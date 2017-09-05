Главный тренер «Арарата» объявил о закрытии клуба. Команда просуществовала пять месяцев

Главный тренер московского футбольного клуба «Арарат» Александр Григорян объявил, что 8 сентября команда проведет свой последний матч. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Он не стал уточнять, с чем связан роспуск команды. Григорян посоветовал посетить матч с «Рязанью», после которого он назовет причины закрытия «Арарата».

«Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!» — отметил тренер.

По словам футболистов команды, им не объявляли о закрытии «Арарата». Такие комментарии дали игроки Сергей Давыдов, Игорь Лебеденко и Алексей Ребко. Агент полузащитника Марата Измайлова рассказал, что у него есть информация о расформировании «Арарата» из-за «больших проблем с финансами».

Как передает «Чемпионат.ру», учредитель клуба Валерий Оганесян предложил нынешнему руководству и спонсорам выкупить права на владение «Араратом», но те отказались. Ранее команда обвинила Оганесяна в том, что он вывел 20 миллионов рублей со счетов «Арарата», уволился с поста президента и уехал в Грузию. Сам Оганесян заверял, что не увольнялся, из страны уехал по болезни и деньги не выводил. «Как я могу украсть сам у себя? У меня не госбюджет, не еще какие-то организации?» — говорил он.