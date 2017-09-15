ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в метро Лондона. Уровень угрозы теракта в Великобритании повысили до «критического»

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в вагоне метро в Лондоне 15 сентября. Как сообщает организация SITE Intelligence Group, об этом сообщило подконтрольное террористам информагентство Amaq.

В сообщении сказано, что взрыв устроило некое «отделение» организации. Руководитель SITE Рита Кац отмечает, что обычно ИГ в таких сообщениях называет исполнителей «солдатами»; по ее мнению, употребление слова «отделение» может указывать на координацию при организации теракта.

Власти Великобритании повысили оценку уровня террористической угрозы с «серьезного» до «критического», который означает ожидание неминуемой атаки.