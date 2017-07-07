В 1937 году летчица Амелия Эрхарт пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась

1 июня 1937 года Амелия Эрхарт и ее штурман Фред Нунан вылетели из Майами, чтобы облететь земной шар на двухмоторном самолете «Локхид Электра». Этот полет должен быть стать последним рекордом Эрхарт, которая первой из женщин пересекла на самолете Атлантику. 2 июля Эрхарт и Нунан пропали над Тихим океаном: по самой популярной версии, погода помешала им найти крошечный остров, где их ждали на дозаправку. По другой версии, летчики не разбились, а попали в плен к японцам. Сейчас, 80 лет спустя, обнаружили фотографию, которая это косвенно подтверждает.

Девочка с необычными интересами

Амелия Эрхарт родилась в 1897 году в семье канзасского адвоката и дочери местного судьи; она росла активным ребенком — лазила по деревьям и даже охотилась на крыс с ружьем, которое подарил ей отец. По словам ее биографов, интересы девочки отличались от того, что было положено ее ровесницам: например, в семь лет она вместе с дядей построила у сарая горку с трамплином. Пробный спуск в деревянной коробке завершился разодранным платьем и разбитой губой; Амелия была в полном восторге.

Оторваться от земли по-настоящему ей удалось нескоро. В 18 лет Амелия с подругой попали на авиашоу. Летчик одного из самолетов, выполнявших фигуры пилотажа перед зрителями, решил ради шутки «нырнуть» в их сторону. Вместо того чтобы броситься прочь или пригнуться, девушка осталась стоять; самолет пронесся неподалеку. «Я тогда этого не поняла, но верю, что этот красный самолет что-то такое мне сказал», — вспоминала она потом.

Два года спустя Эрхарт наконец впервые поднялась в воздух — на калифорнийском авиасалоне, где за 10 долларов ее прокатил знаменитый пилот и авиагонщик Фрэнк Хоукс. Полет продлился всего десять минут, но настолько ее впечатлил, что через месяц, в январе 1921 года, Эрхарт пошла учиться на летчицу. Спустя год девушка поставила свой первый рекорд, поднявшись на высоту 4300 метров; прежде так высоко не поднималась ни одна женщина-пилот.

К этому моменту Эрхарт уже летала на маленьком собственном самолете: ей удалось накопить на подержанный ярко-желтый биплан, который она называла «канарейкой». В 1923 году она получила лицензию на полеты, став всего лишь 16-й дипломированной летчицей в мире. В это же время ее родители развелись, денег не было, так что зарабатывать на обучение и полеты приходилось по-разному; в том числе обслуживая самолеты.

В одиночку через Атлантику

Свой первый трансатлантический перелет Амелия Эрхарт совершила почти по случайности. На ее месте должна была быть филантроп и авиаэнтузиастка Эми Гест, которая купила самолет и втайне готовила его и команду к полету из Штатов в Великобританию. Когда ее родственники об этом узнали, план сорвался, и Гест пришлось срочно искать себе замену: «девушку с опытом пилотирования и приятной внешностью». Ей порекомендовали Эрхарт. Поскольку у нее уже был налет в 500 часов, ее назначили командиром команды, но в полете летчице даже не дали управление. «Меня везли, как мешок с картошкой», — вспоминала она позже. Тем не менее Эрхарт прославилась, а на родине экипажу устроили прием в Белом доме. Год спустя она стала президентом организации женщин-пилотов «Девяность девять», названной так по числу ее участниц; в том же году прошла первая женская воздушная гонка — в ней приняла участие и Эрхарт.

В мае 1932 года Амелия Эрхарт снова вылетела по тому же трансатлантическому маршруту — но теперь совершенно одна. До этого пересечь Атлантический океан в одиночку удалось только американцу Чарльзу Линдбергу: в 1927 году он пролетел от Нью-Йорка до Парижа. Эрхарт сначала попала в шторм, а потом из-за обмерзания фюзеляжа сорвалась в штопор, «поймав» самолет почти над волнами. Машину сильно истрепало, и долететь до Франции ей не удалось — пришлось экстренно садиться на поле в Северной Ирландии, буквально на заднем дворе фермы, распугав коров. За полет ей вручили в США Крест летных заслуг, который до этого давали только мужчинам-военнослужащим, а во Франции наградили орденом Почетного легиона. Свой полет она считала доказательством, что «мужчины и женщины совершенно равны в уме, координации, скорости реакции и силе воли».

