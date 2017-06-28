1 . Разве такое бывает?

2 . Изнасилование в отношениях — это какое-то особенное явление?

3 . Подождите, а мужчину что — нельзя изнасиловать?

4 . Сексуальное насилие — это ведь не только изнасилование?

5 . Вы упоминали «вынужденный секс». Чем он отличается от изнасилования?

6 . Что мешает человеку отказаться от секса, если ему не угрожают силой?

7 . Ну перестанет, и что? Подумаешь, проблема

8 . Я иногда уговариваю партнера на секс. Это домашнее насилие?

9 . Но подождите, когда женщина говорит «нет» — это значит «да»! Разве нет?

10 . И как точно понять, что человек не против? Перед каждым действием спрашивать разрешения?