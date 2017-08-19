Стыдные вопросы про американских неонацистов «Ку-клукс-клан» все еще существует? Кто такие альт-правые? Почему за них отдувается Трамп?
Jonathan Ernst / Reuters / Scanpix / LETA
Факельное шествие и беспорядки, которые произошли 11 и 12 августа 2017 года в Шарлотсвилле, остаются одной из самых обсуждаемых тем как в США, так и по всему миру. В ходе протестов против сноса памятника генералу Роберту Ли американские «альтернативные правые» (альт-правые), которые долгое время существовали почти исключительно в интернете, впервые заявили о себе как о реальной политической силе. Вместе с ними в шествии участвовали их единомышленники со всей страны — в том числе неонацисты, расисты, члены «Ку-клукс-клана», антиправительственные ополченцы и прочие. «Медуза» отвечает на стыдные вопросы о том, какими бывают американские ультраправые.
Сколько вообще в США неонацистов?
В факельном шествии в Шарлотсвилле участвовали несколько тысяч человек — но далеко не все из них неонацисты. В США существует огромное количество ультраправых организаций и групп: от радикальных представителей консерваторов в Конгрессе до неонацистских и расистских объединений. Цель движения Unite the Right, которое выступило организатором факельного шествия, состоит как раз в объединении участников этих движений, а также всех сочувствующих. К ним относятся представители различных политических групп — совершенно необязательно это расисты или приверженцы нацистской идеологии (например — противники ограничения прав на свободное ношение оружия).
К неонацистским в США относят любые организации и движения, открыто заявляющие о своей расистской ориентации (к примеру, организации сторонников идеи превосходства белой расы или антисемитские организации). Их принято описывать общим термином hate groups («группы ненависти»). По данным Южного центра правовой защиты бедноты, в США таких групп насчитывается несколько сотен (в 2016 году было 917, в рекордном 2011-м — больше тысячи). Самые известные из них — «Ку-клукс-клан» и Национал-социалистическое движение — могут насчитывать до нескольких тысяч членов по всей стране.
«Ку-клукс-клан» все еще существует?
«Ку-клукс-клан» — организация белых националистов, впервые созданная вскоре после окончания Гражданской войны в США. С тех пор она официально пережила два перерождения — «первый клан» просуществовал с 1865 по 1870 годы, «второй клан» — с 1915-го по 1944-й, «третий клан» формально существует с 1946-го. При этом во второй половине XX века «Ку-клукс-клан» отчасти посвятил себя борьбе с коммунистами, а сегодняшняя организация в принципе не является централизованным движением: к ней относят себя различные активисты, действующие преимущественно на юге США.
Организация привлекает новых членов за счет ритуалов, таинственности и мистической атмосферы; ее деятельность в основном ограничивается собраниями и раздачей листовок с призывами к утверждению господства белой расы. Если членство в первых двух кланах исчислялось сотнями тысяч человек («второй клан» в 1920-е годы насчитывал несколько миллионов участников), то сейчас членами организации себя называют не больше шести тысяч (три тысячи по данным Антидиффамационной лиги, шесть тысяч по данным Южного центра правовой защиты бедноты).
Альт-правые, нацисты, «Ку-клукс-клан», неоконфедераты — это одно и то же? Есть различия?
Нет, конечно, это совершенно разные группы с отличной друг от друга идеологией. Начнем с альт-правых: по сути, это интернет-движение без каких-либо целей и четкой повестки, которое считает белых мужчин ущемленным классом, а также отвергает политкорректность и настаивает на абсолютной свободе слова. Выражается это по-разному: автор самого термина Ричард Спенсер пишет псевдонаучные статьи об историческом и биологическом оправдании идеи превосходства белой расы, а тролли с сайта 4chan рисуют мемы со свастиками и лягушонком Пепе. Подробнее о них можно прочитать здесь.
Неонацисты наиболее широко представлены в США «Национальным фронтом», куда входит правопреемница Американской нацистской партии под названием Национал-социалистическое движение. Цель неонацистов — установление в США режима, аналогичного Третьему рейху; идеологически они считают себя последователями Адольфа Гитлера. Неонацисты не скрывают своих убеждений и прямо говорят, что белая раса превосходит все остальные, но при этом отказываются считать себя «группой ненависти».
«Ку-клукс-клан» уже несколько десятилетий не занимается противозаконной деятельностью. Сейчас это скорее разрозненный клуб по интересам, распространяющий листовки с идеями о превосходстве белого человека.
Неоконфедераты расовых вопросов и вовсе особо не касаются, а настаивают, что проигравшая в Гражданской войне сторона — это благочестивые люди, которые воевали за справедливость, а не за сохранение рабовладения. Многие неоконфедераты настаивают, что афроамериканцы горячо поддерживали Конфедерацию и даже воевали на ее стороне (этот вопрос крайне спорный и с трудом поддается подтверждению или опровержению). В целом, неоконфедераты хотят, чтобы их предков, воевавших за Юг, не считали предателями и врагами, а их памятники не демонтировали.
А что за вооруженные люди охраняли марш в Шарлотсвилле?
Это так называемое ополчение — группы вооруженных людей, которые обычно резко критикуют государство и считают себя настоящими защитниками конституции США. Ополченцы хорошо вооружены и подготовлены, они неоднократно участвовали в различных конфликтах местных жителей в американской глубинке с федеральными властями. Одна из таких организаций и охраняла марш в Шарлотсвилле. Впоследствии она выпустила заявление, в котором говорилось, что ополченцы исключительно защищали право граждан на свободу слова — и никоим образом не разделяют взглядов о превосходстве белой расы. Законы штата Виргиния, где находится Шарлотсвилль, позволяют открыто носить оружие; так что они были вооружены вполне легально.
Charlottesville: Race and Terror - VICE News Tonight on HBO
VICE News had exclusive access from the front-lines of Charlottesville, and you can watch the full episode now. (via HBO)Опубликовано VICE News 14 августа 2017 г.
Американские националисты — только белые? Бывают ли черные радикалы?
Конечно, бывают! Вспомнить хотя бы знаменитых «Черных пантер», которых директор ФБР Эдгар Гувер когда-то называл главной угрозой государству. «Черные пантеры» вдохновлялись идеями проповедника и политика Малкольма Икс, который призывал афроамериканцев отказаться от каких-либо отношений с белыми, пока не установится реальное равноправие. «Пантер» уже давно не существует, но у них множество преемников и духовных наследников. Движение «Black Lives Matter», возникшее на волне общественной реакции на полицейское насилие против чернокожих — самое известное из них. Его часто записывают в националистические организации, хотя это, как и альт-правые, не организация, а что-то вроде стихийного общественного движения. Среди активистов «Black Lives Matter» есть и черные националисты, но все-таки в массе своей это движение сторонников равноправия — разделяющее идеи, но не методы «Черных пантер».
Аналогичные латиноамериканские организации также существуют, но значительной роли не играют. Латиноамериканцы, крупнейшее в США меньшинство, традиционно голосуют за демократов, а сторонников ультраправых взглядов все же больше среди республиканцев. Существуют крупные религиозные организации, объединяющие выходцев из Латинской Америки, однако они больше похожи на консервативные объединения, чем на националистические.
Как неонацисты связаны с Трампом? Акций после прихода Трампа стало больше?
Многие радикальные организации и приверженцы ультраправых взглядов считают, что Дональд Трамп исповедует и проповедует их взгляды. И в самом деле, его жесткие антииммиграционные инициативы, такие как строительство стены на границе с Мексикой и запрет на въезд жителям отдельных мусульманских стран, похожи на повестку ультраправых радикалов. Даже реакция Трампа на события в Шарлотсвилле (он высказался о недопустимости насилия со стороны неонацистов только спустя два дня, а потом и вовсе возложил вину за происшедшее на обе стороны, включая несуществующих «альт-левых») заставила многих в США задуматься, не поддерживает ли президент радикалов. Эта же реакция спровоцировала очередной вал критики в адрес Трампа, в том числе со стороны крупного бизнеса. Ведущие американские еженедельники обвинили президента в подъеме расизма. Сам Трамп утверждает, что ничего не имеет общего с расистами и не поддерживает ни альт-правых, ни неонацистов.
Что касается подъема неонацистов в стране, точных данных об этом нет. Акции, подобные маршу в Шарлотсвилле, проходили в США и раньше, а сведений, которые подтверждали бы рост численности националистических и неонацистских организаций за последнее полугодие нет. Эффект, который произвело шествие в Виргинии, связан, во-первых, с его многочисленностью, и во-вторых, с человеческими жертвами — на второй день выступлений сторонник ультраправых въехал на автомобиле в участников антифашистской демонстрации, в результате погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали. Наконец, это был первый случай, когда альт-правые заявили о себе как о политической силе.
Почему неонацистов и альт-правых не наказывают за человеконенавистнические идеи?
Потому что в США не запрещены ни нацистская символика, ни высказывания, направленные на разжигание розни. Оскорбляя черных, евреев, мусульман или мигрантов, участники праворадикальных движений не нарушают никаких законов — максимум, они могут нарушать правила пользования интернет-сервисов, на площадке которых публикуют свои высказывания («Медуза» уже писала об этом после событий в Шарлотсвилле).
На волне активизации неонацистов и ультраправых в американских медиа, тем не менее, все чаще можно встретить рассуждения о том, что толерантность не должна распространяться на человеконенавистнические идеи и высказывания. Однако с точки зрения законодательства США запрет на какие-либо высказывания противоречит конституции, и до сих пор суды отказывались наказывать американцев за оскорбления и ксенофобскую риторику. При условии, что свобода слова в США гарантируется первой поправкой к конституции, едва ли в ближайшем будущем эта ситуация изменится.