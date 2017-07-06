В Индии женщину в пятый раз облили кислотой. Таких нападений в стране становится все больше Например, женщин «наказывают» за отказ выйти замуж

В начале июля 2017 года жительнице индийского города Лакхнау облили лицо и шею кислотой; это уже пятый раз, когда ей наносят увечья таким образом. Подобные нападения, которые называют «кислотными атаками», — нередкие случаи в Индии: по различным оценкам, их происходит от нескольких сотен до тысячи в год. По словам пострадавшей, нападение на нее совершил тот же мужчина, который атаковал ее в предыдущие годы; полиция пока не нашла «состава преступления» в случившемся. «Медуза» рассказывает о феномене «кислотных атак» в Индии.

Пятое нападение с кислотой

35-летняя жительница индийского штата Уттар-Прадеш, чье имя не разглашается, сообщила, что на нее совершили пятую атаку с кислотой. Нападение произошло на территории специального хостела для женщин, переживших насилие. По ее словам, нападающий перелез через стену и плеснул ей в лицо кислотой, когда она набирала воду из колонки во дворе, а затем скрылся.

Все это случилось несмотря на то, что женщина находилась под круглосуточной защитой полиции из-за предыдущих атак. В 2008 году двое мужчин изнасиловали ее и облили кислотой из-за имущественного спора. С тех пор ее обливали кислотой еще два раза (в 2012-м и 2013-м) — по ее утверждению, это были те же мужчины; так они пытались заставить ее отказаться от обвинений. В марте 2017 года они же заставили ее выпить кислоту, когда она ехала с дочерью в поезде.

Вина мужчин пока не доказана: по сообщениям некоторых СМИ, они находятся под следствием, однако в апреле 2017 года их отпустили под залог. Сотрудники полиции также сообщили, что следствие пока не нашло состава преступления и в последнем нападении: нет никаких улик, что кислотой женщину облил какой-то человек. По их словам, пустой пузырек от кислоты был обнаружен внутри хостела, в туалете, куда незадолго до этого заходила сама пострадавшая. Эксперты-криминалисты также обратили внимание, что у женщины обожжены только лицо и шея, а следы кислоты не обнаружили на одежде, в которой она была.

Главный министр штата, индуистский деятель Йоги Адитьянатх также усомнился в показаниях женщины; по сообщению The Guardian, он назвал хостел «абсолютно безопасным местом», которое находится под охраной полиции. В то же время The Independent отмечает, что охранявшему ее полицейскому было запрещено заходить на территорию хостела, поскольку он предназначен только для женщин.

Сейчас женщина находится в отделении интенсивной терапии с химическими ожогами; ее муж говорит, что она в тяжелом психологическом состоянии. Он также возмущен тем, что на его жену снова напали, хотя она должна была находиться под круглосуточной защитой полиции.

Кислотное насилие

Пострадавшая женщина работала в индийской сети Sheroes — кафе, созданных активистками, где предоставляют работу жертвам кислотных атак. Изнасилования и нападения с кислотой — частые преступления против женщин в Индии. Только по официальным данным в 2015 году в стране были зарегистрированы 249 случаев, когда женщин обливали кислотой, а в 2016 уже около 300; их число растет с каждым годом. Активисты говорят, что в реальности эта цифра как минимум вдвое больше. Подобные нападения также получили название «кислотное насилие»; в 2013-м в стране была создана некоммерческая организация Stop Acid Attacks, которая отстаивает права жертв нападений и помогает им справиться с психологическими последствиями случившегося.

Одна из активисток организации Лакшми Агарвал — девушка, которую в 15 лет облил кислотой 32-летний мужчина, чьи ухаживания она отвергла. После многолетней тяжбы она в 2013 году добилась ужесточения правил продажи кислоты: с тех пор ее могут продавать только после предъявления удостоверения личности, а о каждом факте покупки магазин должен сообщать в полицию. Одновременно подобные нападения выделили в отдельную категорию преступлений; максимальное наказание за кислотную атаку — десять лет тюрьмы.

В 2014-м Лакшми стала одной из десяти женщин, удостоенных американской государственной награды International Women of Courage Award, которую ей вручила Мишель Обама. Тогда же она вместе с другими жертвами кислотных атак снялась в рекламной кампании индийского модного бренда Rupa, чтобы помочь женщинам, пострадавшим от кислотных ожогов, принять свою внешность. Марку одежды основала девушка, также пострадавшая от ожогов — ее лицо облили кислотой по указанию мачехи, когда она спала.

Beauty lies in the eyes !! "A splash of heat blinded her and they stole the one thing she couldn't replace, her Face. For a very long time she didn't see the mirror, until the #spotlight hit her and she loved her #reflection" To the eyes that are used to seeing #fashion models with flawless skins dolled up in front of the cameras everyday, this view was both disturbing and inspiring. For a moment we had seen #beauty in a very different way and all we thought was to capture it to give it a meaning,to remove any speck of being a victim from those #eyes and give them a stage,an #employment, a platform a medium to flaunt it with style. Hence came in the existence of a new fashion hope " #FaceofCourage" .Face of courage is an initiative by #VivanDiva featuring an #acidattack #victim as the face of a fashion line. The now #model Lakshmi is a part of the #Chav #Foundation. #Lakshmi is a very strong girl who has taken this step forward setting an example for all the #females who have been stolen of one thing or the other. We believed in her to become a model and it was a wow moment seeing her pose and flash smiles to the camera. Our hearty congratulations and thanks to Rego Advertising and Stop Acid Attacks . Watch and Share to spread our initiative !! Опубликовано Viva N Diva 15 декабря 2015 г.

Год спустя Лакшми стала лицом марки одежды Viva N Diva. В комментарии Mashable Лакшми объясняла, зачем она участвует в таких съемках: «Я не сразу смогла показывать свое лицо людям. Но потом меня видели другие жертвы атак и думали: если она может, то и мы тоже. Люди склонны виктимизировать жертв кислотных атак — но нам надо покончить с таким образом мысли».

Около четверти подобных преступлений в Индии происходит в штате Уттар-Прадеш — самом населенном в стране. Международная организация помощи жертвам кислотных атак Acid Survivors Trust International отмечает, что среди жертв подобных нападений есть и мужчины, однако подавляющее большинство — женщины. Наиболее частые причины атак — сексуальные домогательства или предложения замужества, на которые женщина ответила отказом, а также домашние конфликты и имущественные споры. В конце 2016 года в Индии приняли поправку к закону об инвалидности; теперь ее присваивают и жертвам кислотных атак, что дает им возможность получать компенсацию и работу в госучреждениях. Проблема кислотных атак также остро стоит в Пакистане, Бангладеш и Колумбии.