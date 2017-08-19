Стыдные вопросы про американских неонацистов «Ку-клукс-клан» все еще существует? Кто такие альт-правые? Почему за них отдувается Трамп?

Факельное шествие и беспорядки, которые произошли 11 и 12 августа 2017 года в Шарлотсвилле, остаются одной из самых обсуждаемых тем как в США, так и по всему миру. В ходе протестов против сноса памятника генералу Роберту Ли американские «альтернативные правые» (альт-правые), которые долгое время существовали почти исключительно в интернете, впервые заявили о себе как о реальной политической силе. Вместе с ними в шествии участвовали их единомышленники со всей страны — в том числе неонацисты, расисты, члены «Ку-клукс-клана», антиправительственные ополченцы и прочие. «Медуза» отвечает на стыдные вопросы о том, какими бывают американские ультраправые.

Сколько вообще в США неонацистов?

В факельном шествии в Шарлотсвилле участвовали несколько тысяч человек — но далеко не все из них неонацисты. В США существует огромное количество ультраправых организаций и групп: от радикальных представителей консерваторов в Конгрессе до неонацистских и расистских объединений. Цель движения Unite the Right, которое выступило организатором факельного шествия, состоит как раз в объединении участников этих движений, а также всех сочувствующих. К ним относятся представители различных политических групп — совершенно необязательно это расисты или приверженцы нацистской идеологии (например — противники ограничения прав на свободное ношение оружия).

К неонацистским в США относят любые организации и движения, открыто заявляющие о своей расистской ориентации (к примеру, организации сторонников идеи превосходства белой расы или антисемитские организации). Их принято описывать общим термином hate groups («группы ненависти»). По данным Южного центра правовой защиты бедноты, в США таких групп насчитывается несколько сотен (в 2016 году было 917, в рекордном 2011-м — больше тысячи). Самые известные из них — «Ку-клукс-клан» и Национал-социалистическое движение — могут насчитывать до нескольких тысяч членов по всей стране.

«Ку-клукс-клан» все еще существует?

«Ку-клукс-клан» — организация белых националистов, впервые созданная вскоре после окончания Гражданской войны в США. С тех пор она официально пережила два перерождения — «первый клан» просуществовал с 1865 по 1870 годы, «второй клан» — с 1915-го по 1944-й, «третий клан» формально существует с 1946-го. При этом во второй половине XX века «Ку-клукс-клан» отчасти посвятил себя борьбе с коммунистами, а сегодняшняя организация в принципе не является централизованным движением: к ней относят себя различные активисты, действующие преимущественно на юге США.

Организация привлекает новых членов за счет ритуалов, таинственности и мистической атмосферы; ее деятельность в основном ограничивается собраниями и раздачей листовок с призывами к утверждению господства белой расы. Если членство в первых двух кланах исчислялось сотнями тысяч человек («второй клан» в 1920-е годы насчитывал несколько миллионов участников), то сейчас членами организации себя называют не больше шести тысяч (три тысячи по данным , шесть тысяч по данным Южного центра правовой защиты бедноты).

Альт-правые, нацисты, «Ку-клукс-клан», неоконфедераты — это одно и то же? Есть различия?

Нет, конечно, это совершенно разные группы с отличной друг от друга идеологией. Начнем с альт-правых: по сути, это интернет-движение без каких-либо целей и четкой повестки, которое считает белых мужчин ущемленным классом, а также отвергает политкорректность и настаивает на абсолютной свободе слова. Выражается это по-разному: автор самого термина Ричард Спенсер пишет псевдонаучные статьи об историческом и биологическом оправдании идеи превосходства белой расы, а тролли с сайта 4chan рисуют мемы со свастиками и лягушонком Пепе. Подробнее о них можно прочитать здесь.

Неонацисты наиболее широко представлены в США «Национальным фронтом», куда входит правопреемница Американской нацистской партии под названием Национал-социалистическое движение. Цель неонацистов — установление в США режима, аналогичного Третьему рейху; идеологически они считают себя последователями Адольфа Гитлера. Неонацисты не скрывают своих убеждений и прямо говорят, что белая раса превосходит все остальные, но при этом отказываются считать себя «группой ненависти».

«Ку-клукс-клан» уже несколько десятилетий не занимается противозаконной деятельностью. Сейчас это скорее разрозненный клуб по интересам, распространяющий листовки с идеями о превосходстве белого человека.

Неоконфедераты расовых вопросов и вовсе особо не касаются, а настаивают, что проигравшая в Гражданской войне сторона — это благочестивые люди, которые воевали за справедливость, а не за сохранение рабовладения. Многие неоконфедераты настаивают, что афроамериканцы горячо поддерживали Конфедерацию и даже воевали на ее стороне (этот вопрос крайне спорный и с трудом поддается подтверждению или опровержению). В целом, неоконфедераты хотят, чтобы их предков, воевавших за Юг, не считали предателями и врагами, а их памятники не демонтировали.