За год до этого Эрхарт вышла замуж за издателя Джорджа Путнама; брак она считала равноправным партнерством, а муж в свою очередь полностью поддерживал ее летную карьеру. В частности, в 1935 году она снова пересекла океан в одиночку — на этот раз Тихий. Впрочем, ближе к сорокалетию Амелия Эрхарт начала задумываться о детях; она также говорила, что эра героических пилотов прошла — а ей на смену идет эпоха гражданской авиации и гениальных инженеров. Напоследок она хотела совершить полет вокруг света по максимально протяженному маршруту, держась около экватора. В своем последнем письме мужу Эрхарт писала: «Я хочу это сделать, потому что я так хочу. Женщины должны пытаться делать то, что пытались мужчины. И если мы терпим поражение — пусть это станет стимулом для других».

Последний полет

Первая попытка облететь вокруг света не задалась сразу: на разгоне у самолета подломилось шасси — и он рухнул на взлетную полосу. Второй старт кругосветки был назначен на 1 июня 1937 года, Эрхарт и ее штурман Фред Нунан вылетели из Майами на переоборудованном самолете «Локхид Электра» и к концу месяца добрались до Папуа — Новой Гвинеи. Большая часть пути была позади, им оставалось лишь 11 тысяч километров над Тихим океаном. По плану посреди этого отрезка они должны были остановиться на дозаправку на острове Хауленд: специально для самолета Эрхарт на этом куске суши около 800 метров в ширину и два с половиной километра в длину построили взлетную полосу. Неподалеку дежурил корабль береговой охраны, а еще два судна должны были служить своего рода маяками по пути. Но, по-видимому, погодные условия помешали пилоту и штурману разглядеть остров; радиосвязь тоже работала с перебоями.

До острова самолет так и не долетел. Эрхарт, Нунана и их «Электру» искали две с лишним недели; это была крупномасштабная и дорогостоящая поисковая операция, в которой участвовали как американские авианосцы, так и воздушный флот. Проверяли и многочисленные необитаемые острова в предполагаемом районе крушения — безрезультатно. 5 января 1939 года Амелию Эрхарт признали погибшей. На острове Хауленд поставили маяк в ее честь, а в 1967 году по ее маршруту и на точно таком же самолете смогла пролететь американка Энн Пеллегрино с командой из трех человек; свой полет она посвятила Эрхарт.

Photographic evidence of Amelia Earhart and Fred Noonan in the Marshall Islands has been found in the National Archives. pic.twitter.com/sCcJoGx4fK — HISTORY (@HISTORY) July 5, 2017

Несмотря на то что не нашлось никаких достоверных свидетельств, что Амелия Эрхарт и Фред Нунан могли выжить (или хотя бы куда-то сесть), такие версии все-таки существуют. Например, в 1940 году на необитаемом тихоокеанском атолле Никумароро обнаружили останки, которые тогда посчитали мужскими — но в 2016 году ученые пришли к выводу, что это могла быть и женщина. Также некоторые исследователи утверждают, что пилоты разных авиакомпаний ловили сигналы о помощи: всего со 2 по 6 июля их было около сотни. Если следовать этой версии, Эрхарт удалось приземлиться — и какое-то время летчица еще была жива. Другая популярная теория — что самолету удалось приземлиться на одном из островов в Тихом океане, где располагалась тайная японская военная база, и американских летчиков взяли в плен.

Новая улика

Теперь появилось косвенное (и очень расплывчатое) доказательство, что это и правда могло быть так. 9 июля на американском телеканале History Channel состоится премьера документального фильма об исчезновении Амелии Эрхарт «Утраченная улика». Собственно, в роли улики выступает фотография, обнаруженная в Национальном архиве США бывшим спецагентом: предположительно, она сделана американским шпионом на атолле Джалуит (входящем в систему Маршалловых островов) в 1937 году. На ней изображена группа людей в порту; по словам некоторых экспертов, один из стоящих мужчин чертами лица напоминает Нунана, а фигура, сидящая спиной к фотографу, — Эрхарт. Также они обращают внимание, что в правом углу кадра (куда направлен взгляд «Эрхарт») в воде находится предмет, который может быть самолетом.

Inside Edition

По мнению бывшего сотрудника ФБР, который сейчас сотрудничает с телеканалом NBC, фотография совершенно точно не подделка. По его словам, доказательства, которые представят в документальном фильме, не оставляют никаких вопросов — на снимке изображены Эрхарт и Нунан. Впрочем, так считают не все. Например, куратор Национального музея воздухоплавания и астронавтики США называет фотографию интересной, но неубедительной, а также намекает на то, что это способ привлечь внимание к фильму. «Хочется верить, что у Амелии Эрхарт была более быстрая смерть, чем в плену у японцев», — прокомментировала находку куратор музея.