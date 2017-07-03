КГБ Белоруссии освободил из-под ареста всех обвиняемых в рамках первого в истории страны дела о создании незаконного вооруженного формирования. Весной 2017 года подозреваемые — представители националистических групп — якобы планировали устроить в Минске и других городах беспорядки. 16 из 35 человек оставлены под подпиской о невыезде. Опрошенные «Медузой» эксперты считают, что дело, которое в Белоруссии сравнивали с российскими «Болотным», может вообще не дойти до суда: официальный Минск не хочет ссориться с Западом.

Уголовное дело по статье о подготовке к участию в массовых беспорядках КГБ Белоруссии возбудил 23 марта 2017 года. В рамках расследования задержали бывших членов спортивно-патриотического объединения «Белый легион» (прекратило существование в начале нулевых) и активистов оппозиционной молодежной организации «Молодой фронт». В КГБ утверждали, что у арестованных — всего их было 35 человек — изъяли значительное количество оружия, которое планировалось применить в ходе Дня воли — акции протеста 25 марта в Минске.

11 апреля двадцати арестованным предъявили обвинение по ранее не применявшейся в Белоруссии статье 287 УК «Создание незаконного вооруженного формирования» (до семи лет лишения свободы). Государственная пресса сообщала о разоблачении «глубоко законспирированной» экстремистской организации, которая с начала нулевых якобы вела подпольную деятельность с целью свержения режима Александра Лукашенко. Оппозиционеры называли это дело «делом „Белого легиона“» — и сравнивали его с российским «Болотным делом», появившимся после беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве (его фигурантами были 34 человека; некоторые подпали под амнистию, ни один не был оправдан).

Белорусская оппозиция назвала дело «сфабрикованным», а всех фигурантов (среди них студенты, историки, предприниматели, книготорговцы, художники и военнослужащие) — политзаключенными. В стране началась кампания солидарности с арестованными под лозунгом «Патрыёт не злачынца» («Патриот не преступник») — для семей арестованных собирали средства, в их поддержку проводили флешмобы.

В апреле фигурантов дела «Белого легиона» начали выпускать под подписку о невыезде. Уже к 1 мая под стражей оставались 18 человек из 35. В июне освобожденные «легионеры» начали получать извещения о том, что уголовное преследование в их отношении прекращено. Освобожденные из-под стражи рассказали, что их принуждали к сотрудничеству и пытали. В частности, активист «Молодого фронта» Сергей Пальчевский рассказал, что в ходе допросов его шантажировали и он был вынужден подписать бумагу о сотрудничестве с КГБ под псевдонимом «Артур». Оппозиционер Сергей Кунцевич заявил, что в СИЗО его били и пытали электрошокером, добиваясь признательных показаний.

13 июня КГБ закрыл уголовное дело о массовых беспорядках, а дело о создании незаконного вооруженного формирования передал Следственному комитету. Остававшиеся под стражей 15 фигурантов дела «Белого легиона» были освобождены в течение нескольких недель. Последним на свободу вышел помощник директора издательства книг на белорусском языке «Кнігазбор» Мирослав Лозовский — его КГБ называл «лидером боевиков»; во время задержания у Лозовского в автомобиле якобы нашли автомат Калашникова.

Глава СК Белоруссии Иван Носкевич заявил, что оснований для нахождения «легионеров» под стражей нет, от комментариев по поводу перспектив этого уголовного дела отказался. 16 человек все еще остаются в статусе обвиняемых под подпиской о невыезде.

Правозащитники полагают, что до суда дело может не дойти. «Перспективы этого дела туманные, я не уверен, что суд будет. Дело имеет политический подтекст, значит, власти будут смотреть прежде всего на политическую целесообразность», — сказал «Медузе» руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. Он обратил внимание, что всех «легионеров» успели выпустить до начала летней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Минске 5–9 июля. «Власти сделали шаг назад, они сняли острый вопрос, который был бы номером один при встречах западных депутатов с представителями белорусской общественности», — говорит Беляцкий.

Политический аналитик Александр Класковский подтверждает, что «западные дипломаты проедали плешь белорусским коллегам по поводу дела „Белого легиона“». Однако дело еще и в том, отмечает он, что политическая ситуация внутри Белоруссии изменилась — выступления против «налога на тунеядцев» прекратились (после массовых выступлений в разных городах Лукашенко объявил годовой мораторий на налог). «После того как были подавлены весенние протесты, Лукашенко стал более здраво осмысливать ситуацию», — считает Класковский.