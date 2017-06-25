Жаропонижающие вредят иммунитету? А антибиотики? Базовые вопросы о защитной системе организма (и ответы на них)

Работа иммунной системы — вечная тема для беспокойства и споров. Вместе с сайтом «Биомолекула» мы отвечаем на стыдные вопросы о том, как устроен иммунитет, можно ли ему навредить лекарствами и укрепить стимуляторами.

Как вообще выглядит иммунная система? Где она находится?

Иммунная система — это и отдельные клетки, и органы, «разбросанные» по всему организму. Самые главные органы, без которых иммунная система никак не может нормально работать, это костный мозг и тимус (вилочковая железа, находится за грудиной). В тимусе формируются очень важные клетки иммунной системы — T-лимфоциты, а в костном мозге все остальные клетки, которые должны нас защищать от вирусов, бактерий и прочих угроз. С возрастом тимус становится все меньше и меньше. Клетки, которые производятся тимусом и костным мозгом (лимфоциты, моноциты, фагоциты, эозинофилы, базофилы) циркулируют по всему организму вместе с кровью и лимфой. Кстати, лимфатические сосуды и лимфоузлы — это тоже часть иммунной системы. Еще у людей есть миндалины, селезенка, пейеровы бляшки в кишечнике, аппендикс, которые тоже нас защищают. У детей это также аденоиды (глоточные миндалины) — к подростковому возрасту они практически исчезают.

Как иммунная система работает?

Иммунная система устроена невероятно сложно. Если объяснять в одном предложении, работает все примерно так: клетки иммунной системы распознают чужеродные для организма объекты и затем избавляются от них самыми разными способами. Когда человек рождается, он может расчитывать в основном на врожденный иммунитет, который помогает ему быстро реагировать на различные вирусы и микроорганизмы и защищаться от развития инфекции. Но еще у младенца в течение первых недель или месяцев жизни есть антитела от матери, другими словами, элементы специфического иммунитета, которые помогают прицельнее и эффективнее бороться с некоторыми возбудителями заболеваний (патогенами). Потом, со временем, иммунная система человека запоминает все больше разных патогенов и у него появляются собственные антитела — это называется «приобретенный иммунитет».

Лекция иммунолога Анны Щербины о том, как работает иммунная система Политехнического музея Лекторий

Иммунная система борется не только с вирусами, бактериями, грибами и прочими пришедшими извне созданиями и веществами. На самом деле она еще воюет с собственными мутантными клетками, которые могут превратиться в онкологические, и, если все-таки злокачественное новообразование появилось, то она какое-то время пытается бороться и с ним. У людей с серьезными иммунодефицитами чаще возникают онкологические заболевания.

Если работа иммунной системы как-то нарушается, это может привести не только к иммунодефицитам, но и к другим тяжелым иммунным заболеваниям.

Как понять, что к какой-то инфекции уже есть иммунитет?

Проверить уровень иммуноглобулинов (Ig). Это и есть те самые антитела, молекулы, которые активно участвуют в работе иммунитета. Например, IgG к вирусу кори — это иммуноглобулин G, возникающий после того, как человек переболел корью или привился от нее. То есть буква G означает, что встреча когда-то произошла, и ваша иммунная система помнит об этом. Иммуноглобулин M указывает на то, что прямо сейчас у вас есть какая-то инфекция. Есть еще иммуноглобулин E, он «вырастает», когда человек борется с гельминтами или аллергенами. Иммуноглобулин A помогает слизистым бороться с бактериями и поддерживает добрые взаимоотношения организма и микробиоты человека. Повышенный уровень IgA может указывать на несколько разных заболеваний: от цирроза печени до ревматоидной артрита.

Если я принимаю жаропонижающее, это вредно для иммунитета?

