, что найдено второе взрывное устройство, но подтверждения этим сведениям пока не поступало. К расследованию привлечены специалисты службы контрразведки MI5. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением по поводу теракта и созвала встречу антитеррористического комитета в связи с инцидентом.

Никаких сведений об организаторе взрыва нет. Пока ни один из очевидцев не рассказал, кто мог оставить ведро с самодельной бомбой в вагоне поезда. Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за происшедшее.

Это четвертый теракт в Лондоне с начала года. 22 марта 2017-го бывший учитель английского из графства Кент врезался в толпу на Вестминстерском мосту; погибли шесть человек, более 40 были ранены. 3 июня трое террористов наехали на прохожих у Лондонского моста в районе Боро-маркета, а затем атаковали прохожих с ножами; погибли 8 человек, более 40 получили ранения. Оба теракта были связаны с террористической группировкой «Исламское государство». Еще один теракт произошел возле мечети в районе Финсбери-парк 19 июня 2017-го — водитель грузовика въехал в толпу прихожан у местной мечети; погиб один человек, 11 пострадали.