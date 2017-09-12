«Если узнаю, что вайнахская семья убила свою дочь за проступок, то буду стоя хлопать им» Чего хотят чеченские активисты, выслеживающие девушек в соцсетях?

С зимы 2017 года чеченские активисты из движения «Карфаген» преследуют девушек, которые выкладывают в социальных сетях безнравственные, по их мнению, фотографии. Кроме фотографий активисты публикуют адреса женщин и контакты родственников. Одна из девушек, подвергавшаяся травле, уехала из Чечни, получила убежище в Норвегии, но в итоге ее задержали в Минске — и отец увез ее обратно в Чечню. Похожее движение есть в Татарстане — паблик «ТТМ» выкладывает фотографии девушек из Татарстана, встречающихся с жителями других регионов. Спецкор «Медузы» Даниил Туровский связался с активистами «Карфагена» — и попытался выяснить, чего хотят новые борцы за целомудрие.

Что такое «Карфаген»

4 сентября 2017 года в аэропорту Минска милиция задержала жительницу Чечни Луизу Дудуркаеву, которая уехала из республики после угроз активистов движения «Карфаген». «Открытая Россия» указывала, что неизвестные писали ей о том, что она «ведет себя не как чеченка» и «таких, как она, надо закапывать». Радио «Свобода» указывало, что после публикации фотографий Дудуркаевой в паблике «Карфаген» ее преследовали не только в интернете: когда она шла из магазина в Аргуне, около нее остановилась тонированная черная машина, из нее вышел мужчина и приказал сесть внутрь. Убежав, девушка обратилась за помощью к правозащитникам, два месяца прожила в Мурманске и получила статус беженца в Норвегии. По пути туда, когда Дудуркаева была в Минске, ее задержали и передали отцу. Он увез ее в Аргун.

История Луизы Дудуркаевой Девушка сбежала из Чечни и получила статус беженца в Норвегии. В Минске ее остановила милиция и выдала отцу

Паблик «Карфаген» появился во «ВКонтакте» в феврале 2017 года. Администраторы выкладывали в нем найденные в социальных сетях фотографии девушек, которые, на их взгляд, выглядели безнравственно: без платка, в коротких юбках, с открытыми плечами, ногами, шеей. При этом неприкрытые части тела активисты замазывали. Кроме ссылок на страницы в социальных сетях активисты регулярно выкладывали адреса проживания девушек и контакты их родственников, призывая перевоспитать жертв. В подписях к фотографиям активисты указывали: «Между мужчиной и женщиной не может быть свободного общения, ваши одноклассники для противоположного пола являются запретными». Помимо основного паблика движение ведет группу «Аль-Фарук» (такое же название было у основного лагеря в Афганистане, в котором проходили обучение террористы, устроившие теракт 11 сентября); в ней выкладываются цитаты из Корана.

Активисты называют себя «молодежным движением за очищение вайнахского народа». В описании паблика указаны его правила: «девушкам комментировать запрещено», «лица других национальностей летят в бан». В начале сентября администрация удалила из группы около пяти тысяч «лиц другой национальности». «Карфаген» выкладывал фотографии чеченских девушек, однако активисты указывали, что собираются обратить свое внимание на Дагестан и Ингушетию. Сейчас в закрытой группе состоят около 55 тысяч человек. Паблик «Антикарфаген», участники которого пытаются расследовать деятельность «Карфагена», сообщал, что движением, возможно, руководит 19-летний житель Чечни, использующий псевдонимы Артур, Майрбек, Ларс Виндорф, Лом-Али.

«Карфаген» — не первое чеченское движение, угрожающее чеченцам за якобы безнравственное поведение. В мае 2017 года «Медуза» рассказывала о вооруженной группировке, которая угрожает беженцам в Берлине. В мае группировка распространила в вотсап-каналах видеоролик, на котором голос на чеченском рассказывал: «Здесь, в Европе, некоторые чеченские женщины и мужчины, похожие на женщин, творят ужасные вещи». «Утратившие свою нохчалла (национальную идентичность, характер — прим. „Медузы“), заигрывающие с мужчинами другой национальности, выходящие за них замуж, выбравшие неверный путь чеченские женщины и те [существа], которые называют себя чеченцами-мужчинами, — мы всех их „поправим“ при любой возможности. Мы вышли, поклявшись на Коране», — заявляли берлинские активисты, не называя своих имен.

