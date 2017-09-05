Девушка сбежала из Чечни и получила статус беженца в Норвегии. В Минске ее остановила милиция и выдала отцу

4 сентября в аэропорту Минска милиция задержала жительницу Чечни Луизу Дудуркаеву, которая уехала из республики из-за угроз в соцсетях и, по словам правозащитников, получила статус беженца в Норвегии. Сообщается, что ее передали отцу — что с ней происходит сейчас, неизвестно. По данным СМИ, бегство Дудуркаевой из Чечни могло быть связано с угрозами со стороны сообщества «Карфаген», участники которого публикуют фотографии чеченок, которые, по их мнению, ведут себя недостойно.

Об исчезновении 22-летней Луизы Дудуркаевой из Аргуна стало известно в начале июля — первым об этом 4 июля написал в соцсетях заместитель председателя «Всероссийского межнационального союза молодежи» Азамат Минцаев. Он заявил, что его «попросили опубликовать» информацию о пропавшей девушке; в его постах было сказано, что в конце июня ее якобы видели с еще несколькими женщинами в аэропорту Грозного — она садилась на рейс в Москву. Сейчас в его соцсетях этих записей в открытом доступе нет, но текст сохранился в других публикациях.

1 августа паблик Mash (связан с «Лайфом») сообщил, что Луиза Дудуркаева была завербована террористами и «по данным ФСБ, направляется в Сирию для вступления в ИГИЛ». Новость об этом написал вслед за Mash написали несколько изданий — к примеру, сайт «Ридус».

Родственники Дудуркаевой опровергли эту информацию. Того же 1 августа ее троюродная сестра сказала сайту «Кавказ-Реалии», что девушка «абсолютно нерелигиозная» и уехала в Москву, «так как ей стали поступать через соцсети угрозы». В аэропорту она, согласно видео из аэропорта, была одна.

Луизе Дудуркаевой угрожали в соцсетях. Как рассказала «Открытой России» сестра девушки в начале августа, после ее исчезновения сотрудники спецслужб зашли в ее аккаунты в соцсетях; выяснилось, что неизвестные писали ей, что она «ведет себя не как чеченка» и «таких, как она, надо закапывать». С чем именно были связаны эти угрозы, неясно — по словам родных, Луиза «просто была не такой, как все», «была более современная», чем другие девушки и, в частности, «одевалась во все черное».

Сестра предположила, что угрозы исходили от людей из сообщества «Карфаген» — группы «ВКонтакте», где публикуют фотографии чеченок, которые якобы ведут себя недостойно, и призывают родных разобраться с ними (сейчас содержимое сообщества видно только его участникам). «Ей угрожали тем, что найдут на нее какой-то компромат, пугали ее. Брат сказал ей, чтобы она удалила все из социальных сетей. И через неделю она пропала», — цитирует «Открытая Россия» сестру Луизы.

«Открытая Россия» не упоминала, были ли опубликованы фотографии Дудуркаевой в «Карфагене»; «Новая газета» в сентябрьской публикации указывает, что были.

Девушка получила статус беженца в Норвегии — как пишет «Новая газета», это произошло 31 августа. Подробностей о том, как ей удалось это сделать, нет. В начале сентября Луиза Дудуркаева отправилась в Осло. По сообщению белорусского правозащитного центра «Весна», она выехала туда из Мурманска (как она оказалась в Мурманске, неясно) — судя по всему, ее маршрут лежал через Москву, Минск и Хельсинки. Ее сопровождали юрист и психолог из мурманской Региональной инициативной группы «Максимум», которая занимается поддержкой ЛГБТ.

Первый раз, как пишет «Новая газета», ее остановили в московском аэропорту Шереметьево — ей заявили, что ее разыскивают как потерявшую связь с родственниками. Полицейские взяли у нее объяснения, сфотографировали и отпустили.

4 сентября Луизу Дудуркаеву задержали в Минске. По сообщению «Новой газеты», около 12:30 перед вылетом в Хельсинки ее остановили «милиция и не представившиеся люди в штатском». По данным центра «Весна», это произошло уже после паспортного и таможенного контроля. У одного из силовиков был документ о том, что ее разыскивают как пропавшую без вести.

Луизу отвели в комнату для допроса, где продержали около часа; юриста туда не пустили. Она вышла оттуда в слезах в сопровождении мужчины, который представился ее отцом. По сообщению «Весны», она «должна была подтвердить свои намерения продолжить свою поездку в присутствии сотрудников милиции», однако «со слезами выдавила из себя, что поедет домой». Где она сейчас, неизвестно.

Правозащитники опасаются за жизнь Луизы Дудуркаевой. По словам психолога организации «Максимум» Валентины Лихошвы, Дудуркаева находится в «предсуицидальном состоянии» и могла изменить решение об отъезде «под воздействием угроз ее отца, который находился при допросе». «Шансы, что по возвращению в Чечню, ее убьют, очень и очень велики. Я серьезно опасаюсь за ее жизнь и здоровье», — сказала Лихошва центру «Весна».

Никаких подробностей об отце Дудуркаевой неизвестно. Как он оказался в Минске в то же время что и дочь, тоже.