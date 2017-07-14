«Повесь на шею зуб мертвеца, пока боль не стихнет». Чикагская библиотека попросила пользователей разобрать магический манускрипт

В начале июля в нескольких американских СМИ появились сообщения, что чикагская научная библиотека Ньюберри (The Newberry) попросила пользователей интернета помочь с расшифровкой книги заклинаний XVII века. Речь идет о рукописной книге под условным названием «Книга магических заклинаний», которую, как считают ученые, написали два человека в Англии в XVII веке. Книга написана на английском и латыни, имена авторов неизвестны.

Вот пример заклинаний из книги: «От зубной боли. Возьми зуб из черепа мертвого человека и повесь на шею, пока боль не стихнет». Для лечения судорог в книге сказано обернуть ногу пергаментом с надписью Gut + Gut + Egul + Getaul + . «Это поможет», — сказано в тексте.

Книга содержит рекомендации для самых разнообразных случаев — общения с духами, любовного заговора, удаче при игре в кости. Там есть и более близкие к традиционным религиозным практикам тексты, например, молитвы, сказано на сайте проекта.

This 17th-c. book of magical charms comes from a more enchanted ✨ time. Give it a look w/ Newberry staff: https://t.co/MW1q3EQqmz #fblive pic.twitter.com/BBTPIxewL6 — Newberry Library (@NewberryLibrary) May 24, 2017

Книга отсканирована и целиком выложена в интернет; пользователям предлагается постранично расшифровывать или переводить ее, добавляя текст в специальное поле на сайте или исправляя текст, уже добавленный другими людьми.

Расшифровка «Книги магических заклинаний» и нескольких других изданий — часть проекта «Религиозная перемена 1450-1700» (Religious Change 1450-1700), который библиотека Ньюберри запустила в мае 2017 года. Проект посвящен трансформации европейского общества под влиянием книгопечатания и религиозной Реформации, переходу из Средневековья в Новое время.

Библиотека предложила пользователям расшифровать и перевести несколько изданий, в которых по-разному отражены религиозные (и читательские) практики Европы того времени. Помимо «Книги магических заклинаний», это рукописная книга, куда с XVI по XIX век делали записи на самые разные темы (так называемая commonplace book), а также рукопись влиятельного пуританского священника Инкриза Мэзера, который был причастен к процессу над салемскими ведьмами.

Join us on Facebook tomorrow morning at 10:30 (CST) as we discuss this 17th-century book of magical charms w/ Newberry staff--and maybe a "spiritt" or two! Опубликовано Newberry Library 22 мая 2017 г.

Проект уже можно назвать успешным: издание Chicagoist 6 июля сообщило, что из 522 рукописных страниц этих трех книг уже частично расшифрованы 350, а на страничку проекта за две недели зашли больше людей, чем за год — на сайты других онлайн-проектов библиотеки.

На сайте проекта говорится, что библиотека просит пользователей «помочь раскрыть тайны этих текстов», однако его цель скорее популяризаторская, чем научная — по словам координатора проекта Кристофера Флетчера, «это отличный способ позволить людям погрузиться в эти материалы так, как им иначе никогда бы не пришлось».

К тому же, как оказалось, «Книга магических заклинаний» уже была расшифрована и прокомментирована в 2015 году. Это сделала историк Карен Берч во время учебы в магистратуре университета Лойолы в Чикаго (вот ссылка на ее работу). Берч написала об этом в комментариях в фейсбуке библиотеки Ньюберри, предложив выложить на сайт их проекта свой текст, но на момент публикации этой статьи публичного ответа не получила.

«Я, глупая, думала: „Вряд ли кого-то заинтересует мой перевод и комментарий анонимного эзотерического манускрипта“. Как я ошибалась!» — написала она в фейсбуке.