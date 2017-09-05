истории

Футбольный клуб «Арарат» из Москвы, подписавший Павлюченко и Измайлова, просуществовал меньше полугода. Цепочка событий

Meduza
18:37, 5 сентября 2017
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Игроки и тренер «Арарата» перед дебютным матчем первенства ПФЛ против «Зоркого».
19.07.2017

Алексей Филиппов / Sputnik / Scanpix / LETA

В марте 2017 года в Москве появился новый амбициозный футбольный клуб — «Арарат». Сообщалось, что команду создали и спонсируют представители армянской диаспоры, в том числе футбольный функционер Валерий Оганесян и медиаменеджер Арам Габрелянов, который оказывает клубу «моральную поддержку». «Арарату» удалось подписать контракты с несколькими знаменитыми игроками и стать лидером зоны Центр второго российского дивизиона. Уже в сентябре 2017-го в клубе объявили о закрытии проекта.

30 мая

Московский «Арарат» впервые попал в новостные сводки. Клуб, который заявился в зону Центр второго российского дивизиона, объявил о подписании контракта с Романом Павлюченко — в прошлом игроком «Спартака», «Локомотива», лондонского «Тоттенхэма» и сборной России. В предыдущем сезоне Павлюченко выступал в премьер-лиге за екатеринбургский «Урал». Одной из основных причин перехода было названо желание Павлюченко вернуться в Москву.

Июнь-июль

После перехода Павлюченко «Арарат» объявил, что в команду также перейдет полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов, когда-то тоже игравший за сборную России, а также за ливерпульский «Эвертон», «Спартак» и «Локомотив». Подтверждения этой новости правда так и не последовало. Но зато «Арарат» подписал контракт с Маратом Измайловым — еще одним футболистом, получившим известность по выступлениям за «Локо». За Измайловым последовали другие серьезные приобретения — Игорь Лебеденко, Алексей Ребко. Карьера всех этих футболистов уже пошла на спад, но их фамилии все еще на слуху, и решение спортсменов играть во второй лиге многим казалось странным.

Президент «Арарата» Валерий Оганесян прокомментировал приобретения так: «Приятно, что подписали столько высококлассных футболистов. Поверьте, они пришли не из-за больших денег». Сами игроки также говорили в интервью, что зарплаты в новом клубе ниже, чем на предыдущих местах работы, но атмосфера им нравится.

20 июля

«Арарат» дебютирует во второй лиге (ПФЛ). Матч первого тура с Красногорским «Зорким» в гостях собрал неожиданную для второй лиги аудиторию — около пяти тысяч зрителей. Зрители, пришедшие посмотреть на Павлюченко и Измайлова, не остались разочарованными. В дебютном матче «Арарат» разгромил «Зоркий» со счетом 3:0, Павлюченко сделал дубль, а еще один гол забил Игорь Лебеденко — да какой! Посмотрите сами видео ниже.

«Зоркий» — «Арарат» — 0:3
Ararat Moscow
август

В первых семи турах ПФЛ «Арарат» одержал пять побед, набрал 17 очков и вышел в зоне Центр на первое место, обойдя всех конкурентов, включая московское «Торпедо». Примечательно, что домашние матчи «львы», или «черно-черные» (как в шутку прозвали «Арарат» собственные болельщики) проводили на стадионе имени Эдуарда Стрельцова — исторической домашней арене «Торпедо». (По этому поводу с ним даже слегка повздорил Арам Габрелянов). Чтобы комментировать видеотрансляции своих матчей в ютьюбе, клуб привлек Владимира Стогниенко — одного из главных футбольных комментаторов России.

16 августа

Клуб возглавил едва ли не самый яркий тренер премьер-лиги Александр Григорян. Он ушел из махачкалинского «Анжи» и подписал с «Араратом» контракт на три года. Тем временем, президент клуба Валерий Оганесян дал весьма амбициозное интервью. В нем он, в частности, сказал, что бюджет клуба «составляет порядка 150 миллионов рублей», отметив, что «это мало». Еще добавил, что «заманил Измайлова и Павлюченко идеей», а зарплаты лидеров «Арарата» «меньше, чем вы думаете», но больше полумиллиона рублей в месяц.

«Гинер — это Халк. Федун — это Глушаков». Президент «Арарата» разносит «Спартак».
ЛетМиСпик
30 августа

Валерий Оганесян объявил, что вынужден покинуть пост президента клуба по состоянию здоровья. Точнее такое объявление появилось на странице «Арарата» во «ВКонтакте». На следущий день руководство клуба обвинило Оганесяна в том, что он улетел в Грузию, предварительно выведя со счетов клуба 20 миллионов рублей.

По поводу "Арарата". Бывший президент клуба и гендиректор клуба Валерий Оганесян никогда не финансировал клуб.Он был на...

Опубликовано Aram Gabrelyanov 31 августа 2017 г.

Оганесян в ответ заявил, что не мог украсть у «Арарата» 20 миллионов, потому что является «его стопроцентным, единственным учредителем». Более того, он сказал, что «никуда не уходил», а за границей находится «по болезни».

последний матч

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян признал, что, скорее всего, матч против «Рязани» 8 сентября станет для московского клуба последним. «Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!», — сказал Григорян. О том, что клуб может быть распущен из-за проблем с финансированием, сообщил и агент Марата Измайлова, констатировавший, что ищет своему клиенту новую команду. По информации «Чемпионат.com», Оганесян предложил руководству «Арарата» выкупить у него права на клуб, но получил отказ. Руководители «Арарата» решили выйти из проекта, предварительно погасив долги перед игроками и сотрудниками клуба. Официально объявления о расформировании лидера зоны Центр пока не объявлено.

Алексей Пономарев

Алексей Пономарев

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