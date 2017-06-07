«Ему плевать, что там у них: нож или ружье». Как болельщик «Миллуолла» в одиночку сражался с террористами в Лондоне

Вечером 3 июня в Лондоне произошел теракт: исламисты на минивэне сбили пешеходов на Лондонском мосту, потом выбежали из машины и напали на прохожих с ножами. В результате нападения погибли восемь человек , десятки были ранены. Если бы не лондонец Рой Лэрнер, жертв могло бы быть больше. Газета The Sun рассказывает, как болельщик «Миллуолла» в одиночку и голыми руками сражался с тремя террористами в ресторане.

Болельщик футбольного клуба « » Рой Лэрнер успел выпить четыре или пять пинт пива к тому времени, как в стейкхаус Black&Blue с криками «Ислам, ислам» ворвались вооруженные ножами террористы. Все бросились убегать, но 47-летний фанат остался.

When ISIS is in your neighbourhood who you gonna call - Roy Larner #fuckyouimmillwall pic.twitter.com/j0eTgZ1JgR — Jayne Jacob (@jezebeljayne) June 7, 2017

«О себе я могу позаботиться, но со мной был старик, — вспоминает Рой Лэрнер. — Как идиот, я начал орать на них в ответ. Я подумал: „Нужно выбить дерьмо из этих мудаков“».

Фанат сделал несколько шагов навстречу террористам и сказал: «Валите к чертям, я [болею за] „Миллуолл“». Террористы напали на Лэрнера. «Они кричали: „Ислам, ислам“. Я опять: я — „Миллуолл“», — рассказал Рой Лэрнер. Трое террористов нанесли болельщику восемь ранений: у него порезаны голова, обе руки и грудь. Лэрнер отбивался голыми руками.

Roy Larner, Hero Опубликовано Liam Halca 6 июня 2017 г.

Когда террористы убежали, он бросился за ними. По словам Лэрнера, он видел, как исламисты направились в сторону соседнего паба, потом прозвучали выстрелы, и все трое упали.

Фанат пришел в себя только в полицейской машине. Там он понял, что весь изранен.

This is Roy Larner. Pleased to let you know Roy is out of intensive care and doing well. Roy is a Millwall fan that confronted the teriorists in London in order to save lives. An absolute legend..❤💛💙💜💚 Опубликовано Louise Ann Aylott 6 июня 2017 г.

Мать лондонца Филлис Лэрнер рассказала, что ее сын никогда не стал бы убегать от драки: «Ему плевать, что там у них: нож или ружье».

Роя Лэрнера доставили в больницу вечером в субботу, 3 июня. До воскресенья он находился в критическом состоянии. Когда Лэрнер пошел на поправку, друзья в шутку подарили ему журнал с заголовком: «Научись бегать».

Друг болельщика решил собрать для своего приятеля 500 фунтов. В итоге для него перечислили уже больше 32 тысяч фунтов. Кроме того, появилась петиция с призывом наградить Роя Лэрнера Георгиевским крестом — высшей гражданской наградой Великобритании.

В социальных сетях Роя Лэрнера прозвали Львом с Лондонского моста, поскольку «львы» — это прозвище болельщиков «Миллуолла».