Эдриан Элмс, он же Халид Масуд Теракт в столице Великобритании совершил 52-летний учитель английского языка

23 марта полиция Великобритании раскрыла имя лондонского террориста, задавившего трех человек и убившего полицейского прямо у здания британского парламента. Это 52-летний Халид Масуд, гражданин Великобритании, который родился в графстве Кент и работал преподавателем английского языка; до начала 2000-х его звали Эдриан Элмс. «Медуза» рассказывает, кем был лондонский террорист — и как он пришел к радикальному исламу.

Эдриан Элмс родился в 1964 году в городе Дартфорд в графстве Кент всего в 30 километрах от Лондона. Его матери тогда было 17 лет, она не поддерживала отношений с биологическим отцом ребенка. Мать Эдриана — белая, отец чернокожий. Когда Эдриану было 2 года, его мать вышла замуж и впоследствии переехала в городок Рай рядом с побережьем Ла-Манша. Сейчас Джанет Элмс (в замужестве Аджао) с мужем живет в Уэльсе и продает сумки собственного изготовления, с сыном она не общается уже более десяти лет, пишет The Daily Mail.

Элмс хорошо известен британской полиции, его неоднократно задерживали и приговаривали к тюрьме за различные правонарушения. В первый раз его судили в 1983-м за нарушение общественного порядка, в 2000-м и 2003-м он получил тюремные сроки за нападения с ножом — в одном из случаев, утверждал сам Элмс, он таким образом ответил на расистские оскорбления, и жаловался, что в городе, где он жил, плохо относились к чернокожим. Элмс часто менял место жительства, но в основном не выезжал за предела юга Англии и селился в небольших городках и поселках в пределах часа-двух езды от Лондона. В начале 2000-х он занимался установкой комплектов спутникового телевидения.

Находясь в тюрьме, Элмс принял ислам и стал называть себя Халид Масуд. Освободившись в середине 2000-х, он женился на мусульманке (всего у него трое детей от разных браков), а позднее получил лицензию преподавателя английского языка и уехал работать в Саудовскую Аравию. В 2009-м Масуд вернулся на родину, пожил в окрестностях Лондона и на востоке столицы Великобритании, а затем переехал в Бирмингем (этот город называют рассадником радикального ислама в Великобритании). После возвращения он продолжил работать преподавателем английского.

Здание в Бирмингеме, где, предположительно, жил Халид Масуд Фото: Paul Ellis / AFP / Scanpix / LETA

Некоторые соседи Масуда отзывались о нем как о религиозном человеке, который всегда одевался в черное и в основном появлялся на улице в темное время суток, хотя его видели отводящим детей в школу. Другие говорили, пишет The Guardian, что он был милым человеком, который никому никогда не причинял хлопот.

21 марта, за день до теракта в Лондоне, Масуд приехал в Брайтон и остановился в недорогом отеле Preston Park Hotel. Вечером того же дня он поужинал кебабом, а утром выписался из отеля, взял в прокат автомобиль Hyundai, на котором он позднее задавит людей на Вестминстерском мосту в столице Великобритании. Масуд несколько раз оставался в этом отеле в течение недели, предшествовавшей теракту — и каждый раз просил найти ему комнату подешевле. Что он делал, находясь в Брайтоне, неизвестно, но, по всей видимости, как пишет The Sun, он ездил в Гэтвик и Лондон.

Выписываясь из отеля, Масуд был вежлив, улыбался и охотно поддерживал разговор с персоналом. Он рассказывал, что живет в Бирмингеме в квартире над гитарным магазином, пишет The Daily Mail, но сам родом не из этого района; у мужчины был заметный лондонский акцент. Он хвалился, что купил за 10 тысяч фунтов дом, который сейчас стоит полмиллиона, и жаловался, что его отец болен раком, а мать тяжело переживает эту ситуацию.

«Поеду сегодня в Лондон. Город уже не тот, что прежде», — сказал он, прежде чем уехать из отеля. В Лондоне Масуд начал давить людей на Вестминстерском мосту, врезался в ограду здания парламента и с двумя ножами напал на полицейского. Погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции, Масуда застрелили. Ответственность за теракт в Лондоне на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство».