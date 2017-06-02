В Москве при «моральной поддержке» Арама Габрелянова создан футбольный клуб «Арарат». За него будет играть Роман Павлюченко

Весной 2017 года в Москве появился новый футбольный клуб — «Арарат». Он будет играть в третьем по силе российском дивизионе, но уже подписал контракт с бывшим нападающим «Спартака» и сборной России Романом Павлюченко и ведет переговоры с другими звездами. Команду поддерживает «армянская общественность и бизнес-элита», в том числе создатель Lifenews Арам Габрелянов. Руководство клуба заявляет, что одна из главных задач для «Арарата» — стать «народной командой» для всех армян в России и других странах.

«Арарат» создан в Москве в марте 2017 года. Пока клуб играет среди любителей, но уже получил лицензию на выступление в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги — третьем по силе профессиональном дивизионе в России. За год клуб планирует выйти в ФНЛ — второй дивизион страны, а затем и в премьер-лигу. Играть «Арарат» будет на московском стадионе «Спартаковец» имени Николая Старостина на северо-востоке Москвы; он вмещает больше пяти тысяч зрителей.

30 мая «Арарат» подписал контракт с бывшим игроком сборной России Романом Павлюченко. Вице-президент клуба Андраник Керопян, раньше работавший журналистом в Life, пояснил «Медузе», что Павлюченко появился в «Арарате», так как хотел вернуться в Москву после выступлений за «Урал» из Екатеринбурга. По словам Керопяна, «Арарат» будет платить бывшему игроку сборной России меньше, чем «Урал». Сумму в клубе не раскрывают. «Я думаю, что он уже достаточно обеспеченный человек. Ему понравился наш проект, и финансовый вопрос был для него на последнем месте», — пояснил Керопян. «Была возможность остаться в премьер-лиге, даже из Европы звонили, но я хотел вернуться домой. Я уехал из Екатеринбурга, чтоб быть с семьей в Москве, было неважно — первая лига, вторая… Мне не 25 лет, и меня уже ничего не пугает», — говорил сам Павлюченко. Компенсации за переход Павлюченко «Арарат» не платил, так как у игрока закончился контракт с «Уралом».

В мае 2017 года «Арарат» подписал нападающего Романа Павлюченко ФК «Арарат»

«Арарат» может купить еще нескольких звезд. Спортивные СМИ сообщали о возможном переходе в «Арарат» двух бывших игроков сборной — Владимира Быстрова и Динияра Билялетдинова. Представители клуба в разговоре с «Медузой» не подтвердили и не опровергли эту информацию. Также «Арарат» в шутку через твиттер предложил присоединиться к клубу Гарету Бэйлу из мадридского «Реала» — одному из самых дорогих футболистов мира.

Создатель и президент клуба — футбольный функционер Валерий Оганесян. Ранее он работал футбольным агентом, сотрудничал со «Спартаком», ЦСКА, «Уралом» и другими клубами премьер-лиги. Также Оганесян рассказывал, что пытался продать в «Анжи» и «Спартак» нынешнего игрока «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, но сделки не состоялись. Кроме агентской деятельности Оганесян известен тем, что в 2015 году приобрел армянский ФК «Улисс». На него он потратил около миллиона долларов, но в 2016 году из-за финансовых проблем клуб прекратил свое существование. Также Оганесян несколько месяцев был президентом армавирского «Торпедо», но в ноябре 2015 года его уволили. Несмотря на приглашение главным тренером известного специалиста Валерия Карпина, клуб стабильно держался на последнем месте в ФНЛ. В оба клуба Оганесян приходил при поддержке бизнесменов с армянскими корнями. «Улисс» он изначально собирался развивать с бывшим акционером «Спартака» Джеваном Челоянцом, а «Торпедо» из Армавира — с Олегом Мкртчаном, который долгое время спонсировал «Кубань».

Из предыдущих клубов Оганесян уходил со скандалом. В армавирском «Торпедо» его уволили акционеры, к тому же у Оганесяна случился конфликт с Карпиным. В «Улиссе» же попросту не было денег. Футбольный агент из Армении, попросивший не раскрывать его имени, рассказал «Медузе», что «Улисс» приобрел с помощью его компании нескольких футболистов, но ни разу не выплатил им зарплату на протяжении нескольких месяцев. С аналогичными проблемами, по его словам, столкнулись почти все футболисты и сотрудники клуба, а также компании, оказывавшие «Улиссу» какие-либо услуги. Спецслужбы Армении уличили четырех сотрудников «Улисса» в организации договорного матча ради получения выигрыша в букмекерской конторе. Среди них были тренеры клуба, администратор и один из футболистов. В 2016 году клуб прекратил существование. Валерий Оганесян пояснил «Медузе», что в «Улиссе» просто не смог «все правильно рассчитать» в бюджете клуба, и подчеркнул, что этот опыт позволит ему избежать тех же ошибок в «Арарате».

«Арарат» призван объединить вокруг себя армян России. «Наш клуб это не просто команда, а социальный проект, вокруг которого мы рассчитываем объединить большую армянскую диаспору и всех любителей футбола. Это проект народной команды, команды на всю жизнь. Его масштаб измеряется не только Москвой, Арменией или Россией. Мы стремимся к тому, чтобы каждый армянский болельщик стремился попасть на стадион или увидеть трансляцию матчей, и не важно где он живет — в России, Армении, США или Аргентине», — пояснил «Медузе» Оганесян, отметив, что идея такого клуба появилась у него еще пять лет назад. В пресс-службе клуба пояснили, что сейчас на игры «Арарата» ходит около 300 человек, но в ФНЛ клуб рассчитывает собирать 5-6 тысяч зрителей. Болельщиков клуб пока привлекает, в основном, через соцсети. В «Арарате» надеются, что болеть за клуб будут не только армяне.

A post shared by FC Ararat Moscow (@fcararatmoscow) on May 11, 2017 at 5:31am PDT

Клуб заявляет о поддержке со стороны армянской «общественности и бизнес-элиты». Об этом «Медузе» рассказал сам Оганесян, добавив, что сейчас речь идет только о моральной поддержке. Одним из людей, оказывающих клубу «моральную поддержку», является руководитель холдинга News Media Арам Габрелянов, уточнил вице-президент Керопян. Он подчеркнул, что денег в клуб Габрелянов не вкладывает. Кроме того, при создании клуба «организационную помощь» оказывала и Ассоциация армянской молодежи Москвы. Будут в клубе и футболисты с армянскими корнями, но на этом в «Арарате» внимание не акцентируют, обещая определять состав «по спортивному принципу».

Клуб планирует продавать свои акции. Вице-президент Керопян пояснял, что у «Арарата» «есть один акционер, который официально еще не приобрел акции, но поспособствовал созданию клуба». Его имя Керопян не афиширует. В пресс-службе «Арарата» добавили, что намерены привлечь в клуб множество миноритарных инвесторов, продавая им по 10-20 акций клуба. «В России уже множество клубов сосут деньги из государства. Мы не хотим такого», — сказал «Медузе» начальник пресс-службы «Арарата» Георгий Маковецкий. Валерий Оганесян добавил, что у клуба будет «средний годовой бюджет по меркам ПФЛ». А Маковецкий уточнил, что бюджеты клубов этого дивизиона составляют 60-200 миллионов рублей.