Тринадцатым Доктором в сериале «Доктор Кто» стала женщина, но не все этому рады. Что все это значит?

16 июля стало известно , что роль очередного Доктора в британском сериале «Доктор Кто» сыграет актриса Джоди Уитакер. Предположения о том, что Доктором рано или поздно должна стать женщина, звучали давно — но оказалось, что не все поклонники телешоу к этому готовы. «Медуза» рассказывает подробнее об этом долгожданном назначении — и о том, как отреагировала общественность.

Кто-кто, Доктор Кто

Главный герой в фантастическом британском сериале «Доктор Кто» преображался уже не раз. По сюжету Доктор — представитель расы Повелителей Времени с планеты Галлифрей и защитник вселенной, который умеет менять не только свою внешность, но и характер с манерами. Сколько лет Доктору, точно не знает никто; в 2013 году сам персонаж сообщил в сериале, что ему больше двух тысяч лет.

Для тех, кто не знаком со вселенной сериала, все это звучит как минимум непросто. В целом, важно знать, что «Доктор Кто» идет на британском ТВ больше полувека (он даже попал в книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный фантастический сериал в истории) — и за это время в нем сменились 12 Докторов. Первая серия вышла в 1963 году: Доктора играл 55-летний Уильям Хартнелл, который пробыл им четыре сезона. Собственно, суперспособность главного героя «регенерировать» (полностью перевоплощаться) создатели шоу придумали по ходу дела — у актера возникли проблемы со здоровьем, и стало понятно, что придется его сменить. Каждый новый актер играл Доктора по два-четыре сезона. Дольше всех на этом посту продержался Том Бейкер: его эксцентричный Четвертый Доктор прожил аж с 1974-го по 1981-й.

В 1989 году сериал закрыли, но уже спустя шесть лет перезапустили. Впрочем, традиция осталась неизменной: при всех возможностях регенерации Доктор упорно перевоплощался в британского мужчину, как правило, среднего возраста. С тех пор его успели сыграть Кристофер Экклтон, Мэтт Смит, Дэвид Теннант и Питер Капальди. О том, что Капальди уходит из сериала, стало известно еще в январе 2017-го — последней серией с его участием станет рождественский выпуск, который закончили снимать на прошлой неделе.

Двенадцатый Доктор (Питер Капальди) и его компаньонка Билл Поттс (Перл Маки). Билл была первым гомосексуальным компаньоном Доктора в сериале Simon Ridgway / BBC AMERICA

16 июля было объявлено, что Тринадцатым Доктором станет Джоди Уитакер, звезда британского детективного сериала «Убийство на пляже» (где ее экранным партнером был один из последних Докторов Дэвид Теннант). Эта новость вызвала восторг у одних поклонников сериала и столь же бурное недовольство у других. В мире сериала это в принципе не редкость: пристрастная публика, считающая «Доктора Кто» национальным достоянием, к новому Доктору часто относится с настороженностью. Того же Питера Капальди, последнего по очереди Доктора, многие встретили со скепсисом. После Мэтта Смита и Дэвида Теннанта он символизировал возвращение к более зрелым Докторам — и вдобавок обладал специфическим реноме: Капальди полюбился широкой аудитории как жесткий политик-матершинник из искрометного сатирического сериала «В гуще событий».

Впрочем, и самого Мэтта Смита в свое время встречали заголовками «Доктор Кто?» — имея в виду, что зрители не знают этого имени.

Ничего святого

Выборы каждого нового Доктора традиционно вызывают у фанатов не только опасения, но и бурное оживление и массу спекуляций — а британская пресса неизменно публикует подборки «Кто может стать новым Доктором?» О том, что Доктором, вероятно, будет женщина, говорили не один год; эти слухи вновь начали циркулировать и после известия об уходе Питера Капальди. На главную роль в сериале прочили Тильду Суинтон, Фиби Уоллер-Бридж (сценаристку и героиню сериала «Флибэг» про секс, страх и ненависть женщины в большом городе), Максин Пик из «Бесстыдников», а также еще одну звезду «Убийства на пляже» — Оливию Колман. На них даже принимали ставки букмекеры; по словам некоторых, лидировали именно женщины — Суинтон и Колман. Джоди Уитакер также была в этих списках.

Помимо нового лица сериала у него будет и новый шоураннер — перезапустивший «Доктора Кто» Стивен Моффат уходит одновременно с Капальди. Пришедший ему на смену Крис Чибнэлл рассказал, что с самого начала хотел сделать Тринадцатого Доктора женщиной, а также что исполнительницу роли пришлось искать на протяжении многих месяцев. При этом, по его словам, пробы Джоди Уитакер «просто вынесли мозг» съемочной группе. Сценарист отметил, что актриса очень востребованная, вдохновляющая, забавная, умная — и привнесет в роль чувство юмора, силу и тепло. Актриса назвала свое назначение большой честью и призналась, что ей понадобилось всего 24 часа, чтобы перезвонить продюсерам и согласиться на их предложение.

Несмотря на то, что выбор женщины на роль Доктора выглядит закономерным, части поклонников шоу это решение продюсеров показалось конъюнктурным и даже возмутительным: пользователи соцсетей писали о триумфе политкорректности и падении многолетних традиций. Колумнистка таблоидов The Sun и The Daily Mail Кэти Хопкинс съязвила на тему женской профпригодности: «Доктор Кто теперь женщина. Ждем, что через полгода она уйдет в декрет, а потом будет появляться только в рабочие часы».

Первый трейлер «Доктора Кто» с участием Джоди Уитакер BBC

С другой стороны, назначение Джоди Уитакер называют долгожданным и вдохновляющим, а упреки в конъюнктуре — несостоятельными, учитывая, что это всего лишь первая женщина из тринадцати Докторов и за 54 года. «Да-да, мы отобрали у вас „Охотников за привидениями“, и „Звездные войны“, и супергероев, и теперь „Доктора Кто“. Ничего святого, мы испоганим все нашими женскими руками!» — гласил один из саркастичных постов в твиттере, собравший 157 тысяч лайков. Возможно, самой яркой реакцией на новость стал ролик, где дочка писательницы Дженни Траут с восторгом кричит: «Новый Доктор — девочка!»

«Это потрясающая новость для меня как для женщины, для феминистки, актрисы и человека, который хочет постоянно меняться и расти, и не быть жертвой представлений о том, кем ты можешь быть или не можешь, — сказала в интервью „Би-би-си“ Джоди Уитакер. — Хочу сказать всем поклонникам: не бойтесь моего гендера. Потому что мы живем в очень увлекательные времена, а „Доктор Кто“ всегда олицетворял изменения. Фанаты шоу видели на своем веку столько перемен, и это лишь одна из них — новая, необычная, но она не должна никого пугать».