Возможно, вы — жертва сексуального насилия в отношениях. Как понять, что это происходит с вами
1
Разве такое бывает?
К сожалению, да, и довольно часто. По данным Всемирной организации здравоохранения 30% женщин, состоящих в отношениях, подвергались какой-либо форме физического или сексуального насилия со стороны партнера. Конкретно о сексуальном насилии (или его попытке) со стороны партнера сообщали около 22-25% женщин в совершенно разных концах света — например, в Северном Лондоне, Гвадалахаре и Лиме.
Актуальной и исчерпывающей статистики по этому вопросу в России нет, хотя в 2003 году исследователи МГУ получили ровно такие же цифры: 23% опрошенных ими женщин из семи регионов страны признались, что подвергались одному из видов сексуального давления или насилия со стороны мужа. По данным этого же опроса, 75% россиянок уступали мужу, соглашаясь на секс, когда им этого не хотелось, а каждая пятая женщина шла на такие уступки регулярно. 18,5% опрошенных женщин (185 из тысячи) сказали, что пережили жесткое сексуальное насилие от мужа, то есть «вынужденный секс, изнасилование или секс после побоев».
Несмотря на эти цифры, 60% мужчин и ровно половина опрошенных женщин утверждали, что изнасилование в браке в принципе невозможно; большинство также считали, что сексуальные потребности и желания жены не обязательно учитывать в сексе.
2
Изнасилование в отношениях — это какое-то особенное явление?
Отдельной статьи в российском УК для этого нет — это «обычное» изнасилование. Причем потерпевшей может быть только женщина: под изнасилованием понимается половое сношение (то есть только вагинальный половой акт) мужчины с женщиной, совершенное с применением физической силы — или под угрозой ее применения. Жертвой изнасилования признают и женщину, находящуюся во время полового акта в беспомощном положении — например, без сознания, под воздействием алкоголя или наркотиков, либо если она не может оценить ситуацию в силу возраста или психического состояния. Все это может происходить и в браке.
Во многих странах юридический статус изнасилования в отношениях похож на российский — такие изнасилования преследуются по закону, например, в США и Великобритании, а также в Турции и Малайзии. До их криминализации (это в основном произошло в 1980-90-х годах) любые сексуальные действия супругов в браке считались добровольными по умолчанию; в некоторых странах, например в Индии, так обстоят дела до сих пор.
3
Подождите, а мужчину что — нельзя изнасиловать?
По российскому законодательству — нет. Изнасилованием не считаются ни насильственные сексуальные действия между людьми одного пола, ни принудительный оральный или анальный секс между людьми любого пола. Все это проходит по другой статье УК РФ (132) — «Насильственные действия сексуального характера» (изнасилование — 131-я статья). Поэтому даже гомосексуальное насилие над мужчиной не квалифицируется как изнасилование.
В то же время, по данным американского национального центра профилактики травматизма, изнасилованию подвергались 1,4% мужчин — то есть один из 71. Для сравнения, среди женщин это каждая пятая. Причем почти треть этих мужчин была впервые изнасилована до десятилетнего возраста. Заметно больше мужчин — 4,8% опрошенных — признавались, что хоть раз в жизни партнерша (или партнер) принуждала их к вагинальному (или анальному) проникновению. Если говорить о жертвах разных видов сексуального насилия, то соотношение мужчин к женщинам тут 9 к 91.
В России такой статистики нет. К тому же у изнасилований, как отмечают эксперты, в принципе очень высокая латентность: их происходит намного больше, чем об этом заявляют — переживших насилие могут останавливать стыд или страх; вероятно, сексуальное насилие в отношении мужчин отследить еще труднее.
4
Сексуальное насилие — это ведь не только изнасилование?
Да. По определению ВОЗ, это и любой сексуальный акт с использованием принуждения или попытка его совершения, и нежелательные сексуальные замечания или заигрывания. Да и вообще любые действия против сексуальности человека — вне зависимости от того, знакомы вы или нет и в каких отношениях состоите.
В современной западной психологии для этого используется широкое понятие sexual abuse. Например, в методичке, выпущенной американским центром реабилитации жертв изнасилований еще в 1987 году, указан целый список сексуальных преступлений: изнасилование, насильственный петтинг, принуждение жертв к манипуляциям с половыми органами, вуайеризм и эксгибиционизм, «грязные» телефонные звонки, словесные оскорбления и замечания. Все они различаются по степени воздействия на жертву, но так или иначе наносят травму — как минимум психологическую. В числе ее последствий могут быть депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, тревожное расстройство и даже самоубийство.
Российское уголовное право смотрит на эту проблему менее широко. Все статьи УК, касающиеся преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, рассматривают только физический контакт. И только статья «Развратные действия» (это различные сексуальные действия в отношении несовершеннолетних) подразумевает еще и демонстрацию материалов порнографического характера.
5
Вы упоминали «вынужденный секс». Чем он отличается от изнасилования?
Разница только в наличии физического насилия. Да, и то, и другое происходит против желания человека — но с юридической стороны секс против воли человека считается изнасилованием, только если его принуждают к половому акту с помощью побоев, причинения физической боли или ограничения свободы (или угрозы их применить). Если же человек применяет психологическое насилие, и то не всякое, — то по УК это уже не изнасилование, а статья «Понуждение к действиям сексуального характера».
