Главную роль в сериале «Доктор Кто» впервые исполнит женщина. Доктором станет британская актриса Джоди Уитакер
Главную роль в очередном сезоне сериала «Доктор Кто» (Doctor Who) впервые сыграет женщина — на роль утверждена британская актриса Джоди Уитакер. Трейлер с ее участием показали на канале BBC One после финала Уимблдона.
Meet the Thirteenth Doctor #DoctorWho #Doctor13 pic.twitter.com/uALi0maO9o— BBC (@BBC) July 16, 2017
В Рождество 2017 года «Би-би-си» выпустит специальный эпизод «Доктора Кто» с Уитакер в главной роли. 11 серий нового сезона шоу выйдут в конце 2018 года.
С 1963 года, когда вышли первые эпизоды «Доктора Кто», главную роль в сериале исполняли 12 актеров. Уитакер стала 13-м Доктором.
«Доктор Кто» — культовый научно-фантастический сериал, созданный корпорацией «Би-би-си». Главный герой шоу Доктор — путешественник с планеты Галлифрей, где живут Повелители Времени. Он перемещается во времени и пространстве вместе со своими спутниками, сражаясь с врагами и спасая целые миры.
«Доктор Кто» стал заметным явлением британской поп-культуры. По мотивам сериала были написаны книги и выпущены комиксы.