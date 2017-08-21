Как участник шествия в Шарлотсвилле стал героем американских неонацистов. А потом испугался полиции и расплакался

Одним из главных героев документального фильма Vice и HBO о марше неонацистов в Шарлотсвилле оказался накачанный и уверенный в себе американец по имени Кристофер Кантвелл. Он не стеснялся демонстрировать на камеру коллекцию оружия, говорил, что с радостью применит силу против антифашистов, кричал «Евреи нас не вытеснят». Когда полиция захотела с ним побеседовать, Кантвелл опубликовал четырехминутное видео, в котором он плачет и говорит, что не совершил ничего противозаконного и вообще не поддерживает насилие. «Медуза» рассказывает, кто такой Кантвелл, и почему многие теперь считают его посмешищем.

Крису Кантвеллу 36 лет, он живет в Нью-Гэмпшире и считает себя «гребаным фашистом» (если верить его блогу) и «подкастером-сатириком» (если верить его профилю на сайте знакомств OKCupid). Кантвелл — один из главных героев документального фильма Vice и HBO о марше ультраправых в Шарлотсвилле. Он легко согласился на интервью с журналистами Vice и спокойно рассуждал, что смерть участницы антифашистской демонстрации (12 августа сторонник ультраправых въехал в людей на автомобиле, убив 32-летнюю женщину и ранив 19 человек) — это нормально, и что женщина это заслужила.

«Я думаю, умрет гораздо больше людей, прежде чем мы добьемся своего», — говорил он в беседе с журналистами. Кантвелл демонстрировал коллекцию оружия в своем гостиничном номере и хвастался, что постоянно ходит в зал, чтобы «быть готовым к насилию». При этом на марше ультраправых Кантвеллу дважды брызнули слезоточивым газом в глаза; предположительно, это сделали участники антифашистского шествия (позднее президента США Дональда Трампа, помимо прочего, критиковали за то, что он возложил ответственность за насилие в Шарлотсвилле на обе стороны). В фильм Vice попал момент, когда мужчина протирает глаза молоком, а другие ультраправые скандируют «Хайль, Кантвелл!»

В другом эпизоде документального видео Кантвелл рассуждает, что Дональд Трамп — недостаточный расист, и что он хотел бы видеть на посту президента человека, который, в отличие от миллиардера, не разрешил бы своей дочери выйти замуж за еврея. Южный центр правовой защиты бедноты называет Кантвелла известным антисемитом и фашистом, который распространяет пропаганду идей о превосходстве белой расы.

Документальный фильм Vice о событиях в Шарлотсвилле, одним из главных героев которого стал Кристофер Кантвелл VICE

До переезда в Нью-Гэмпшир Кантвелл жил в Нью-Йорке. Он придерживался либертариантских взглядов и записывал видеоблог: в своих роликах он жаловался на жизнь, вел себя вызывающе на улицах, приставал к участникам различных демонстраций и критиковал полицию; со временем его ролики стали все чаще приобретать ксенофобский оттенок.

В 2012 году Кантвелл, как пишет The Boston Globe, уехал в город Кин в Нью-Гэмпшире в рамках либертарианской инициативы по фактическому захвату малонаселенных территорий штата и установления там своих порядков. Инициатива предполагает переселение около 20 тысяч человек; пока согласились чуть больше тысячи. В Кине Кантвелл продолжил заниматься тем же, чем и раньше — и в конце концов приобрел известность среди ультраправых.

Спустя несколько дней после марша ультраправых в Шарлотсвилле полицейские вызвали Кантвелла на беседу. После этого он опубликовал ролик длиной почти в пять минут, в котором плачет и говорит, что ничего противозаконного не сделал и не понимает, какие к нему могут быть претензии. Кантвелл на этом видео словно превратился в совершенно другого человека — вместо самоуверенного неонациста к зрителям обращается испуганный мужчина, который искренне не понимает, как поступить в сложившейся ситуации. Со слезами на глазах он отмечает, что всю жизнь был законопослушным гражданином.

Спустя несколько дней после акций Шарлотсвилле Кантвелл записал видео: он плачет и называет себя «законопослушным гражданином» Bradford County Libertarian Party of Florida

Как выяснили журналисты, к Кантвеллу действительно есть претензии у полицейских в Шарлотсвилле: его подозревают в незаконном использовании слезоточивого газа и причинении травм с помощью газа. Как и в случае с другими участниками марша ультраправых, аккаунты Кантвелла в соцсетях удалены администрацией сервисов; его счет в PayPal заблокирован. Удалена даже его анкета на сайте знакомств OKCupid.

«В зависимости от того, кого вы слушаете, я либо герой, либо террорист, либо плакса. А это должно вам что-то сказать о том, можно ли верить прессе. В действительности, я просто парень, который хочет спасти свою страну от коммунизма, и часто я в ужасе от того, какое противодействие встречаю на своем пути», — написал Кантвелл в своем блоге уже после публикации ролика о претензиях полицейских.

Где он находится сейчас, неизвестно. Сам Кантвелл отмечал, что планирует обратиться к полиции Нью-Гэмпшира за советом, а также собирался начать сбор денег на то, чтобы переехать куда-нибудь и начать жизнь сначала.