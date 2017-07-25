Первая женщина-хирург всю жизнь выдавала себя за мужчину. Только так ей удалось пробиться в профессию

25 июля 1865 года в Великобритании умерла первая женщина-хирург — правда, о том, что она была женщиной, стало известно только после ее смерти. Всю свою взрослую жизнь она провела под именем Джеймс Барри и сделала блестящую карьеру военного врача, невозможную в те годы для женщин.

Женщина, опередившая свое время

День смерти Джеймса Барри — дата, значимая вдвойне: во-первых, день рождения британского хирурга неизвестен. Во-вторых, именно в этот момент официальная биография Барри дополнилась неофициальной, что сделало его личностью поистине исторической. Прислуга, обмывавшая тело врача после смерти, обнаружила, что биологически Барри — женщина, причем, по-видимому, еще и рожавшая. По словам прислуги, на животе у покойной были растяжки, характерные для переживших беременность.

Информация попала в прессу, и выяснилось, что о биологическом поле титулованного военного хирурга не знал даже его собственный лечащий врач (заявивший, что это неважно, а покойный мог быть хоть гермафродитом). Разразился большой скандал: в конце XIX века подобная карьера была исключительно мужским уделом, и британская армия, желая замять конфуз, засекретила все документы о Барри на сто лет. Врача похоронили на лондонском кладбище Кенсал-Грин под его мужским именем, с которым он прожил больше полувека. В свидетельстве о смерти он также записан как мужчина.

В 1950-х к бумагам Барри получила доступ историк Изобель Рэй; она заключила, что Джеймс Барри на самом деле был племянницей одноименного художника и звали ее Маргарет Энн Бакли. В 2008 году это подтвердил и бывший хирург Майкл Дю Приз, посвятивший изучению этой загадочной истории около десяти лет. В числе прочего он обнаружил в архиве художника Барри письма от его племянницы Маргарет Энн Бакли и племянника Джеймса Барри; экспертиза подтвердила, что они были написаны одним человеком. Находки Дю Приза легли в основу подробной биографии хирурга: книга называлась «Джеймс Барри: Женщина, опередившая свое время».

Из дочери лавочника в солдаты

По всей видимости, Маргарет Энн Бакли родилась между 1789 и 1795 годами — в семье зажиточного ирландского лавочника из города Корк. Дю Приз и его соавтор Джереми Дронфилд утверждают, что около 14 лет Бакли изнасиловал близкий родственник, после чего она родила дочь. Шефство над девушкой взял брат ее матери — ирландский художник и член Королевской академии художеств Джеймс Барри, а после его смерти — сторонник образования для женщин и покровитель искусств, 11-й граф Бьюкен. Также исследователи говорят, что идею получить образование и делать карьеру под видом мужчины поддерживала мать Маргарет. О жизни девушки под данным ей с рождения именем известно не так много, но биографы упоминают один эпизод: в 18 лет Бакли заявила брату, что если бы не ее пол, она бы пошла в солдаты. Считается, что примерно в это время Маргарет Энн Бакли стала Джеймсом Мирандой Барри.

Официальная биография Джеймса Барри начинается в 1810 году, когда он поступил на медицинский факультет в Университет Эдинбурга (куда в то время принимали только мужчин). Точный возраст хирурга выяснить невозможно и еще по одной причине. Есть версия, что при поступлении Маргарет Бакли скостила себе несколько лет, чтобы объяснить свой не слишком мужественный вид и отсутствие щетины на лице. И так многие подозревали неладное, но списывали это на возраст: когда Барри оканчивал университет, ходили слухи, что ему всего двенадцать. Такая же проблема возникла, когда молодой доктор решил поступить на воинскую службу в должности ассистента хирурга — командующий его частью предположил, что он еще мальчик. В обоих случаях помогло вмешательство графа Бьюкена.

Новая личность позволила Бакли сделать блестящую карьеру в британских колониях — в Южной Африке, на Мальте, Корфу и, в конце жизни, в Канаде. Его служба в Капской колонии, правда, осложнилась неоднозначной историей — хирурга заподозрили в гомосексуальных отношениях с местным губернатором, лордом Чарльзом Сомерсетом, из-за чего Барри пришлось на год уехать из страны. Вероятно, у них действительно был роман и Сомерсет знал о настоящей половой принадлежности Барри. Сам хирург позже отзывался о нем как о своем единственном настоящем друге.

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Эксцентричный доктор

Джеймс Барри прослыл реформатором и гуманистом: хирург боролся за улучшение условий в больницах и равное отношение к пациентам вне зависимости от их социального положения. Многие отмечали его особое внимание к обездоленным: рабам, заключенным и людям с заболеваниями психики. Возможно, неслучайно Барри провел и одну из первых успешных операций кесарева сечения. Благодаря ей выжили и мать, и ребенок, которого назвали в честь доктора, а имя потом передавали по наследству нескольким поколениям. В 1827 году Барри повысили до армейского хирурга; его должность и заслуги вкупе с недостаточно «солидной» внешностью продолжали вызывать изумление у современников. «Доктор выглядел на 18 лет, был обладателем женственных манер и голоса — но представили его как абсолютный феномен!» — вспоминал о встрече с Барри картограф и биограф Наполеона граф де Лас Каз.

Биографы писали о Джеймсе Барри как о человеке не просто успешном, но и эксцентричном, а также чрезвычайно темпераментном: во время профессионального спора он мог запустить склянкой в стену, как минимум один раз дрался на дуэли и носил непомерно большую саблю. Историки предполагают, что таким образом Маргарет Бакли стремилась компенсировать недостаток мужественности во внешности и поддерживать миф о себе, а также держала людей на расстоянии (вероятно и потому, что женщины находили Джеймса Барри неотразимым). В то же время сестра милосердия Флоренс Найтингейл, с которой они столкнулись в турецком госпитале, отзывалась о Барри как о человеке крайне сухом и суровом; якобы врач отчитал ее за неподобающий наряд в жару.

Джеймс Барри закончил службу в звании генерал-инспектора, что было достижением и по мужским меркам. В 1857 году его отправили на пенсию из-за проблем со здоровьем и возраста, он вернулся в Лондон и умер спустя семь лет от дизентерии. После смерти и разоблачения Барри в газете The Manchester Guardian (в середине ХХ века ставшей The Guardian) писали: «Невероятно, но факт: женщина на протяжении 40 лет была офицером британской армии, участвовала в дуэли и не раз бросала подобный вызов, имела официальное медицинское образование и диплом, а также добилась известности как оперирующий хирург!»

Впервые получить европейский медицинский диплом женщина смогла лишь в 1870-м, через пять лет после смерти Барри. Это была уроженка Уэльса Франсес Хуган, окончившая Цюрихский университет. В США женщину впервые приняли в медицинский колледж чуть раньше — в 1847 году.