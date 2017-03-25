истории

День Воли в Минске. Фотографии В столице Белоруссии прошла несогласованная акция оппозиции. Задержаны сотни человек

Meduza
14:46, 25 марта 2017

Фото: Сергей Гапон / AFP / Scanpix / LETA

В Минске 25 марта прошла оппозиционная акция в честь Дня Воли — неофициального праздника в честь объявления Белорусской народной республики. В Минске ни одна из заявок на митинг одобрена не была; один из лидеров оппозиции Николай Статкевич не стал добиваться разрешения. Спецтехники и ОМОНа в шлемах и со щитами в центре города было больше, чем демонстрантов; задержаны сотни человек.

Фото: Сергей Гапон / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Евгений Ерчак
Фото: Евгений Ерчак для «Медузы»
Фото: Евгений Ерчак для «Медузы»
Фото: Евгений Ерчак для «Медузы»
Фото: Василий Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA
Фото: Сергей Гапон / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Василий Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA
Фото: Евгений Ерчак для «Медузы»
Фото: Евгений Ерчак для «Медузы»
Фото: Евгений Ерчак для «Медузы»
Фото: Евгений Ерчак для «Медузы»

Митинги 26 марта