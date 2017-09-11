Историк-любитель утверждает, что нашел код к загадочной рукописи Войнича XV века. Якобы это трактат о женском здоровье

В начале сентября во влиятельном британском литературно-критическом журнале The Times Literary Supplement (TLS) опубликовали статью историка-любителя Николаса Гиббса о разгадке тайны знаменитой рукописи Войнича. Средневековый манускрипт, написанный на неизвестном языке, — и со столь же удивительными иллюстрациями — до сих пор не могли расшифровать ведущие ученые и криптологи. Научное сообщество в правдоподобности новой версии усомнилось.

Рукопись Войнича пытаются расшифровать больше ста лет — с тех пор как польско-литовский библиофил и антиквар Михаил-Вильфред Войнич обнаружил ее на вилле Мондрагоне под Римом во время секретной распродажи архива иезуитского колледжа. Войнич приобрел рукопись вместе с другими книгами из библиотеки колледжа в 1912 году и посвятил остаток жизни ее расшифровке — но так в этом и не преуспел. После смерти Войнича его жена Этель, автор популярного в СССР романа «Овод», продала книгу знаменитому букинисту Хансу Краусу, а он, в свою очередь, передал ее ученым. С 1969 года рукопись хранится в библиотеке редких книг Бейнеке Йельского университета; она полностью оцифрована, так что любой желающий может попробовать подступиться к ее расшифровке.

Кроме того, в 2016 году испанское издательство Siloé купило права на тиражирование манускрипта: издательство пообещало выпустить 898 точных копий, воспроизводящих даже текстуру бумаги, пятна и повреждения оригинала. Несмотря на высокую стоимость (от семи до восьми тысяч евро за экземпляр), в издательство сразу поступило около 300 предзаказов на реплику.

Чем так примечательна эта рукопись?

Никто не знает ни о чем эта книга, ни на каком она языке, ни кто ее автор (сам Войнич ошибочно полагал, что это может быть английский монах и философ XIII века Роджер Бэкон). 240-страничный манускрипт написан с помощью неизвестного науке алфавита, хотя в нем есть привычное деление на слова и параграфы с помощью отступов. Ученые даже не могут с уверенностью утверждать — это естественный язык, искусственный или шифр.

Исследователи выдвигали и версии о том, что этот текст — полная бессмыслица: или мистификация, или творчество человека с расстройством психики. На протяжении всего XX века над расшифровкой текста бились историки, лингвисты и знаменитые шифровальщики — в частности, криптограф Уильям Фридман, взломавший код японской шифровальной машины PURPLE во время Второй мировой. Ни одному из них не удалось расшифровать хоть строчку рукописи.

Кроме текста в книге множество иллюстраций, которые делятся на «ботанические», «биологические», «астрономические», «космологические», «фармацевтические» и «рецептные». Это или диаграммы, или фигуративные изображения — растений, сосудов и обнаженных женщин, плескающихся в зеленой воде. Причем большинство растений тоже выглядит неправдоподобно. В 2013 году американские ботаники заявили, что им удалось опознать только 37 растений из 303 изображенных в манускрипте (некоторые — родом из Нового Света). Все это позволяет ученым предположить, что рукопись Войнича может быть медицинским или фармацевтическим документом, но какую именно информацию он содержит и для чего был написан, до сих пор неясно.

Yale University Beinecke Rare Book & Manuscript Library

В 2013 году ситуацию отчасти прояснили исследования физика-теоретика Марчело Монтемурро из Манчестерского университета. Разработанный им метод анализа информации показал, что в тексте рукописи как минимум есть смысл. О том, что в текстовой части есть определенные закономерности, свойственные естественным языкам, ученые говорили и раньше. В то же время структура слов манускрипта не повторяет ни один европейский язык. Например, в манускрипте использовано нетипично мало повторяющихся символов — около 20–30 разных «букв», и еще несколько десятков символов повторяются лишь один-два раза. По еще одной из версий, этот текст может быть результатом записи какого-то азиатского языка с помощью специально изобретенного для этого алфавита (подобные случаи действительно были).

Единственное, что достоверно известно о рукописи, это время ее появления. Точнее, период, в который были выделаны страницы книги. В 2011 году ученые-физики из Университета Аризоны выяснили, что пергаменту, на котором написан манускрипт, около шести веков: метод радиоуглеродного анализа позволяет датировать страницы периодом с 1404 по 1438 год. В то же время сам текст мог быть написан позже (возраст чернил идентифицировать таким методом невозможно) — но, по словам ученых, вряд ли мистификаторы смогли бы найти такое количество старого неиспользованного материала после XV—XVI веков.

Что удалось узнать Николасу Гиббсу и почему ему не верят?

Попытки расшифровать рукопись Войнича не прекращаются, и, как пишут сами ученые, несколько раз в год кто-нибудь сообщает, что ему это удалось (а на самом деле нет). Автором публикации в TLS стал неизвестный в академической среде историк-любитель и художник Николас Гиббс. По его словам, впервые он столкнулся с рукописью 15 лет назад, изучая свои корни (якобы они восходят к английскому травнику XVI века Томасу Фромонду), а затем вернулся к ней по просьбе неназванного телеканала.

Николас Гиббс утверждает, что рукопись Войнича — это медицинский справочник о женском здоровье, содержание которого должно быть понятно любому, кто изучал средневековую медицину, а также труды Галена и Гиппократа. Собственно, Гиббс уверен, что автор манускрипта всего лишь переработал несколько известных работ на эту тему (как средневековых, так и античных). В первую очередь он упоминает сборник медицинских текстов XII века «Trotula», названный по имени женщины-врача из Салерно, и текст «De balneis Puteolanis» о пользе термальных источников под Неаполем, написанный в XIII веке. Например, Гиббс обнаружил явное сходство иллюстраций в рукописи Войнича и «Тротуле», посвященной женскому здоровью и уходу за собой, в том числе лечению гинекологических заболеваний. Впрочем, исследователь упоминает, что это было более-менее ясно и до него, а затем переходит к более загадочной части — языку манускрипта.

Yale University Beinecke Rare Book & Manuscript Library

По мнению Гиббса, это своего рода стенограмма, а каждый символ — не буква, а сокращенное слово. Историк утверждает, что узнал как минимум два символа в тексте — и это латинские лигатуры (знаки, составленные из двух или более букв слова). В публикации даже приводятся две строчки из рукописи, якобы расшифрованные Гиббсом; в то же время он пришел к выводу, что в книге не хватает названий растений и болезней. По его мнению, в конце книги должен был быть каталог, но он утрачен (то, что манускрипт мог быть толще, действительно предполагали и прежде), а многие страницы перепутаны. Все это делает манускрипт сложным для расшифровки.

Научное сообщество отреагировало на статью Гиббса скептически. Глава Американской академии медиевистики Лиза Дэвис удивилась, что TLS вообще стал публиковать статью Гиббса, и сказала, что в библиотеке Бейнеке его бы разбили в пух и прах за минуту. Сотрудник Европейского космического агентства Рене Зандберген, который долгие годы изучает манускрипт и ведет сайт voynich.nu, также отметил, что опубликованный текст Гиббса слишком короткий, чтобы считаться серьезным анализом. Критики Гиббса подчеркивают, что большая часть его выводов не нова (это касается и общей медицинской направленности текста, и сходства иллюстраций с изображениями в «De balneis Puteolanis»), а вот «сенсационная часть» о языке рукописи состоит всего из двух абзацев и пока что выглядит неубедительно. По словам Дэвис, теории Гиббса пойдет на пользу, если исследователь сможет представить ее публике более подробно. Например, в виде книги.