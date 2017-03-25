На оппозиционной акции в Минске задержали сотни человек

В Минске правоохранительные органы задержали в общей сложности несколько сотен человек перед и во время несогласованной с властями акции протеста. Только около Академии наук, где предполагалось начать протестное шествие, задержали более 50 человек, пишет Tut.by.

Точных данных о количестве задержанных нет, власти официальные сведения о задержаниях не раскрывают. Правозащитный центр «Весна» начал сбор сведений о задержанных и уже установил личности около 50 из них. Значительная часть задержанных из этого списка — журналисты, в том числе иностранные, которых сразу же отпускали из отделений милиции после проверки документов.

Корреспонденты Tut.by сообщают, что в районе улицы Кузьмы Чорного задержали не менее 30 человек, на площади Якуба Коласа в автозаки поместили десятки человек, причем задержания проходили с применением силы. Никаких сведений о потасовках участников акции протеста с милиционерами нет.

На улицах Минска было замечено большое количество сотрудников правоохранительных органов в защитной одежде для разгона массовых беспорядков и со щитами, а также различная техника, в том числе машины для тарана баррикад.

Как сообщили «Интерфаксу» в милиции Минска, участники акции протеста задержаны и доставлены в отделения для дальнейшего разбирательства. Сведений о предъявлении кому-либо из них каких-либо обвинений пока не поступало.