Паблик «Карфаген» заблокировали за экстремизм. Активисты устраивали травлю «безнравственно» одетых девушек

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский пояснил «Медузе», что Генпрокуратура потребовала заблокировать «Карфаген» из-за экстремистских материалов. Он не уточнил, когда были найдены материалы, а также сколько их было.

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество «Карфаген» по требованию Роскомнадзора. По адресу, где располагался паблик, появляется сообщение, что он попал в реестр запрещенных ресурсов.

Паблик создали в феврале 2017 года. Администраторы «Карфагена» выкладывали фотографии девушек, якобы безнравственно одетых. Чеченские активисты также публиковали адреса девушек и контакты их родственников. В закрытой группе состояли около 55 тысяч человек. Похожее сообщество появилось и в Татарстане.

Сами администраторы называли себя «молодежным движением за очищение вайнахского народа» и против «русификации» чеченцев. Они призывали перевоспитать девушек, снимки которых они выкладывали. Активисты планировали проводить рейды в Чечне, но передумали после вмешательства Центра «Э».

В сентябре одна из жертв активистов, 22-летняя Луиза Дудуркаева уехала из республики и получила убежище в Норвегии. Позднее ее задержали в Минске и выдали отцу, который увез девушку обратно в Чечню.