6
Что мешает человеку отказаться от секса, если ему не угрожают силой?
Причины бывают разные. С точки зрения закона заставить человека совершить сексуальные действия можно с помощью шантажа, угроз испортить или отобрать имущество, манипуляций материальной или иной зависимостью жертвы. Это могут быть угрозы выгнать из дома или разбить автомобиль, опозорить, отобрать что-то, понизить зарплату.
Но даже если на человека никак не давят, он не всегда может сказать «нет». Это может быть связано с тем, что он хочет выглядеть более опытным и раскрепощенным, боится обидеть партнера отказом или опасается ссоры.
Само русское выражение «супружеские обязанности» подразумевает, что секс — это то, что один человек должен предоставить другому, даже если ему не хочется. Исследование МГУ подтвердило: большинство женщин, столкнувшихся с насилием в отношениях, считали, что если муж хочет секса, то он его точно получит. В качестве одной из частых причин согласия на нежелательный секс женщины называли страх по поводу того, что муж будет недоволен или перестанет разговаривать.
7
Ну перестанет, и что? Подумаешь, проблема
Страх в отношениях эксперты называют признаком домашнего насилия. В такой ситуации человек постоянно боится, что его за что-то накажут, и делает все, чтобы этого не случилось; в том числе занимается сексом против желания. В семьях, где практикуется сексуальное насилие, часто встречаются и другие формы домашнего насилия — физическое, психологическое или экономическое.
Домашнее насилие — это не разовый инцидент и не конфликт по какому-то поводу, это систематическое подавление одним человеком другого. Как отмечают эксперты, главная потребность таких людей — власть и полный контроль над партнером: чтобы в семье один всегда был прав, а другой — всегда виноват. Сказать «нет» в такой ситуации или вырваться из нее очень сложно: психологи напоминают, что у жертвы домашнего насилия, как правило, разрушена вера в себя или ей кажется, что она действительно во всем неправа и надо терпеть; например, чтобы сохранить семью.
8
Я иногда уговариваю партнера на секс. Это домашнее насилие?
Зависит от того, что подразумевается под «уговаривать». Одно дело, если речь о предложении («иди ко мне, подумаешь, опоздаешь на работу немного»), на которое человек имеет право согласиться или ответить отказом. Совсем другое — если уговаривать означает настойчиво убеждать человека, добиваться своего, невзирая на отказ. Психологи американской Национальной горячей линии для жертв домашнего насилия расценивают подобное давление как «сексуально агрессивное поведение» и принуждение. Они подчеркивают, что манипулировать партнером можно по-разному: например, давить на чувство вины, долга или стыда («ну что тебе стоит», «не будь занудой»).
9
Но подождите, когда женщина говорит «нет» — это значит «да»! Разве нет?
Это заблуждение, которое может привести к сексуальному насилию. Оно, очевидно, опирается на популярный стереотип о том, что женщина в гетеросексуальных отношениях не должна соглашаться на секс сразу, а мужчина обязан быть решительным и настойчивым. Многие прямо следуют этим представлениям: тему «в каких случаях женское „нет“ означает „да“» обсуждают и на женских форумах. В результате проговоренный отказ женщины от секса часто не воспринимается мужчинами всерьез.
10
И как точно понять, что человек не против? Перед каждым действием спрашивать разрешения?
Важно, чтобы человек выражал четкое и недвусмысленное согласие. По российскому уголовному праву, информированное и добровольное согласие на секс человек в состоянии дать с 16 лет. Не все могут прямо сказать «нет», поэтому ориентироваться стоит на четкое «да» — или как минимум на то, насколько заинтересованно и энергично человек себя ведет (если он отдает себе отчет в своих действиях). Это работает и в обратную сторону: молчание и бездействие не являются знаком согласия.
Психологи подчеркивают, что нельзя делать выводы о согласии по внешнему виду человека и ситуации, в которой вы вместе оказались. Например, если человек приехал к вам в гости и вы весело выпиваете — это еще совсем не значит, что он согласен перейти к сексу. Готовность заняться сексом также не подразумевает, что человек автоматически согласен на все, что его партнеру придет в голову. Принцип согласия в сексе означает и возможность отмены: любой из вас имеет право сказать «нет» в любой момент, даже в процессе полового акта.
11
Что делать, если я стал/а жертвой сексуального насилия?
Как и в случае с другими преступлениями, нужно обращаться в полицию. Если вы пережили изнасилование или насильственные действия сексуального характера, стали жертвой физического насилия (неважно, от партнера, знакомого или незнакомого человека), надо как можно скорее подать заявление в полицию, где вас направят на медицинскую экспертизу. Следует сохранить улики и предоставить их следствию.
Любое насилие — это не только физическая, но и психологическая травма, поэтому у пострадавших не всегда есть силы на эти действия и дальнейшее сотрудничество со следствием. Скорее всего, вам потребуется психологическая поддержка, и с этим помогут в любом кризисном центре — например, в московских «Сестрах». Телефон горячей линии, по которой помогают пострадавшим от насилия — 8 800 7000 600.
Ну и, конечно, никакой вины и ответственности за то, что произошло, на пострадавших нет и не может быть. В насилии всегда виноват только насильник, в том числе и с точки зрения закона, — а не ваш внешний вид или действия.