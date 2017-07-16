Главную роль в сериале «Доктор Кто» впервые исполнит женщина. Доктором станет британская актриса Джоди Уитакер

Главную роль в очередном сезоне сериала «Доктор Кто» (Doctor Who) впервые сыграет женщина — на роль утверждена британская актриса Джоди Уитакер. Трейлер с ее участием показали на канале BBC One после финала Уимблдона.

В Рождество 2017 года «Би-би-си» выпустит специальный эпизод «Доктора Кто» с Уитакер в главной роли. 11 серий нового сезона шоу выйдут в конце 2018 года.

С 1963 года, когда вышли первые эпизоды «Доктора Кто», главную роль в сериале исполняли 12 актеров. Уитакер стала 13-м Доктором.