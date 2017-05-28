Женщина из Исдален Загадочное убийство не могут раскрыть полвека. Теперь за дело взялись журналисты

В 1970 году в долине Исдален, неподалеку от Бергена, нашли обгоревшее тело женщины: рядом с ней были разложены личные вещи. То, что показалось сперва странным убийством, вскоре обросло удивительными подробностями — и зацепками, которые вели от одной тайны к другой. На протяжении почти полувека судьба «женщины из Исдален» оставалась неясной; в 2016 году за расследование взялись норвежские журналисты — и в деле начали появляться некоторые новые подробности. «Медуза» рассказывает, что известно об этой жуткой и интригующей истории.

29 ноября 1970 года норвежский профессор истории с двумя дочерьми отправились погулять в окрестностях озера Свартидикет неподалеку от Бергена. Идиллическая прогулка омрачилась жуткой находкой: в стороне от тропы, между валунов, 12-летняя дочь профессора заметила полуобнаженное тело. Напуганной семье пришлось обойти озеро пешком, чтобы добраться до ближайшего полицейского участка и сообщить о случившемся; весь путь они оглядывались по сторонам, опасаясь встретить убийцу.

Прибыв на место, полицейские сразу отметили специфический запах (позже рядом нашли следы бензина) и позу жертвы — так называемую «позицию фехтовальщика», которая случается после сотрясения мозга. Лицо и все тело женщины спереди были обожжены до неузнавания, а вот спину и другие части тела сзади огонь не тронул. Сотрудник полиции Карл Халвор Аас, дежуривший в то воскресенье, вспоминает, что наряду пришлось буквально карабкаться по склону, чтобы добраться до места — все это не было похоже на то, что женщина просто пошла на прогулку, оступилась и упала лицом в костер.

Рядом с погибшей нашли остатки одежды, зонтик, пару резиновых сапог, кольцо, серьги и часы, нейлоновые колготки, бутылку местного травяного ликера и две полурасплавленные пластиковые бутылки — обе с тщательно стертой маркировкой. Ни на одной из вещей женщины также не было ярлычков. Идентифицировать тело не удалось — в лаборатории Бергенского университета, где провели вскрытие, ей присвоили номер 134/70. Один из экспертов-криминалистов особенно отметил, как аккуратно были разложены украшения — будто бы для какого-то ритуала.

«Убитая шпионка или женщина в бегах?». Репортаж американского журналиста Тима Пула

Запросы, разосланные во все норвежские полицейские участки, не дали никакой ясности: женщину словно никто не искал. Спустя несколько дней в камере хранения бергенского вокзала обнаружили два чемодана, оставленных еще 23 ноября: их срок хранения истек, но за ними так никто и не пришел. Отпечатки пальцев на чемоданах совпадали с отпечатками погибшей женщины. Но вспыхнувшая было надежда на то, что разгадка близка, тут же угасла. Внутри чемоданов оказалось еще больше одежды со срезанными ярлыками, косметика, несколько пар очков, парики и блокнот с исписанной кодами первой страницей. Со всех косметических тюбиков, как и с бутылок воды, были стерты любые опознавательные знаки; баночки не смог идентифицировать ни директор Галереи Лафайет, ни сотрудники других крупных европейских универмагов, которым норвежская полиция отправила фотографии в надежде узнать хоть что-то.

Среди находок, впрочем, оказался пакет из обувного магазина в норвежском городке Ставангер. Сын его владельца смог вспомнить необычную покупательницу, заходившую в магазин за три недели до этого: она придирчиво рассматривала ассортимент и ушла с парой резиновых сапог модной тогда модели «Селебрити». Точно такие же нашли рядом с телом. Продавец описал ее как хорошо одетую и привлекательную женщину с темными волосами, говорившую по-английски с акцентом. Под описание подходила постоялица одного из соседних отелей, снимавшая номер на имя Фенеллы Лорк.

Но эта зацепка тоже никуда не вела: имя оказалось вымышленным. В еще нескольких норвежских отелях нашли формы, заполненные ее почерком; везде она останавливалась под разными именами. Даты проживания совпали и с некоторыми кодами на записке из чемодана: так удалось выяснить, что таинственная женщина побывала еще и в Париже и Осло. На взгляд немногочисленных свидетелей, ей было от 25 до 40 лет; все вспоминали, что она выглядела очень элегантно и путешествовала в одиночку.

Портрет «женщины из Исдален», сделанный в ходе расследования по описаниям свидетелей

Фото: полиция Норвегии

На этом расследование зашло в тупик, хотя им занимались даже секретные службы: все находки и загадочность обстоятельств намекали на то, что «женщина из Исдален» могла быть шпионкой. Но вот какой страны, что именно привело ее в Берген и почему ее жизнь оборвалась при таких обстоятельствах, выяснить так и не удалось. Допрашивали даже агентов Моссада; все без толку. Результаты вскрытия говорили, что она умерла от сочетания медикаментов и ожогов: в ее желудке нашли 50 не до конца растворившихся таблеток фенобарбитала — мощного снотворного. По официальной версии ее смерть считается самоубийством.

На протяжении многих десятилетий эта история оставалась одной из известных неразрешенных загадок, будораживших многих (к примеру, на Реддите выдвигали версию, что «женщина из Исдален» была агентом КГБ). В 2005 году 57-летний житель Бергена рассказал, что видел в горах похожую женщину за пять дней до того, как обнаружили тело — причем не одну, а в компании двух мужчин. Он утверждал, что она выглядела напуганной, но тогда полицейские не придали значения его словам.

Теперь, на волне интереса к жанру «true crime» (то есть журналистским расследованиям криминальных историй), за дело взялась норвежская телерадиокомпания NRK. 17 октября 2016 года документальное подразделение NRK запустило свой подкаст о загадочной женщине: всю историю постепенно восстанавливали по архивным материалам и рассказам доживших до наших дней свидетелей расследования.

29 ноября 2016 года — то есть ровно 46 лет спустя жуткой находки под Бергеном — NRK опубликовала портрет «женщины из Исдален», нарисованный по свидетельствам очевидцев. Более того, после запроса документалистов в архиве университетской больницы Бергена нашли ее челюсть, которую считали потерянной. За дело заново взялось норвежское разведывательное управление. К тому же за несколько прошедших десятилетий появились новые технологии, которые позволяют точнее устанавливать личность погибших.

«Женщину из Исдален» похоронили в Бергене по католическому обряду и в цинковом гробу. На похоронах присутствовали сотрудники полиции, которые вели дело Фото: полиция Норвегии

По просьбе спецслужб и журналистов к расследованию подключились ученые из Норвегии, Австрии и Австралии, специализирующиеся на анализе ДНК. В частности, молекулярный биолог Вальтер Парсон, принимавший участие в идентификации останков царской семьи Романовых, черепа Моцарта и жертв цунами на Шри-Ланке.

19 мая 2017 года были опубликованы результаты исследования ДНК и зубной эмали погибшей — по наличию в ней определенных химических элементов ученые могут определить даже то, какие продукты в свое время ел человек. Специалистам удалось установить, что женщина из Исдален, вероятно, была родом из Восточной Европы, но переехала в детстве (до или во время Второй мировой) во Францию или Германию. Эти данные позволят сузить район новых поисков — и, возможно, в новых сериях расследования NRK мы узнаем о судьбе «женщины из Исдален» чуть больше.