Возможно, но никто не знает наверняка. С одной стороны, повышение температуры при воспалении — это механизм, который появился у животных в процессе эволюции и, значит, жар нам нужен для борьбы с болезнью. С другой — не существует исследований, которые бы убедительно показали, что прием жаропонижающих средств затягивает болезнь, и есть даже противоположные данные. Сейчас врачи рекомендуют сбивать повышенную температуру только тогда, когда вам из-за нее плохо. В таких случаях, конечно, не стоит задумываться о призрачной пользе для иммунной системы: ваше качество жизни не должно страдать. Но вместе с тем, если особого дискомфорта жар вам не доставляет, то таблетки можно не принимать: мозг из-за повышенной температуры не «спечется» и других непоправимых последствий не будет. Пока вы в остальном здоровы, и это не 42 градуса, все должно быть хорошо.

Если же обычно ОРВИ у вас проходит без повышенной температуры, то не переживайте: это вариант нормы. Но, надо сказать, у пожилых людей из-за естественного ослабления иммунной системы жара может не быть даже при очень серьезной инфекции вроде пневмонии. Как и у людей с тяжелыми иммунодефицитами. Так что иногда это все-таки повод насторожиться.

Если вообще отказаться от лекарств, иммунитет будет крепче?

Исследования это не подтверждают. И в первую очередь нужно ориентироваться на назначения врача, которому вы доверяете. Иногда он действительно может выписать антибиотики при бактериальной инфекции не сразу. Но не потому, что так полезнее для иммунной системы, а потому что организм справится сам и не надо лишний раз создавать условия для возникновения устойчивых к антибиотикам бактерий.

Существуют определенные препараты, про которые известно, что они подавляют активность иммунной системы. Обычно это и есть их главная цель: их назначают, когда надо, чтобы организм не отторгал пересаженный орган или чтобы сдерживать аутоиммунное заболевание.

Почему часто говорят, что иммуностимуляторы не работают?

Потому что в России выпускается много безрецептурных иммуностимуляторов, которые очень активно рекламируются и хорошо продаются. При этом они исследовались достаточно плохо, и об их эффективности и безопасности мы не можем ничего сказать с уверенностью. С этим связано множество скандалов. В западных странах, где к лекарственным средствам предъявляют более жесткие требования, наши безрецептурные иммуностимуляторы не зарегистрированы. Но и там в качестве БАДа есть, например, эхинацея, которая, судя по результатам исследований, тоже устойчивость перед инфекциями не увеличивает.

Если вы болеете чаще, чем вам хотелось бы, но это не тяжелые инфекции, которые всегда заканчиваются осложнениями и с трудом лечатся, то, скорее всего, никакого иммунодефицита, требующего лекарств, у вас нет. Возможно, у вас есть другое заболевание (например, сахарный диабет) или вы просто слишком часто прикасаетесь к лицу в общественном транспорте.

Говорят, организм может атаковать сам себя. Это как?

В этом случае развивается одно из аутоиммунных заболеваний, а они очень неодинаковые. При сахарном диабете 1-го типа иммунная система уничтожает бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин, и человек вынужден вводить его с помощью уколов. При рассеянном склерозе повреждаются миелиновые оболочки нервных волокон, и в результате возникает онемение, слабость, двоение в глазах или потеря зрения — симптомов много. При системной красной волчанке атакуются практически все органы и системы, и это приводит к боли в суставах, сыпи, усталости, боли в груди, потере волос, повышению температуры — список, опять же, большой.

Врачи до сих пор не очень понимают, почему возникают аутоиммунные заболевания. По всей видимости, тут важное значение имеют генетическая предрасположенность, образ жизни человека и стрессовые ситуации.

А правда, что собака — это полезно для иммунитета?

Возможно. По некоторым данным, если рядом с ребенком в первые годы жизни находится собака, то у него с меньшей вероятностью разовьется аллергия на что бы то ни было и астма. Присутствие кошки в доме, где есть младенец, по всей видимости, защищает от аллергии, собственно, на кошек. Но врачи не могут дать строгую рекомендацию приобретать собаку или кошку, как только в доме появляется младенец: для того чтобы домашнему животному было хорошо, у хозяев должны быть и другие мотивы, поэтому специалисты советов тут избегают.

С другими аллергенами такой подход работает не всегда: например, постоянный контакт с пылевыми клещами и тараканами, наоборот, только способствует развитию аллергии.