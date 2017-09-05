Главный тренер «Арарата» объявил о закрытии клуба. Команда просуществовала пять месяцев

Спорт-Экспресс
14:55, 5 сентября 2017
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Главный тренер московского футбольного клуба «Арарат» Александр Григорян объявил, что 8 сентября команда проведет свой последний матч. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Он не стал уточнять, с чем связан роспуск команды. Григорян посоветовал посетить матч с «Рязанью», после которого он назовет причины закрытия «Арарата».

«Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!» — отметил тренер.

По словам футболистов команды, им не объявляли о закрытии «Арарата». Такие комментарии дали игроки Сергей Давыдов, Игорь Лебеденко и Алексей Ребко. Агент полузащитника Марата Измайлова рассказал, что у него есть информация о расформировании «Арарата» из-за «больших проблем с финансами».

Как передает «Чемпионат.ру», учредитель клуба Валерий Оганесян предложил нынешнему руководству и спонсорам выкупить права на владение «Араратом», но те отказались. Ранее команда обвинила Оганесяна в том, что он вывел 20 миллионов рублей со счетов «Арарата», уволился с поста президента и уехал в Грузию. Сам Оганесян заверял, что не увольнялся, из страны уехал по болезни и деньги не выводил. «Как я могу украсть сам у себя? У меня не госбюджет, не еще какие-то организации?» — говорил он.

«Арарат» появился в конце марта 2017 года. Команда получила право выступить во втором дивизионе. Клуб подписал нескольких бывших игроков сборной России, включая Романа Павлюченко. Утверждалось, что команду поддерживает «армянская общественность и бизнес-элита».
Перед командой поставили задачу выйти в Футбольную национальную лигу, домашние матчи проводились на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. За пять месяцев у «Арарата» сменились три главных тренера. Клуб успел провести семь матчей, пять из которых выиграл, еще два закончились вничью.
Оганесян, создавший команду, уходил со скандалом из двух предыдущих команд. Из армавирского «Торпедо» его уволили, в армянском «Улиссе» не было денег, а команду заподозрили в организации договорного матча. Как говорил Оганесян «Медузе», в «Улиссе» у него не получилось рассчитать бюджет клуба, но теперь должно получиться с «Араратом».

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