«Медуза» обнаружила похожую татарскую группу — [ТТМ]. В ней выкладывают фотографии девушек из Татарстана, встречающихся с жителями других регионов. В одном из постов администраторы выложили ссылку на страницу девушки с подписью: «Вышла за русского. Вы знаете что делать». В июле 2017 года в паблике выложили рисунок с надписью: «Я современная татарка, я не хочу замуж за татарина мусульманина и рожать детей. Я хочу тусовать на вписках с русскими Ваньками, а потом обидеться на всех мужчин и стать лесбиянкой феминисткой». «Медузе» неизвестно, были ли в Татарстане случаи преследования девушек за «безнравственность».

«Карфаген» отвечает на вопросы «Медузы»

Летом 2017 года активисты «Карфагена» анонсировали на сентябрь уличные рейды на чеченских улицах. Активист «Карфагена» заявил в переписке с «Медузой», что после вмешательства отдела по борьбе с экстремизмом их решили в ближайшее время не проводить. «Мы решили не рисковать активистами, которых у нас было достаточное количество, без согласования с властями республики проводить рейды будет глупо, поэтому мы ищем выход из ситуации», — заявил он.

Активисты «Карфагена» отказались встретиться с «Медузой» лично, но согласились ответить на вопросы письменно. Через несколько дней они выложили ответы на некоторые из них в закрытом паблике, указав, что это ответы журналистам.

Администратор паблика рассказал, что «по воле Аллаха» создал «движение за очищение вайнахского народа» из-за того, что «мусульманское общество соприкоснулось с обществом неверных». По его словам, около года назад он решил, что у его детей не будет доступа к интернету и телевидению, которые рассчитаны на «воспитание аморального и тупого кафира». «Активно продвигается кафирский (неверный с точки зрения ислама — Прим. „Медузы“) образ жизни, идеология спаривания с теми, кого захочешь, как у животных, — написал он. — Мне, как и любому нормальному мусульманину, противно мировоззрение кафиров, их мысли, цели, ценности».

«Мы не хотим, чтобы наш народ проходил русификацию, [но] на данный момент Чечня — субъект Российской федерации, глупо было бы с моей стороны продвигать в массы сепаратизм, — рассказал активист. — Вы стараетесь исказить нашу религию, продвигая в массы лозунг „Ислам — религия мира и добра“». По его словам, мусульманская молодежь давно ждала появления подобного движения.

Идеолог «Карфагена» также указал, что в рунете «нет авторитетных сообществ, которые бы взывали к морали заблудших душ», — но есть другие. «Есть 4ch, паблик с 3 миллионами подписчиков, который продвигает в ряды молодежи аморальность», «есть злачные паблики вроде „Нетипичной Махачкалы“, есть сопливо-ванильные группы, вроде Kuntu Maitan», — сообщил он.

Активисты движения считают, что имеют право на травлю девушек, выкладывающих фотографии в социальные сети: «Где написано, что у нас нет на это права? Девушки сами публикуют свои фотографии в свободном доступе, значит они готовы выслушать общественное мнение».

Руководителей движения не смущает, что их деятельность может привести к «убийствам чести», которые на Северном Кавказе до сих пор распространены. «Медиазона» рассказывала о том, как в апреле 2015 год адвокат одного из жителей Чечни, задушившего свою дочь, говорил, что тот «увел ее из жизни, чтобы она не позорила саму себя, своего отца и всех близких родственников». Достоверной статистики об «убийствах чести» не существует; по словам правозащитников, часто такие смерти не регистрируются, как убийства, а «девушку просто хоронят или даже закапывают где-то, а соседи знают, но не заявляют».

«Вы говорите, что у нас женщины бесправны, потому что мы их контролируем. Наши женщины одеваются скромно, не выходят из дома без надобности, — добавил активист „Карфагена“. — ЕСЛИ Я УЗНАЮ, ЧТО КАКАЯ-ТО ВАЙНАХСКАЯ СЕМЬЯ УБИЛА СВОЮ ДОЧЬ ЗА КАКОЙ-ТО СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОСТУПОК, ТО Я БУДУ СТОЯ ХЛОПАТЬ ИМ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ПРАВИЛЬНО».