А что за вооруженные люди охраняли марш в Шарлотсвилле?

Это так называемое ополчение — группы вооруженных людей, которые обычно резко критикуют государство и считают себя настоящими защитниками конституции США. Ополченцы хорошо вооружены и подготовлены, они неоднократно участвовали в различных конфликтах местных жителей в американской глубинке с федеральными властями. Одна из таких организаций и охраняла марш в Шарлотсвилле. Впоследствии она выпустила заявление, в котором говорилось, что ополченцы исключительно защищали право граждан на свободу слова — и никоим образом не разделяют взглядов о превосходстве белой расы. Законы штата Виргиния, где находится Шарлотсвилль, позволяют открыто носить оружие; так что они были вооружены вполне легально.

Charlottesville: Race and Terror - VICE News Tonight on HBO VICE News had exclusive access from the front-lines of Charlottesville, and you can watch the full episode now. (via HBO) Опубликовано VICE News 14 августа 2017 г.

Американские националисты — только белые? Бывают ли черные радикалы?

Конечно, бывают! Вспомнить хотя бы знаменитых «Черных пантер», которых директор ФБР Эдгар Гувер когда-то называл главной угрозой государству. «Черные пантеры» вдохновлялись идеями проповедника и политика Малкольма Икс, который призывал афроамериканцев отказаться от каких-либо отношений с белыми, пока не установится реальное равноправие. «Пантер» уже давно не существует, но у них множество преемников и духовных наследников. Движение «Black Lives Matter», возникшее на волне общественной реакции на полицейское насилие против чернокожих — самое известное из них. Его часто записывают в националистические организации, хотя это, как и альт-правые, не организация, а что-то вроде стихийного общественного движения. Среди активистов «Black Lives Matter» есть и черные националисты, но все-таки в массе своей это движение сторонников равноправия — разделяющее идеи, но не методы «Черных пантер».

Дональд Трамп открыто осудил ультраправых два дня спустя после событий в Шарлотсвилле Meduza

Аналогичные латиноамериканские организации также существуют, но значительной роли не играют. Латиноамериканцы, крупнейшее в США меньшинство, традиционно голосуют за демократов, а сторонников ультраправых взглядов все же больше среди республиканцев. Существуют крупные религиозные организации, объединяющие выходцев из Латинской Америки, однако они больше похожи на консервативные объединения, чем на националистические.

Как неонацисты связаны с Трампом? Акций после прихода Трампа стало больше?

Многие радикальные организации и приверженцы ультраправых взглядов считают, что Дональд Трамп исповедует и проповедует их взгляды. И в самом деле, его жесткие антииммиграционные инициативы, такие как строительство стены на границе с Мексикой и запрет на въезд жителям отдельных мусульманских стран, похожи на повестку ультраправых радикалов. Даже реакция Трампа на события в Шарлотсвилле (он высказался о недопустимости насилия со стороны неонацистов только спустя два дня, а потом и вовсе возложил вину за происшедшее на обе стороны, включая несуществующих «альт-левых») заставила многих в США задуматься, не поддерживает ли президент радикалов. Эта же реакция спровоцировала очередной вал критики в адрес Трампа, в том числе со стороны крупного бизнеса. Ведущие американские еженедельники обвинили президента в подъеме расизма. Сам Трамп утверждает, что ничего не имеет общего с расистами и не поддерживает ни альт-правых, ни неонацистов.

Что касается подъема неонацистов в стране, точных данных об этом нет. Акции, подобные маршу в Шарлотсвилле, проходили в США и раньше, а сведений, которые подтверждали бы рост численности националистических и неонацистских организаций за последнее полугодие нет. Эффект, который произвело шествие в Виргинии, связан, во-первых, с его многочисленностью, и во-вторых, с человеческими жертвами — на второй день выступлений сторонник ультраправых въехал на автомобиле в участников антифашистской демонстрации, в результате погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали. Наконец, это был первый случай, когда альт-правые заявили о себе как о политической силе.

Почему неонацистов и альт-правых не наказывают за человеконенавистнические идеи?

Потому что в США не запрещены ни нацистская символика, ни высказывания, направленные на разжигание розни. Оскорбляя черных, евреев, мусульман или мигрантов, участники праворадикальных движений не нарушают никаких законов — максимум, они могут нарушать правила пользования интернет-сервисов, на площадке которых публикуют свои высказывания («Медуза» уже писала об этом после событий в Шарлотсвилле).

На волне активизации неонацистов и ультраправых в американских медиа, тем не менее, все чаще можно встретить рассуждения о том, что толерантность не должна распространяться на человеконенавистнические идеи и высказывания. Однако с точки зрения законодательства США запрет на какие-либо высказывания противоречит конституции, и до сих пор суды отказывались наказывать американцев за оскорбления и ксенофобскую риторику. При условии, что свобода слова в США гарантируется первой поправкой к конституции, едва ли в ближайшем будущем эта ситуация изменится.