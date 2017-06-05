Восемь минут, 50 пуль Как действовала полиция во время теракта в Лондоне

Для того, чтобы убить трех террористов, напавших на прохожих рядом с Лондонским мостом в столице Великобритании, полиции понадобилось всего 8 минут; по преступникам было выпущено более 50 пуль. «Медуза» рассказывает, как полиция ловила террористов — и как Лондон переживает теракт.

Детали нападения

Около десяти часов вечера в субботу, 4 июня, трое мужчин начали давить прохожих на Лондонском мосту в центре столицы Великобритании. Машина поехала в сторону Боро-маркета — знаменитого туристического рынка с овощами, фруктами, мясом, морепродуктами и множеством лавочек с готовой едой. Рынок в то время был закрыт, но рядом с Боро-маркетом находится множество пабов, вокруг которых в субботний вечер могли стоять сотни людей.

Покинув машину, террористы стали нападать на прохожих и посетителей пабов, у них было холодное оружие и устройства на теле, похожие на «пояса смертника». Очевидцы рассказывают, что террористы забегали в заведения и беспорядочно били окружающих ножами и кричали, что делают это ради Аллаха. Посетители давали отпор: в ресторане El Pastor, к примеру, террориста закидали бутылками и стульями.

Полиция получила сообщение о нападении в 22:08. Через 8 минут все трое нападавших были застрелены. Полицейские применили огнестрельное оружие и выпустили более 50 пуль по террористам. Как позднее объяснили в Скотланд-ярде, у полиции были сведения, что у террористов есть взрывные устройства, поэтому пришлось действовать быстро. Потом выяснилось, что «пояса смертников» были муляжами. Очевидцы рассказывают, что поначалу полицейские не очень понимали, что вообще происходит.

Погибли 7 человек, еще 48 получили ранения. Более 20 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе один полицейский, который пытался противостоять преступникам с помощью одной лишь дубинки. Один прохожий был случайно ранен во время стрельбы по террористам, но его жизни ранение не угрожает. Вооружены были далеко не все полицейские, принимавшие участие в поимке террористов: в Великобритании сотрудники полиции, как правило, не носят оружие.

Журналисты после публикации снимка одного из преступников (на фото он лежит на асфальте в майке футбольного клуба «Арсенал») узнали детали его биографии. Мужчине 27 лет, он не раз попадал в поле зрения полиции: один раз его друг звонил в антитеррористическую «горячую линию» с жалобой на радикализацию взглядов своего знакомого, а около двух лет назад соседи обращались в полицию в связи с тем, что будущий террорист проповедовал радикальный ислам малолетним детям.

«Я позвонил на горячую линию. Я говорил с джентельменом. Я рассказал ему о беседе [с другом об „Исламском государстве“] и о том, почему, как я думал, его взгляды стали радикальными. Я сделал, что должен был, я знаю, другие люди сделали то, что должны были, но ничего не сделали власти», — рассказал автор одной из жалоб.

Более того, будущий террорист в 2016 году появлялся в документальном фильме канала Channel 4 о джихадистах в Лондоне. В фильме показывается, как он конфликтует с полицейскими, решившими обыскать группу мусульман после того, как они вывесили в Риджентс-парке флаг, схожий с символикой ИГ. Имя террориста пресса по просьбе полиции не называет. Сведений о личностях двух других преступников нет. Известно лишь, что у одного из них были ирландские документы.

Уже после убийства террористов полицейские провели два контролируемых взрыва в районе Боро-маркета. Что именно было подорвано, не сообщается.

Лондон после теракта

В столице Великобритании вновь введены повышенные меры безопасности. Премьер-министр Тереза Мэй объявила, что особенно тщательно будут охраняться мосты: на них в Лондоне произошел уже второй с начала года теракт. Лейбористы и другие политические оппоненты Мэй уже требуют от нее уйти в отставку и обращают внимание, что при консерваторах значительно сократились расходы на полицию и спецслужбы. Последние также столкнулись с критикой в связи с тем, что исполнители всех последних терактов в стране были им известны — и никаких мер по предотвращению преступлений принято не было.

Жители Лондона после теракта демонстрировали, что их ничего не может запугать. К примеру, получило широкое распространение видео, на котором мужчина спокойно идет со стаканом пива по Боро-Хай-стрит, пока вокруг него в панике бегут посетители окрестных пабов. Мужчину сразу же назвали настоящим героем Лондона и символом того, что террористы никогда не запугают британцев. Другие шутили, что поведение мужчины более чем оправданно — пиво стоит в лондонских пабах в районе Боро-маркета настолько дорого, что допить его не может помешать ни один теракт.

There's an apparent terrorist attack in London and this guy is strolling down the street with his pint. pic.twitter.com/zy74ytgAdq — Oli (@Oli_Row) June 3, 2017

Еще одна типичная для лондонцев реакция на теракт — интервью очевидца Ричарда Энджелла; он сумел спрятаться в одном из заведений рядом с Лондонским мостом, когда произошло нападение. Энджелл рассказал «Би-би-си», что персонал ресторана рисковал жизнью, чтобы закрыть двери в заведении и обезопасить посетителей, а также пообещал вернуться, оплатить свой счет и оставить двойные чаевые. «Если этих людей так оскорбляет, что я пью джин-тоник с друзьями, флиртую с красивыми мужчинами, общаюсь с блистательными женщинами, то я только чаще буду это делать, а не реже. Вот поэтому Лондон и великий, поэтому это лучший город на свете», — сказал он. Уже на следующий день после теракта он приехал к ресторану, чтобы заплатить за прошлый вечер, но заведение еще не работало.