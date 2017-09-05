Футбольный клуб «Арарат» из Москвы, подписавший Павлюченко и Измайлова, просуществовал меньше полугода. Цепочка событий

В марте 2017 года в Москве появился новый амбициозный футбольный клуб — «Арарат». Сообщалось, что команду создали и спонсируют представители армянской диаспоры, в том числе футбольный функционер Валерий Оганесян и медиаменеджер Арам Габрелянов, который оказывает клубу «моральную поддержку». «Арарату» удалось подписать контракты с несколькими знаменитыми игроками и стать лидером зоны Центр второго российского дивизиона. Уже в сентябре 2017-го в клубе объявили о закрытии проекта.

30 мая

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Московский «Арарат» впервые попал в новостные сводки. Клуб, который заявился в зону Центр второго российского дивизиона, объявил о подписании контракта с Романом Павлюченко — в прошлом игроком «Спартака», «Локомотива», лондонского «Тоттенхэма» и сборной России. В предыдущем сезоне Павлюченко выступал в премьер-лиге за екатеринбургский «Урал». Одной из основных причин перехода было названо желание Павлюченко вернуться в Москву.

Июнь-июль

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После перехода Павлюченко «Арарат» объявил, что в команду также перейдет полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов, когда-то тоже игравший за сборную России, а также за ливерпульский «Эвертон», «Спартак» и «Локомотив». Подтверждения этой новости правда так и не последовало. Но зато «Арарат» подписал контракт с Маратом Измайловым — еще одним футболистом, получившим известность по выступлениям за «Локо». За Измайловым последовали другие серьезные приобретения — Игорь Лебеденко , Алексей Ребко . Карьера всех этих футболистов уже пошла на спад, но их фамилии все еще на слуху, и решение спортсменов играть во второй лиге многим казалось странным.

Президент «Арарата» Валерий Оганесян прокомментировал приобретения так: «Приятно, что подписали столько высококлассных футболистов. Поверьте, они пришли не из-за больших денег». Сами игроки также говорили в интервью, что зарплаты в новом клубе ниже, чем на предыдущих местах работы, но атмосфера им нравится.

20 июля

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«Арарат» дебютирует во второй лиге (ПФЛ). Матч первого тура с Красногорским «Зорким» в гостях собрал неожиданную для второй лиги аудиторию — около пяти тысяч зрителей. Зрители, пришедшие посмотреть на Павлюченко и Измайлова, не остались разочарованными. В дебютном матче «Арарат» разгромил «Зоркий» со счетом 3:0, Павлюченко сделал дубль, а еще один гол забил Игорь Лебеденко — да какой! Посмотрите сами видео ниже.

«Зоркий» — «Арарат» — 0:3 Ararat Moscow

август

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В первых семи турах ПФЛ «Арарат» одержал пять побед, набрал 17 очков и вышел в зоне Центр на первое место, обойдя всех конкурентов, включая московское «Торпедо». Примечательно, что домашние матчи «львы», или «черно-черные» (как в шутку прозвали «Арарат» собственные болельщики) проводили на стадионе имени Эдуарда Стрельцова — исторической домашней арене «Торпедо». (По этому поводу с ним даже слегка повздорил Арам Габрелянов). Чтобы комментировать видеотрансляции своих матчей в ютьюбе, клуб привлек Владимира Стогниенко — одного из главных футбольных комментаторов России.

16 августа

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Клуб возглавил едва ли не самый яркий тренер премьер-лиги Александр Григорян. Он ушел из махачкалинского «Анжи» и подписал с «Араратом» контракт на три года. Тем временем, президент клуба Валерий Оганесян дал весьма амбициозное интервью. В нем он, в частности, сказал, что бюджет клуба «составляет порядка 150 миллионов рублей», отметив, что «это мало». Еще добавил, что «заманил Измайлова и Павлюченко идеей», а зарплаты лидеров «Арарата» «меньше, чем вы думаете», но больше полумиллиона рублей в месяц.

«Гинер — это Халк. Федун — это Глушаков». Президент «Арарата» разносит «Спартак». ЛетМиСпик

30 августа

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Валерий Оганесян объявил, что вынужден покинуть пост президента клуба по состоянию здоровья. Точнее такое объявление появилось на странице «Арарата» во «ВКонтакте». На следущий день руководство клуба обвинило Оганесяна в том, что он улетел в Грузию, предварительно выведя со счетов клуба 20 миллионов рублей.

По поводу "Арарата". Бывший президент клуба и гендиректор клуба Валерий Оганесян никогда не финансировал клуб.Он был на... Опубликовано Aram Gabrelyanov 31 августа 2017 г.

Оганесян в ответ заявил, что не мог украсть у «Арарата» 20 миллионов, потому что является «его стопроцентным, единственным учредителем». Более того, он сказал, что «никуда не уходил», а за границей находится «по болезни».

последний матч

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Главный тренер «Арарата» Александр Григорян признал, что, скорее всего, матч против «Рязани» 8 сентября станет для московского клуба последним. «Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!», — сказал Григорян. О том, что клуб может быть распущен из-за проблем с финансированием, сообщил и агент Марата Измайлова, констатировавший, что ищет своему клиенту новую команду. По информации «Чемпионат.com», Оганесян предложил руководству «Арарата» выкупить у него права на клуб, но получил отказ. Руководители «Арарата» решили выйти из проекта, предварительно погасив долги перед игроками и сотрудниками клуба. Официально объявления о расформировании лидера зоны Центр пока не объявлено.