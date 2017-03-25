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День Воли в Минске. Фотографии В столице Белоруссии прошла несогласованная акция оппозиции. Задержаны сотни человек
Meduza
14:46, 25 марта 2017
Фото: Сергей Гапон / AFP / Scanpix / LETA
В Минске 25 марта прошла оппозиционная акция в честь Дня Воли — неофициального праздника в честь объявления Белорусской народной республики. В Минске ни одна из заявок на митинг одобрена не была; один из лидеров оппозиции Николай Статкевич не стал добиваться разрешения. Спецтехники и ОМОНа в шлемах и со щитами в центре города было больше, чем демонстрантов; задержаны сотни человек.